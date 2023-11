Black Friday altistaa vastuullisenkin kuluttajan heräteostoksiin, ja siksi tarjousten kanssa kannattaa olla valppaana, sanoo tutkija

Vaikka virallisesti amerikkalaislähtöinen Black Friday -alennuspäivä olisi marraskuun lopulla, ovat joissain kaupoissa Black Fridayn tarjoukset alkaneet jo nyt.

Jyväskylän yliopiston kulutustutkija, professori Terhi-Anna Wilska kertoo, mistä pitkä tarjouskampanjointi johtuu ja miten kuluttajan kannattaisi suhtautua alennusmyynteihin.

Mistä tarjoushuuman pidentäminen kertoo?

– Nyt kun kuluttajien ostovoima on heikentynyt, halutaan ottaa tietyllä tavalla kaikki mahdollinen irti siitä. Toki sesonkien aikaistuminen on näkynyt jo ennen talouskriisiäkin.

– Mitä enemmän toimijoita on mukana, niin sitä enemmän on kilpailua ja sitä enemmän on tarve laajentaa. Myös alennustuotteiden kysyntä on kasvanut.

– Tässä pyritään tavoittamaan myös niitä kuluttajia, jotka eivät varsinaisesti ehkä ole kokeneet tarvitsevansa jotain, mutta saavatkin ostoimpulsseja.

Mihin kaupat pyrkivät alennusviikkojen pidentämisellä?

– Suomessa markkinat eivät ole isot, sillä kuluttajia ei ole paljon. Pelkästään yksi kampanjapäivä ei kannata.

– Tämä on myös tavallaan joulun starttaus. Kaikki sesongithan ovat aikaistuneet kansainvälisen mallin mukaisesti.

– Esimerkiksi joulua on alettu hehkuttaa Yhdysvalloissa tyypillisesti jo kiitospäivän eli marraskuun lopun tienoilla. Nyt sesonki on pidentynyt jo halloweeniin. Joten täälläkin Black Friday tai week onkin jo melkein black month.

Avaa kuvien katselu Asiakkaita houkutellaan liikkeisiin isoilla tai isoilta vaikuttavilla alennuksilla. Erityisesti elektroniikan hankkiminen on Black Fridayn kampanjoiden aikaan suosittua. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

– Meillä ei perinteisesti ole aloitettu ihan niin aikaisin, mutta kun ollaan globaaleilla markkinoilla yhä enemmän, myös kansainvälisten verkkokauppojen tarjoukset tulevat Suomeen. Niinpä myös kotimaiset kaupat haluavat pysyä kisassa mukana.

Miten tehdä järkeviä kulutusratkaisuja?

– Digitalisaatio mahdollistaa helpon hintavertailun.

– Monet kuluttajat ovat odottaneet tätä Black Fridayta ja tehneet listaa hankinnoista.

Miten neuvoisit kuluttajia?

– Malttia, malttia. Kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään ennen kuin klikkailee tai kannattaa tehdä vähän hintavertailua.

– Ennen kaikkea pitäisi pohtia, että tarvitaanko tätä oikeasti, myös silloin, kun kyse on vaikkapa joululahjasta.

Tietoinenkin kuluttaja tekee joskus impulsiivisia ostopäätöksiä, eikä niistä kannata soimata itseään liikaa. Terhi-Anna Wilska

– Kannattaa miettiä, mihin oma kulutus pohjautuu ja pohtia sitten omaa käyttäytymistä. Siten voi tunnistaa nettishoppailun addiktoivan mekanismin.