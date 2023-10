Analyysi: Tiistaina annettiin ensimmäinen tuomio äärioikeiston terrorismista, mutta kuinka kauan äärioikeisto on jo harjoittanut terrorismia?

Suomen ainoa rikosoikeudellisen terrorismin määritelmän täyttävä terrori-isku on yhä jihadistinen puukkoisku Turussa vuonna 2017.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tänään Suomen ensimmäisen tuomion asiassa, jossa äärioikeiston todettiin tehneen rikoksia terroristisessa tarkoituksessa.

Terroristisia toimintatapoja äärioikeistolla on kuitenkin ollut jo vuosien ajan.

Kyse on ennen kaikkea määritelmistä. Ensinnäkin terroristisessa tarkoituksessa voi tehdä myös muita rikoksia kuin terrori-iskuja. Toiseksi on syytä muistaa, että terrorismi ei ole pelkästään rikosoikeudellinen termi.

Itse asiassa terrorismin rikosoikeudelliset määritelmät ovat varsin uusia verrattuna siihen, kuinka vanha termi terrorismi on.

Terrorismia ei ehkä aina ole tunnistettu

Jos puhutaan terrori-iskuista ja pitäydytään terrorismin rikosoikeudellisessa määritelmässä, Suomen ainoa terrori-isku tapahtui 18. elokuuta 2017.

Tuolloin nuori marokkolaismies hyökkäsi kahdella veitsellä aseistautuneena satunnaisten ihmisten kimppuun Turun keskustassa. Kaksi ihmistä kuoli, ja kahdeksan haavoittui.

Rikoslaissa terroristisen tarkoituksen ensimmäinen määritelmä on se, että tekijän tarkoitus on aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa.

Turun isku täytti terrori-iskun rikosoikeudellisen määritelmän, ja tekijä tuomittiin terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhan yrityksistä.

Teko oli yksi Suomen rikoshistorian vakavimmista teoista, eikä jihadistisen terrorismin uhkaa tule tänäkään päivänä vähätellä. Vastaava teko voi tapahtua Suomessa uudelleenkin.

Kun käännetään katse äärioikeiston tekemiin tai äärioikeistolaisesti motivoituneisiin rikoksiin, tilanne on epäselvempi. Esimerkkejä voisi etsiä 1970-luvulta saakka, mutta tässä analyysissä keskityn tuoreempaan esimerkkiin.

Vuonna 2015 Suomeen saapui poikkeuksellisen suuri turvapaikanhakijoiden joukko. Pian tapahtui useita polttopulloiskuja vastaanottokeskuksia vastaan. Osa teoista olisi voinut johtaa jopa hengenmenetyksiin.

Oikeudessa polttopulloiskuja tehneitä ei syytetty terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista. Teot nähtiin pikemmin humalaisten nuorten miesten päähänpistoina kuin rasistisesti motivoituneina iskuina, joiden tarkoituksena olisi ollut pelon lietsominen.

Suojelupoliisi tunnisti jo tuolloin äärioikeiston muodostaman uhan yhteiskunnalle mutta ei nähnyt, että polttopulloiskuissa olisi kyse terrorismista. Kyse oli supon näkökulmasta ennen kaikkea siitä, että tekoja ei ollut tutkittu terroristisina.

Kaksi äärioikeistoon liittyvää tutkintaa

Nykyään tilanne on toinen. Suomen ensimmäinen terroristisena rikosasiana tutkittu, äärioikeistoon kohdistuva rikosepäily oli Kankaanpään uusnatsijoukkion tapaus. Joukkio oli poliisin mukaan suunnitellut iskua juuri vastaanottokeskukseen.

Pian se sai rinnalleen Lahden tapauksen, joka käsiteltiin käräjäoikeudessa ensin. Tapauksissa on yhteistä esimerkiksi epäiltyjen edustama samanlainen uusnatsi-ideologia.

Niin Kankaanpään kuin Lahden tapauksissa poliisin toiminnalla on ollut merkittävä rooli. Terrorismirikosten osalta tutkintamääräyksen antaa valtakunnansyyttäjän toimisto, mutta poliisilla on avainrooli siinä, että mahdollinen terroristinen tarkoitus alun alkaen tunnistetaan.

Kankaanpään ja Lahden tapausten lisäksi Suomessa on paljastunut useita äärioikeistolaisia verkostoja tai ryhmiä, joilla on ollut jos jonkinlaisia hahmotelmia ”sissiarmeijasta” tai muista ryhmittymistä, joiden toiminnan päämäärä on jäänyt epäselväksi.

Myös suojelupoliisi on jo vuosia nostanut jihadistisen terrorismin uhan rinnalla esiin äärioikeistolaisen terrorismin uhan.

On mahdollista, että nykyään humaltuneen miehen tekemä polttopulloisku pakolaisia vastaan herättäisi huomattavasti helpommin epäilyn terroristisesta tarkoituksesta.

Terrorismi ei aina tarkoita terrori-iskua

Lahden terrorismirikostuomiossa huomioitavaa on myös se, että tapauksessa ei ole kyse terrori-iskusta. Epäillyt tuomittiin käräjäoikeudessa siitä, että he olivat tehneet muun muassa törkeitä ampuma-aserikoksia terroristisessa tarkoituksessa.

Poliisin esitutkintapöytäkirja osoittaa, että epäillyt olivat vähintäänkin teorian tasolla pitäneet mahdollisena myös väkivaltaisten iskujen tekemistä. He olivat jopa miettineet mahdollisia kohteita ja tekojen suorittamistapoja.

Todennäköisesti emme koskaan saa tietää, olisiko joku miehistä todella tietyissä olosuhteissa ollut valmis murhaamaan ihmisiä uusnatsi-ideologiansa nimissä.

Jos heidän ajatuksenaan olisi ollut terrori-iskun tekeminen, poliisi keskeytti suunnitelman ajoissa. Siinä vaiheessa, kun poliisi pääsi epäiltyjen jäljille, miesten toiminta ei täyttänyt törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun tunnusmerkistöä.

Käräjäoikeuden ratkaisu Lahden tapauksessa on siis Suomen ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa tuomio äärioikeiston tekemästä terrorismirikoksesta.

Suomen ainoa tuomio terrori-iskusta sen sijaan on yhä Turun puukkoistuista annettu tuomio jihadistisesti motivoituneelle murhaajalle.