Hyytynyt rautakauppa kuulostelee markkinoita – Rovaniemellä avasi uusi rautakauppa, Kemissä Arina supistaa toimintaansa

Rautakauppojen myynti on laskenut viime vuodesta tuntuvasti. Starkin mukaan asuntorakentamisen tilanne on yhtä kolkko kuin 1940-luvun lopussa.

Asuntorakentamisen hiljeneminen koettelee myös rautakauppoja. Rakennusliikkeet ja yksityiset rakentajat ovat tällä hetkellä varovaisia.

Rautakauppojen myynti on laskenut Rauta- ja sisustuskauppayhdistys ry:n tilaston mukaan tänä vuonna 16,5 prosenttia viime vuodesta. Yhdistyksen mukaan viime vuosi oli alalla aika tasainen, mutta sitä edeltävät koronavuodet olivatkin hurjan kasvun aikaa.

– Kansallisella tasolla olisi nyt tärkeää saada korjausrakentaminen käyntiin, koska korjausvelkaa on paljon. Uudisrakentamisen uudelleen piristyminen on huomattavasti pidempi prosessi, sanoo RASIn toimitusjohtaja Minna Liuksiala.

Korkojen nousu, talouslama ja inflaatio heijastuvat rakentamis- ja remontointihalukkuuteen.

Asuntorakentamisen synkästä tilanteesta huolimatta Stark avasi Rovaniemellä rautakaupan keskiviikkona.

– Kyllähän tilanne kolkko on etenkin asuntorakentamisessa, määrällisesti olemme Suomessa tällä hetkellä jossain 1940-luvun lopun tasossa, Stark Suomi oy:n toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.

Päiväniemi pitää kuitenkin Rovaniemeä kiinnostavana paikkana rautakaupalle.

– Katsomme tilannetta nykyhetkeä pidemmälle ja sen takia jatketaan investointeja ja myymäläverkoston kehittämistä. Rovaniemen myymälän myötä kyetään palvelemaan asiakkaita paremmin koko Suomessa, Päiväniemi sanoo.

Avaa kuvien katselu Vaikka markkinat ovat tällä hetkellä ankeat, Rovaniemi on kuitenkin mielenkiintoinen markkina-alue, Päiväniemi toteaa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Samaan aikaan Starkin avajaisten kanssa Osuuskauppa Arina kertoo harkitsevansa Kemin S-Raudan yritys- ja tilausmyynnin lopettamista.

Toimialajohtaja Mikko Polson mukaan Kemin yritys- ja tilausmyynnin kannattavuus ei ole ollut tavoitellulla tasolla. Arina pohtii ratkaisuaan paitsi markkinatilanteen valossa myös asiakasomistajuuden kannalta.

– Toisaalta kyse on myös liiketoiminnan painottumisesta yhä enemmän kuluttajamyyntiin, johon ei Kemissä ole tulossa muutoksia.

Rautakaupan kilpailu kovenee Lapissa

Pohjois-Suomen suurimman yksityisen rautakaupan Lakkapää oy:n toimitusjohtaja Jukka Lakkapään mukaan tällä hetkellä Lapissa rautakauppoja pitää pystyssä matkailurakentaminen ja julkishallinnon rakennuskohteet.

– Matkailurakentaminen on kovassa nosteessa, kun matkailuyrittäjät investoivat kovalla tahdilla. Myös julkis- ja valtionhallinnon rakennuskohteet ovat tärkeitä meille, kun asuntorakentamisen ja pienremontoinnin puolella on rauhallisempaa, kertoo Lakkapää.

Lakkapään mukaan kuluttajapuolen myynti on vähentynyt, sillä ihmiset ovat tällä hetkellä varovaisia.

– Moni kuluttaja tekee jarrutuksen, vaikka ei olisi tarvetta siihen. Korkojen nousu on tietenkin yksi syy. Mutta sekin on hyvä muistaa, että nollakorkojen aikaan tuskin on paluuta.

Avaa kuvien katselu Toimitusjohtaja Jukka Lakkapään mukaan varsinkin matkailurakentaminen on Lapissa kovassa nosteessa. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Rakennustavaran hinta on laskenut

Jukka Lakkapää muistuttaa, että silloin kun asuntojen korjausrakentamista ei tehdä, se patoutuu ja jossain vaiheessa sitä on yleensä pakko tehdä.

– Korona-aikana tehtiin hurjasti kotiremontteja. Silloin tavaravirta ja sen hinta nousivat sillä lailla, etteivät ne olleet missään suhteessa. Tällä hetkellä vaikka rahan hinta on noussut, rakennustavaran hinnat ovat laskeneet alemmaksi mitä ne olivat ennen korona-aikaa.

Lakkapään suunnitelmissa on rakentaa rautakaupalle Rovaniemellä yli 10 000 neliön uusi rakennus kaupungin eteläpuolelle.

– Alkuperäinen suunnitelma oli, että olisi päästy liikkeelle jo vuosi sitten. Meillä oli tiettyjä haasteita kaavoituksen kanssa. Kaava ehkä valmistuu nyt jossain vaiheessa ja muutama muu lupaprosessiasia. Aikataulu tarkentuu, kun saadaan lupa-asiat selväksi, kertoo Jukka Lakkapää.

Myös Starkissa uskotaan valoisampiin aikoihin.

– Näemme, että Rovaniemi on vireä kasvava keskus, jopa muuttovoittoaluetta. Matkailun ja teollisuuden investointien myötä siellä tullaan rakentamaan jatkossakin, Harri Päiväniemi sanoo.