Gazan sodassa on poikkeuksellisen paljon siviiliuhreja – näillä periaatteilla Yle valitsee, miten raakoja kuvia sodasta näytetään

YK:n arvion mukaan Gazassa kuolleista tuhansista ihmisistä 70 prosenttia on naisia ja lapsia. Kuvat uhreista ovat rajuja, mutta raakuus ei ole sodan raportoinnissa itseisarvo.

Gazan sodan lapsiin kohdistuva julmuus on mykistävää: kolmessa viikossa lapsia on kuollut enemmän kuin missään toisessa konfliktissa viimeisen yli kolmen vuoden aikana. Sota on lapsiuhreissa mitattuna verisin maailman konflikti sitten vuoden 2019.

YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA arvioi maanantaina, että Gazassa kuolleista jopa 70 prosenttia on lapsia ja naisia. Lasten osuus on Pelastakaa lapset -järjestön mukaan yli 40 prosenttia.

Gazan koko väestöstä noin puolet on lapsia.

Terroristijärjestö Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön keskiviikon arvion mukaan ainakin 8 800 ihmistä on kuollut Israelin vastaiskuissa Gazan kaistalla 7. lokakuuta alkaneen sodan aikana. Lapsia uhreista on yli 3 600.

Avaa kuvien katselu Miehet suremassa kuolleita sukulaisiaan Dair Al-Balahissa järjestetyissä hautajaisissa 31. lokakuuta. Kuva: Mahmud Hams / AFP

Avaa kuvien katselu Palestiinalaiset etsivät eloonjääneitä Israelin pommittaman talon raunioista Etelä-Gazan Rafahissa 31. lokakuuta. Kuva: Said Khatib / AFP

Israelin mukaan kaikkiaan yli 1 400 israelilaista on kuollut Hamasin aloittaman hyökkäyksen seurauksena.

Kaiken edellä mainitun lisäksi Gazan humanitaarinen tilanne on äärimmäisen heikko.

YK:n mukaan kolmasosa Gazan kaistan sairaaloista ei ole toimintakunnossa. Gazan terveysministeriön viimeisimmän tiedon mukaan 130 terveydenhuollon työntekijää on kuollut, ja 15 sairaalaa ja 32 terveyskeskusta on pois toiminnasta. Lisäksi sähkökatkot sekä pula polttoaineesta ja lääkintätarvikkeista vaivaavat gazalaisia sairaaloja.

Alue on täysin humanitaarisen avun varassa, ja siviilien kärsimys lisääntyy päivä päivältä.

Avaa kuvien katselu Veritahroja lattialla Nir Ozin kibbutsissa Hamasin taistelijoiden 7. lokakuuta tekemän iskun jälkeen. Kuva: Jack Guez / AFP

Ylen visuaalisen journalismin tuottajan Tatu Blomqvistin kommentti: Sodan väkivaltainen todellisuus välittyy kuvista

Tiedonvälitystehtäväämme kuuluu, että näytämme, mitä sodassa tapahtuu.

Totuudenmukaiseen sotauutisointiin kuuluvat myös kuolleet ja vammautuneet ihmiset, joista merkittävä osa on ollut Gazassa ja Israelissa siviilejä ja lapsia.

Kuvilla on uutisoinnissa tärkeä rooli, sillä ne toimivat todisteina tapahtumista ja tekevät ihmisten kokemuksista ymmärrettävämpiä. Numeroiden takana on yksilöitä.

Jokainen julkaisupäätös tehdään kuitenkin harkiten ja sille täytyy olla vankat journalistiset perusteet. Meille on tärkeää, että nämä perusteet ovat ymmärrettäviä myös yleisölle.

Avaa kuvien katselu Mies pitelee sylissään Israelin iskussa loukkaantunutta lasta Najjarin sairaalassa Rafahissa Gazan eteläosassa 30. lokakuuta. Kuva: Said Khatib / AFP

Käymme päivittäistä keskustelua kuvien ja videoiden julkaisusta, emmekä ole aina yksimielisiä. Kuvat vaikuttavat katsojiin eri tavoin, eivätkä kaikki halua nähdä kaikkea sitä, mitä joku toinen kokee tärkeäksi.

Sotakuvien julkaisu vaatii ylipäätään paljon harkintaa, sillä kuvallista disinformaatiota ja propagandaa on liikkeellä valtavasti. Journalistien työ on Gazassa äärimmäisen vaikeaa ja kuviin, kuten kaikkiin tietoihin, täytyy suhtautua kriittisesti.

Journalistin ohjeet ja omat journalistiset periaatteemme toimivat selkänojana päätöksille. Ne vaativat meiltä hienotunteisuutta uhreista uutisoitaessa ja muistuttavat, että alaikäisten kohdalla harkinnan on oltava erityisen tarkkaa.

Kuvia on käytettävä linjamme mukaisesti uhrien, niin elävien kuin kuolleiden, ihmisarvoa kunnioittaen. Tästä syystä emme julkaise kuvia, joissa kuolleen kasvot näkyisivät tunnistettavasti. Emme myöskään julkaise tarpeettoman yksityiskohtaisia kuvia ihmisten kärsimistä vammoista.

Nyt meneillään olevan sodan äärellä olemme keskustelleet paljon siitä, milloin on sopivaa julkaista kuva hädissään olevasta lapsesta. Tässäkin asiassa yksityiskohdat merkitsevät. Onko lapsi aikuisen sylissä vai yksin? Osaammeko kertoa yleisölle, mitä lapselle tapahtui seuraavaksi?

Päätimme esimerkiksi jättää julkaisematta videon, jossa kuvataan hätääntyneen lapsen kasvoja läheltä samalla, kun häntä kaivetaan esiin tuhoutuneen talon raunioista. Julkaisimme kuitenkin videot, jossa samankaltaisessa tilanteessa olevasta lapsesta näkyy vain käsi ja jossa pelastettua lasta kuljetetaan hoitoon. Olemme myös julkaisseet kuvia kuolleista.

Sodan raaka ja väkivaltainen todellisuus välittyy uutiskuvissa ja videoissa siis jatkossakin, mutta harkitusti. Kuten journalistin ohjeissa sanotaan: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Yleisöllä on oikeus saada tietää, mitä maailmassa tapahtuu.