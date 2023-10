Yhtä Suomen suurimmista festivaaleista on pyöritetty yhdistysvoimin – pian Ilosaarirock saattaa kokea historiallisen muutoksen

Ilosaarirock on ainakin toistaiseksi yksi Suomen suurimmista yhdistystaustaisista festivaaleista.

Ilosaarirockin järjestäjät harkitsevat festivaalin toteuttamista yhtiötoiminnan kautta. Taustalla on muun muassa festivaalin ja yhdistyksen tulevaisuuden turvaaminen.

Ilosaarirockin järjestäjät harkitsevat festivaalin liiketoiminnan yhtiöittämissä.

Joensuussa heinäkuisin järjestettävä Ilosaarirock on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista rockfestivaaleista. Joensuun popmuusikot ry on toistaiseksi pyörittänyt Ilosaarirockia yhdistystoimintana.

Nyt Joensuun popmuusikot aikoo selvittää Ilosaarirockin liiketoiminnan eriyttämistä yhdistystoiminnasta omaksi yhtiöksi. Asia selviää yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmasta, joka esitellään tiistaina yhdistyksen vuosikokouksessa.

Toimintasuunnitelman mukaan selvityksen taustalla on tarve yhdistyksen ja festivaalin varallisuuden ja oikeuksien tulevaisuuden turvaamiseen, yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan kehittämiseen sekä festivaalin liiketoiminnan kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Joensuun popmuusikoiden toiminnanjohtaja Niina Hattunen ei suostu avaamaan suunnitelman taustoja.

– Asia on monisäikeinen, ja ajatus on vasta esittää yhtiöittämisen selvittämistä vuosikokoukselle, toteaa Hattunen.

Yle ei tavoittanut Joensuun popmuusikoiden hallituksen puheenjohtaja Simo Niirasta.

Ilosaarirock järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1972. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista yhdistyspohjalta järjestettävistä festivaalitapahtumista.

Ilosaarirock on elinkeinotoimintaa, josta Popmuusikot on verovelvollinen. Muilta osin vuonna 1971 perustetun yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja verovapaata.