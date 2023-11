Kahden pienen lapsen äiti ei halua tuhlata kallista perheaikaansa turhaan työnhakuun – palkkatiedon puute tympii työnhakijoita

Kuva: Alexander Korzh / Alamy/All Over Press

Helsinkiläinen Salla-Riina Hokkanen kertoo jättäneensä huomiotta työpaikkailmoituksia, joissa ei ole kerrottu palkkaa.

– Etenkin silloin, jos olen epäillyt, ettei palkka välttämättä ole kovin korkea tai ettei kyseessä kuitenkaan olisi ollut unelmatyö. En ole halunnut lähteä haaskaamaan aikaa hakemuksen tekemiseen, kun olen epäillyt, ettei sillä elättäisi nelihenkistä perhettä, Hokkanen sanoo.

Hän on laskeskellut, että hakemuksen tekemiseen vaaditaan noin kaksi arki-iltaa lasten nukkumaanmenon jälkeen.

– Se on ruuhkavuosina kallista aikaa.

Salla-Riikka Hokkanen arvostaisi palkkatietoa jo työpaikkailmoituksessa. Silloin tietäisi heti, kannattaako työnhakuun laittaa aikaa. Kuva: Elina Kuittinen

Yle kertoi lokakuun alussa, että suurimmassa osassa työpaikkailmoituksista ei kerrota hakijoille työstä maksettavan palkan määrää. Pyysimme tuolloin yleisöä kertomaan työnhausta paikkoihin, joiden palkkaa ei ole ilmoituksessa kerrottu.

Vastaajia oli 340, ja suurin osa kertoi palkkatiedon puuttumisen vaikuttaneen omaan työnhakuun jollain lailla.

Moni kertoi, ettei hae lainkaan sellaisiin työpaikkoihin, joiden palkkaa ei kerrota jo hakemuksessa. Erittäin moni oli jättänyt hakematta useampaan työpaikkaan tämän vuoksi.

Yle.fi-sivuston kautta tulleissa vastauksissa toistui samoja syitä, joiden vuoksi työpaikkaa ei oltu haettu, kun siitä maksettavan palkan määrää ei oltu ilmoituksessa kerrottu. Tässä niistä muutamia.

1. Palkkahaarukkaa on vaivalloista, hankalaa ja aikaa vievää lähteä itse selvittämään.

Oman palkkatoiveen määrittäminen tuntui monesta vastaajasta hankalalta, jos edes palkkahaarukkaa ei ollut ilmoituksessa kerrottu. Vastaajat kertoivat myös, miten turhauttavaa oli kuulla palkkatieto pitkän, jopa kuukausia kestäneen hakuprosessin päätteeksi.

2. Palkka-avoimuuden puute saa työnantajan vaikuttamaan epäluotettavalta.

Monen mielestä palkan kertomatta jättäminen kertoi siitä, ettei työnantaja arvosta tekijöitään. Palkan kertominen hakuilmoituksessa tuntui puolestaan merkiltä siitä, että työnantaja on tosissaan liikkeellä.

Tältä kantilta asiaa kommentoi esimerkiksi tutkimusyhteistyön asiantuntija Kirsi Pulkkinen Helsingistä. Hän toivoo kaikilta työnantajilta enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

– Palkan ilmoittamatta jättäminen on aikansa elänyt tapa eikä sen taustalla yleensä ole aitoa palkka-avoimuutta edistävä organisaatio. Se saa pohtimaan, miten muut tasa-arvoon ja läpinäkyvyyteen liittyvät asiat hoidetaan ja vähintään kysymään, mikä ajaa piilottamaan palkan, sanoo Pulkkinen.

3. Jos palkkaa ei kerrota, voi olettaa, että työhön halutaan kaikkein halvin tekijä.

Työnhakijaa ei motivoi tilanne, jossa selvästi vaativaan tehtävään haetaan tekijää mahdollisimman pientä korvausta vastaan. Halua hakea oman alan töitä ei ole mahdollisesti huonommalla palkalla.

Moni sanoi tekevänsä työtä palkan eikä huvin vuoksi. Vastauksissa epäiltiin, että palkka on työnantajankin mielestä huono, jos sitä ei kehdata laittaa ilmoitukseen.

Vastaajien joukossa oli myös heitä, joille palkkatiedon puuttuminen ei ole ollut este työpaikan hakemiselle. Moni heistä muistutti oman aktiivisuuden merkityksestä ja totesi, että palkan voi aina selvittää vaikkapa soittamalla työnantajalle.

Useampi kertoi haun kuitenkin tyssänneen lyhyeen, kun työnantaja oli kertonut heille palkan suuruuden.

Lakimuutos tulee, mutta mitä sitten?

EU-parlamentissa hyväksyttiin keväällä palkka-avoimuusdirektiivi, jossa todetaan seuraavaa:

Työnhakijoilla on oikeus saada mahdolliselta tulevalta työnantajalta tietoja asianomaisesta tehtävästä maksettavasta alkupalkasta tai sen vaihteluvälistä objektiivisten sukupuolineutraalien kriteerien perusteella. Nämä tiedot on ilmoitettava julkaistavassa työpaikkailmoituksessa tai ne on toimitettava hakijalle muulla tavoin ennen työhaastattelua ilman, että hakijan tarvitsee pyytää niitä.

Direktiivi siis velvoittaa yritykset palkan tai palkkahaitarin ilmoittamiseen jo rekrytoinnin alkuvaiheessa.

Suomella on kolme vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Käytännössä asiaa pohtii työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöjen sekä valtion muodostama kolmikantainen työryhmä. Työ on sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) jo käynnistynyt.

STM:n tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen on valmistelukoneiston ytimessä. Kolmikantatyöskentelyyn päästään hänen mukaansa siirtymään ensi vuonna ja lainsäädäntötyön pitää olla valmis viimeistään kesällä 2026.

Vielä ei voida tarkkaan sanoa, miten suomalainen työnhaku tarkalleen uuden lain myötä muuttuu. Oleellista on kuitenkin esimerkiksi työntekijöiden tiedonsaantioikeus, Auvinen sanoo.

– Työntekijöillä on oikeus pyytää työnantajalta tietoa keskipalkkatasoista. Palkkaus tulee läpinäkyvämmäksi jo ennen työhönottoa. Palkka-avoimuus on iso asia, joka taatusti puhututtaa ihmisiä.

Tanja Auvisen mukaan suomalaisten tietämys palkoista tai palkkatasoista on melko huono.

– Itse otan direktiivin ilolla vastaan. Toivon, että sen kautta saadaan lisää palkka-avoimuutta. On mielestäni kaikkien etu, että palkoista ja palkkatasoista tiedetään enemmän.

Vastuuministeri: yksityiskohdat ratkeavat myöhemmin

Yle kysyi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselta (kok.), miten lainsäädäntö tulee käytännössä muuttamaan rekrytointia työnantajalla ja -hakijalla.

Ministerin mukaan tasa-arvolaki kattaa jo monilta osin direktiivin säännöksiä, mutta direktiivi tuo myös uudenlaisia oikeuksia ja velvollisuuksia.

– Työnantajille on tulossa velvollisuuksia palkkaeroista raportoimiseen ja työntekijöille oikeuksia tiedonsaantiin. Direktiivi sisältää myös säännöksiä palkkauksen, palkanmuodostuksen ja palkkakehityksen läpinäkyvyyteen liittyen, vastasi ministeri Grahn-Laasonen sähköpostitse.

Hallitusohjelmassa palkka-avoimuuskriteerit on mainittu lauseella: Hallitus edistää palkka-avoimuutta EU-direktiivin minimisäännösten mukaisesti.

Grahn-Laasonen ei vastannut sähköpostissaan kysymykseen, mitä tuo minimisäännösten mukaisesti käytännössä tarkoittaa.