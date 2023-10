Videopeliin pohjautuva kauhuelokuva Five Nights at Freddy’s sai nuoret ryntäämään elokuvateattereihin

Five Nights at Freddy's kauhuelokuvan hahmot ovat pettävän sympaattisia.

Pizzeria, jossa juhlitaan lasten kaverisynttäreitä. Iloisenpyöreät nallukat vilkuttavat seinämaalauksissa. Mitä pahaa voisi tapahtua? Selvästikin nuorten mieltä kutkuttaa, että heille tutussa ja nostalgisessa ympäristössä alkaa tapahtua kauheita.

Five Nights at Freddy’s -elokuvassa parikymppinen kaveri saa työpaikan vartijana. Hänen tehtävänään on pitää huolta, etteivät yölliset kulkijat valtaa suljettua, lastenkutsuja varten suunniteltua pizzaravintolaa.

Avaa kuvien katselu Five Nights at Freddy’s -elokuva ja -peli sijoittuvat turvallisenoloiseen lapsiperheiden pizzapaikkaan. Kuva: © 2023 Universal Studios

Tehtävä kuulostaa helpolta, mutta yöllisessä pizzapaikassa alkaa tapahtua kuumottavia asioita. Lopulta vartija-Mike joutuu pelkäämään henkensä edestä.

Elokuva perustuu videopeliin, joka on texasisalisen pelisuunnitelijan Scott Cawthonin luomus. Hän julkaisi alkuperäisen pelin vuonna 2014. Pelin ympärille on kasvanut vuosien varrella hurja määrä oheistuotteita. Nyt on pitkään suunnitteilla olleen kokopitkän Hollywood-elokuvan vuoro.

Ei kelvannut kriitikoille

Elokuvakriitikot arvioivat viime viikonloppuna maailmanensi-iltansa saanutta Five Nights at Freddy’s -leffaa normaaleilla elokuvakriteereillä. Vastaanotto ei ollut kovinkaan mairitteleva.

Kriitikoilta herui tähtiä yleisesti yhdestä kahteen ja Rotten Tomatoes -sivuilla leffalle riitti vain mätiä tomaatteja. Helsingin Sanomien kritiikissä ihmetellään, kenelle elokuva oikein on suunnattu, sillä lapsille se on liian pelottava ja kauhufaneille aivan liian haalea, kuin makunsa menettänyt salsa.

Haalea salsa näytti kuitenkin maistuvan. Yhdysvalloissa Halloween-viikonloppuun sijoittunut ensi-ilta oli kuin tälle elokuvalle tehty. USA:ssa elokuvan menestystä mitataan yleensä rahassa. Pelikauhuleffa tuotti yhden viikonlopun aikana noin 78 miljoonaa dollaria.

Suomessa viime perjantaina ensi-iltansa saanut elokuva keräsi viikonlopun aikana liki 50 000 katsojaa ja oli selvästi viikonlopun katsotuin. Perjantain katsojaluku 25 455 oli koko vuoden 2023 korkein elokuvan ensi-iltapäivän tulos.

Siitä huolimatta, että tänä vuonna elokuvateattereihin on tullut muun muassa suositut Barbie ja Oppenheimer -elokuvat.

Yleisöryntäyksestä päätellen elokuva siis puhuttelee yllättävänkin suurta yleisön osaa.

Avaa kuvien katselu Lokakuussa 2023 New Yorkissa järjestetetyssä Comic Con -sarjakuvatapaamisessa nähtiin Five Nights at Freddy’s -cosplay-hahmoja. Kuva: Gordon Donovan/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Kenelle elokuva on tehty?

Elokuvateattereissa ympäri maailmaa on ilakoitu nuorten katsojien paluusta. Nuorten elokuvissakäynti on ollut selvästi alamaissa korona-pandemian jälkeen. Five Nights at Freddy’s osoittaa, että nuoriso palaa, jos sisältö on juuri sitä, mitä he kaipaavat.

Elokuva on selvästikin suunnattu ennen kaikkea kauhupelin pelaajille. Analytiikkayhtiö Comscoren media-analyytikko Paul Dergarabedian arvelee yhdysvaltalaisen talousjulkaisun CNBC:n haastattelussa, että peliin perustuvan leffan katsojat ovat selvästi innostuneet, kun ovat saaneet siirtyä tietokoneen näytön ääreltä katsomaan elokuvaa suurelta kankaalta ja nauttia yhteisöllisestä elokuvateatterikokemuksesta.

Five Nights at Freddy’s -elokuvan on tuottanut Emmy-palkittu ja Oscar-ehdokkaanakin ollut Jason Blum. Hänen aiemmin tuottamiaan kauhuleffoja ovat muun muassa Halloween, Manaaja ja Paranormal Activity.

Avaa kuvien katselu Tuottaja Jason Blum on omimmillaan kauhuelokuvien parissa. Kuva: Ovidiu Hrubaru / Alamy/All Over Press

Blum myöntää amerikkalaisen NBC-kanavan Late Night Shown haastattelussa, että pelaajat ja peliä fanittavat ovat olleet tekijöiden tähtäimessä koko ajan. Monissa peliadaptaatioissa on yritetty tehdä pelin elementeistä yleispätevää kaikille sopivaa elokuvaa, usein siinä onnistumatta. Blum halusi tehdä toisin ja lopputuloksena on tinkimätön pelinörttien leffa.

– Emme halunneet laajentaa elokuvan yleisöpohjaa. Halusimme, että juuri tämän pelin fanit hullaantuisivat, Blum kertoo.

Katso elokuvan traileri tästä.

Riittävätkö pelaajat yleisöksi Hollywood elokuvalle?

Pelkkien pelinörttien varaan Five Nights at Freddy’s -elokuvan tekijät eivät sentään laskeneet.

Pelialaa tuntevat tietävät, että pelien ympärillä liikkuu netissä miljoonia ihmisiä, jotka tuntevat ja fanittavat pelejä, vaikkeivät pelaisikaan niitä itse. He nimittäin seuraavat pelistriimejä ja Five Nights at Freddy’s on suosittu striimipeli.

Striimien tekijät pelaavat jotain videopeliä ja kuvaavat samalla itseään pelaamassa. Katsoja voi seurata, kuinka taitava pelaaja selviää örkeistä vaikkapa synkässä hyljätyssä pizzaravintolassa.

Five Nightsin suosio perustuu osittain säikäytysefekteihin. Ketäpä ei huvittaisi, jos toinen oikein säikähtää. Striimien kautta pelien yleisömäärät nousevat huimasti. Tämän joukon varaan myös Five Nights at Freddy’s -elokuvan tekijät laskivat, eivätkä turhaan.

Avaa kuvien katselu Suomalaiset juuret omaava ohjaaja Emma Tammi on ohjannut jo kaksi kauhuelokuvaa. Kuva: Geisler-Fotopress GmbH / Alamy/All Over Press

Suomalaisille elokuvan lisämauste on sen ohjaaja, suomalaissyntyinen Emma Tammi. Tammen isä muutti lapsena 1940-luvulla vanhempiensa kanssa Turusta Yhdysvaltoihin.

Tuottaja Jason Blum kertoo Late Night -haastattelussaan, että elokuvaan harkittiin seitsemää eri ohjaajaa ennen kuin he päätyivät Tammeen. Tammi on aiemmin ohjannut muun muassa kauhuelokuvan The Wind. Se on nähty myös Suomessa.

