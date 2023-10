Nykymuotoinen karhunmetsästys Suomessa loppuu – metsästäjää surettaa, virkamies ennustaa ongelmia

Pudasjärveläinen Saara Heikkinen on pettynyt siihen, että karhunmetsästykselle on tulossa stoppi. Heikkinen ja plottinajokoira Calle kuvattiin elokuussa Suomussalmella.

Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla asuva Saara Heikkinen on viimeisten kolmen vuoden ajan aloittanut kesälomansa 20. elokuuta, karhujahdin alkupäivänä. Nyt siitä on tulossa loppu.

– Karhunmetsästyksellä on Suomessa pitkät, pitkät perinteet. Se, että meidän mahdollisuutta jatkaa perinnettä vaikeutetaan tuntuu päällimmäisenä epäreilulta.

Korkeimman hallinto-oikeuden maanantaina tekemien päätösten mukaan Riistakeskus myönsi vuonna 2022 poikkeuslupia karhujen metsästämiseen ilman riittäviä perusteita ja päätökset olivat laittomia.

Päätös johtaa nykyisen kaltaisen karhunmetsästyksen loppumiseen. Tätä mieltä ovat ainakin maa- ja metsätalousministeriön erätalousneuvos Vesa Ruusila ja erityisasiantuntija Jussi Laanikari.

– Tässä mallissa, mitä se nyt on, karhunmetsästys ei tule enää jatkumaan. Samansuuntainen ratkaisu on aikaisemmin tullut ilveksen kannanhoidollisen metsästyksen osalta, joten ihan täysi yllätys tämä ei ollut, Ruusila toteaa.

Koiralle pitää keksiä muuta tekemistä

Heikkisellä on miehensä kanssa karhunmetsästystä varten kolme plottinajokoiraa ja harmaa norjanhirvikoira.

– Karhunpyynnin alku on se, mitä odotetaan koko vuosi ja mitä varten koiria treenataan, että saadaan koirien kanssa tehdä sitä, mitä varten ne on on kasvatettu.

Avaa kuvien katselu Saara Heikkisellä on kolme karhunmetsästykseen jalostettua koiraa. Niille on keksittävä muuta tekemistä, kun karhujahtiin ei pääse. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Perinteisen metsästysmuodon muuttuminen saa miettimään myös omien koirien tulevaisuutta.

– Pitää koiran mielenterveyden takia keksiä jotakin muuta, mutta se on kyllä sitten kaukana siitä, mihin se koira on jalostettu.

Jos Suomessa karhuja ei voi metsästää, yksi vaihtoehto on viedä koirat toteuttamaan taipumuksiaan muualle. Heikkisen tutut ovat käyneet muun muassa Virossa, Latviassa ja Ruotsissa.

Länsinaapurin karhukanta on Suomea isompi, noin 2 500 yksilöä. Siellä poikkeusluvat karhujahtiin myöntävät lääninhallitukset. Tänä vuonna lupia myönnettiin koko Ruotsissa 649 kappaletta.

Suomessa poikkeusluvat myöntää Riistakeskus. Tämän syksyn jahdissa poikkeuslupia myönnettiin 180. Määrä on vähentynyt, koska karhukanta on pienentynyt.

Karhun metsästys Karhun ja eräiden muiden suurpetojen metsästys on EU:ssa kielletty luontodirektiivin nojalla.

Karhuja voi kuitenkin tappaa poikkeusluvalla vahinkoperustein tai muiden pakottavien syiden vuoksi.

Suomessa poronhoitoalueella lupia on myönnetty vahinkoperustein, sen ulkopuolella Riistakeskus on myöntänyt kannanhoidollisia poikkeuslupia karhun ampumiseen.

Luvista on valitettu viime vuosina. Korkein hallinto-oikeus on todennut vuoden 2022 poikkeusluvat laittomiksi.

Tänä vuonna myönnettiin yhteensä 180 lupaa. Karhukannan kooksi arvioidaan enintään 1925 yksilöä.

Karhukanta on laskenut Suomessa. Myös myönnettyjen lupien määrä on laskenut. Avaa

Tappaminen sallitaan vahinko- tai turvallisuusperusteella

Maa- ja metsätalousministeriö päivitti karhukannan hoitosuunnitelman viimeksi viime vuonna. Se nojaa kannanhoidossa metsästykseen, mutta nyt tilanne on toinen.

Jussi Laanikari muistuttaa, että korkein hallinto-oikeus linjaa pitkälti miten ja missä raameissa suurpetopolitiikkaa pystytään Suomessa tekemään.

Jatkossa käytössä ovat ainoastaan vahinko- ja turvallisuusperusteiset poikkeusluvat ja karkotusluvat, ja niillä ei Laanikarin mukaan karhukantaa säädellä.

Myös Suomen riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen näkee asian samoin.

– Ne ovat yksittäistapauksia tilanteissa, jossa karhu teurastaa vaikka lammaslauman. Riistakeskus voi myöntää myös akuuttissa tilanteessa luvan, jos poliisi pyytää, Härkönen summaa.

Karhun kohtaamiset voivat lisääntyä

Metsästyksen päättyminen tarkoittaa karhukannan runsastumista, mikä lisää todennäköisyyttä ihmisen ja karhun kohtaamiselle ja mahdollisille ongelmatilanteille.

Laanikarin mukaan voimakkaasti runsastuneen karhukannan aiheuttamista ongelmista esimerkki EU:ssa on Romania.

– Ongelmia on tiedossa, Laanikari uskoo.

Lisääntyneet kohtaamiset lisäävät poliisin apuna olevan suurriistavirka-avun (SRVA) tarvetta. Sen jatkuvuudesta tulee Laanikarin mielestä pystyä huolehtimaan.

– Sitä tehdään aika pitkälti vapaaehtoispohjalta. Voi olla, että siellä tulee motivaatio-ongelmia.

Ainakin Saara Heikkinen aikoo koirineen jatkossakin lähteä apuun, jos pyyntö tulee.

– Tulevaisuus näyttää sen mihin oma mielipide muotoutuu, mutta tällä hetkellä lähtisin koska se ei ole sen eläimen vika. Eläin kärsii, jos se on haavoittunut ja se pitää pystyä lopettamaan tarvittaessa mahdollisimman nopeasti, Heikkinen sanoo.

Karhunmetsästystä käsiteltiin myös Radio Suomen päivässä. Voit kuunnella sen Yle Areenasta.