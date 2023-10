Halloweenista voi tulla Suomessakin kalenterijuhla, jos tarpeeksi moni niin haluaa – selvitimme, miten muutos tapahtuisi

Kuva: Tomas Tkacik/SOPA Images/Shutterstock/All Over Press

Mitä vahvemmin halloween vakiintuu suomalaiseen juhlaperinteeseen, sitä suuremmat mahdollisuudet juhlalla on päätyä kalenteriin. Arkistokuva.

Yliopiston almanakkatoimisto päättää juhlien merkitsemisestä kalenteriin. Halloweenin ongelma on, ettei sille ole Suomessa vakiintunutta päivää, perinnettä eikä suomenkielistä sanaa.

Osa suomalaisista haluaa juhlia Yhdysvalloista tullutta halloweenia, muttei tiedä milloin. Kurpitsajuhlaa ei ole merkitty suomalaiseen kalenteriin, vaikka se kiinnostaakin etenkin lapsiperheitä.

Yle kertoi viime viikolla, että esimerkiksi joensuulaisessa kaupunginosassa asia ratkaistiinkin yhteisellä sopimuksella.

Kysyimme Yliopiston almanakkatoimiston johtajalta Minna Saarelma-Paukkalalta, miksi halloweenilla ei ole omaa, kiinteää päivämäärää.

Miksi suomalaiset eivät tiedä, koska viettää halloweenia?

Yhdysvalloissa halloween on aina 31. lokakuuta, koska juhla on siellä pyhäinpäivän aatto. Suomessa pyhäinpäivä siirrettiin vuonna 1955 niin, että se on aina lokakuun 31. ja marraskuun 6. päivän välinen lauantai.

Kiinteän päivämäärän puuttuminen aiheuttaa epäselvyyttä juhlinnan ajankohdasta.

Miksi halloweenia ei ole merkitty suomalaiseen almanakkaan?

Suomen kalenterissa on kirkollinen pyhäinpäivä, jolla on pitkät perinteet. Halloweeniä ei ole merkitty kalenteriin, koska se on tullut Suomeen niin vähän aikaa sitten.

– Tämä amerikkalaistyyppinen, vähän kaupallinen ja karnevalistinen tapa viettää halloweenia on uusi perinne meillä, Saarelma-Paukkala sanoo.

Tietyn päivän valitseminen olisi vaikeaa myös siksi, että suomalaiset viettävät juhlaa niin eri päivinä.

Koska pyhäinpäivä on harras juhlapyhä, jolloin käydään haudoilla ja muistetaan kuolleita omaisia, voivat kummitukset ja kurpitsat tuntua epäluontevalta lisältä.

Voisiko jokin taho kuitenkin päättää, milloin halloweeniä Suomessa vietetään?

Helsingin yliopisto päättää, mitä almanakkaan merkitään, mutta ei ihan yksin.

Esimerkiksi vakiintuneet liputuspäivät merkitään kalenteriin, kun sisäministeriö on suositellut niitä tarpeeksi monena vuonna peräkkäin.

– Se on yhteisneuvottelun tulos, Yliopiston almanakkatoimiston johtaja Minna Saarelma-Paukkala sanoo.

On iso kysymys, halutaanko kaupallista amerikkalaista juhlaa suomalaiseen kalenteriin. Päätös vaatisi laajoja neuvotteluja.

Ystävänpäivä kuitenkin löytyy suomalaisten kalentereista. Se oli helpompi lisäys, koska juhla on vakiintunut vietettäväksi 14. helmikuuta.

Kolmas ongelma on, ettei halloweenillä ole vakiintunutta suomalaista nimeä.

Onko hyötyä, jos tavallinen kansalainen toivoo halloweenia kalenteriin?

Mitä vahvemmin halloween vakiintuu suomalaiseen juhlaperinteeseen, sitä suuremmat mahdollisuudet juhlalla on päätyä kalenteriin.

Kansalaisten toivomuksista syntyy hiljalleen painetta, eikä Saarelma-Paukkala pidä mahdottomana, että halloween olisi vielä joskus suomalaistenkin almanakassa.

Toisaalta Suomen perinteinen satokauden päätösjuhla, kekri, ei myöskään ole koskaan päätynyt kalenteriin.

– Tavallaan toivoisin, että uudet kalenteripäivät nousisivat omasta perinteestämme eivätkä USA:n kulttuurivaikutuksen tuomana.

Halloweenin viettäminen on Suomessa epämääräistä: juhla on suosittu, mutta sille ei ole vakiintunutta päivämäärää. Joensuussa tilanne on ratkaistu kaupunginosan yhteisellä sopimuksella.

