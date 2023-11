MS-taudin kantasoluhoitoja voidaan antaa nyt myös Suomessa – nuoret potilaat hyötyvät

MS-tautia hoidetaan Suomessa pääasiassa lääkkeillä ja kantasoluhoitoa on saanut vain lähtemällä ulkomaille. Nyt kantasoluhoitoa voi saada myös kotimaassa.

Suomessa ei tähän mennessä ole MS-tautiin sairastuneita hoidettu kantasoluhoidoilla niihin liittyvien riskien takia. Nyt hoitotavat ovat kehittyneet ja riskit saatu paremmin hallintaan.

Kantasoluhoidon teho on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa ja haittavaikutukset on saatu vähäisemmiksi.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on periaatteessa valmius aloittaa MS-tautiin sairastuneen hoito tämän omilla kantasoluilla, jos sellaisen hoidon tarve todetaan. Neuroimmunologian professori Laura Airas sanoo kuitenkin, että hoito ei sovellu pitkälle edenneeseen tautiin.

– Potilasvalinta on erittäin tärkeä. Hoitoa pyritään antamaan sellaisille nuorille potilaille, joilla toivottavasti ei ole vielä tauti ehtinyt edetä kovin pitkälle, ja joilla toisaalta on hyvin runsaasti tällaista tulehduksellista aktiivisuutta osoitettavissa, joko pahenemisvaiheiden muodossa tai sitten magneettikuvissa runsaina tulehduspesäkkeinä. Tällaisille potilaille tämä hoito sopii parhaiten.

Omilla kantasoluilla

Professori Airas on keskustellut TYKSin hematologien kanssa hoidon eri vaiheista ja käytännössä hoito aloitetaan kiihdyttämällä potilaan omien kantasolujen siirtymistä luuytimestä verenkiertoon.

– Kun kantasolut on saatu liikkeelle luuytimestä ja ovat verenkierrossa, ne kerätään talteen ja pakastetaan. Kun on saatu kerättyä riittävä määrä, niin sen jälkeen ne voidaan antaa potilaalle takaisin.

Potilaan immuunijärjestelmä tavallaan tuhotaan ennen kuin kantasolut annetaan takaisin. Tällöin potilas joutuu olemaan sairaalassa erityksissä. Hän saa antibiootteja sekä sienilääkkeitä ja välttelee tulehduksia, jotka voisivat olla kohtalokkaita ilman immuunijärjestelmän suojaa.

Omien kantasolujen käyttö tekee hoidosta vähemmän raskasta. Potilas saa pakastetut solut takaisin ja ne hakeutuvat uudelleen luuytimeen.

Luuytimestä syntyy sitten uusia verisoluja ja Airaksen mukaan uusi, vähemmän haitallinen immuunijärjestelmä, joka toimii omassa roolissaan eli puolustaa henkilöä patogeenilta.

– Se ei enää ole haitallinen siinä mielessä, että se aiheuttaisi tätä keskushermostotulehdusta, niin kuin MS-taudissa tapahtuu.

MS-tauti yleistymässä MS-tautia sairastaa noin 12 000 suomalaista. Sairastuneiden määrä on kasvussa. Esimerkiksi neljä vuotta sitten tautiin sairastuneita oli 9 000. Usein MS-tautiin sairastutaan nuorena, 20–40-vuotiaana. Naiset sairastuvat tautiin miehiä useammin. Taudin alkuoireet vaihtelevat. Ne voivat olla erilaisia näköoireita, tunto-oireita tai uupumusta. Oireet johtuvat aivojen, selkäytimen ja näköhermon paikallisista tulehduksesta. Sairastumisriskiä lisäävät tietyt alttiusgeenit, jotka sijaitsevat immuunipuolustuskykyä säätelevällä geenialueella. Muita altistavia riskitekijöitä ovat teini-iän ylipaino, lapsuusiän D-vitamiinin puute, tupakointi ja liuottimet. Avaa

Suomessa luotettu muihin hoitotapoihin

Suomessa on ajateltu professori Laura Airaksen mukaan pitkälti niin, että koska meillä on paljon muitakin hyvin tehokkaita hoitoja, näiden hoitojen avulla on saatu pidettyä useampien potilaiden kohdalla MS-tauti erinomaisesti kurissa.

Ennen kantasolusiirtoa tuhotaan MS-potilaan immuunijärjestelmä, joka on hyökännyt omaa kehoa vastaan.

MS-tauti on kuitenkin elinikäinen sairaus, ja jos immuunijärjestelmän toimintaa heikentäviä lääkkeitä käytetään pitkään, siitä saattaa muodostua ongelmia.

– On tavallaan aika houkutteleva ajatus, että tällä kantasolusiirrolla saadaan kertarysäyksellä annettua hoito ja sen jälkeen ihminen ei tarvitse enää mitään hoitoa MS-tautiin, Airas toteaa.

Pitkittyneistä hoitojaksoista päästäisiin siis eroon tällä hoidolla. Hoitotavat on myös saatu viritettyä sellaiselle tasolle, että niistä on Airaksen mukaan oikeasti hyötyä eikä isoja haittoja.

– Mielestäni nyt on aika otollinen hetki alkaa käyttää näitä myös Suomessa.

Aiemmin kantasoluhoidoissa oli riski, että potilas saa vakavan tulehduksen solusalpaajahoidon aikana ja menehtyy. Nyt tämä riski on saatu minimoitua.

Hoitojen aloittamiseen on valmius

Turussa on tällä hetkellä periaatteessa valmius aloittaa kantasoluhoidot.

Professori Laura Airas sanoo, että jos MS-potilaan katsotaan hyötyvän eniten juuri kantasoluhoidosta, hoidon antamista voidaan suunnitella. Lopulliset hoitopäätökset tehdään aina moniammatillisessa tiimissä yhdessä hematologien ja MS-tautiin perehtyneiden neurologien kesken, ja myös potilasta kuunnellen.

– Tämä on nimenomaan nuorille potilaille taudin alkuvaiheessa parasta hoitoa. Tällöin hoidot ovat parhaiten siedettyjä ja myös hyödyt ovat suurimpia.

Todella pitkälle edennyttä ja vaikeaa tautia ei kantasolusiirrolla saada hoidettua. Airas painottaa, että voimakkaasti tulehduksellisessa alkuvaiheen taudissa olevat potilaat ovat parhaita kandidaatteja hoidolle. Varsinkin jos nähdään, että muilla hoidoilla ei saada tyydyttävää hoitovastetta aikaan.

Milloin ensimmäinen kantasoluhoito tehdään Turussa tai muualla Suomessa, sitä ei vielä tiedetä.

– Se riippuu ihan siitä, milloin sopiva potilas tulee vastaan. Mutta lupaan, että tätä hoitoa harkitaan varmasti sellaisessa tilanteessa, jossa se olisi aiheellinen. Hoidon suunnittelu hematologien kanssa voidaan aloittaa vaikka huomenna.