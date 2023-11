Israelin maahyökkäys Gazaan uhkaa toistaa USA:n virheet, sanoo yhdysvaltalainen terrorismitutkija

WASHINGTON Kolme viime viikkoa Daniel Bymanilla on ollut kova kiire.

Terrorismitutkija Byman on Washingtonin johtavia terrorrisminvastaisten toimien ja Israelin sotavoimien asiantuntijoita.

Juuri nyt Byman on huolissaan kolmesta asiasta: palestiinalaisten siviilien tilanteesta, sodan laajenemisesta Lähi-idässä sekä siitä, onko Israelin sotatoimilla realistista tavoitetta.

Hamasin iskuja Israeliin kiirehdittiin Yhdysvalloissa vertaamaan vuoden 2001 New Yorkin terrori-iskuihin, mutta viime viikkoina vertaukset ovat alkaneet kuulostaa varoituksilta.

– Vuoden 2001 iskujen jälkeen Yhdysvallat oli hirvittävän vihainen. Ja kun johtajat ovat vihaisia, he harvoin tekevät hyviä päätöksiä. Silloin on myös tyypillistä toimia lyhytkatseisesti eikä ajatella pitkää aikajännettä, Byman sanoo.

Hänen mukaansa presidentti Joe Biden onkin kehottanut israelilaisia pohtimaan Yhdysvaltain tekemiä virheitä.

Avaa kuvien katselu Hamasin lokakuun iskuja on verrattu Yhdysvalloissa vuoden 2001 terrori-iskuihin. Kuvassa World Trade Centerin rauniot New Yorkissa, Yhdysvalloissa, 13. syyskuuta 2001. Kuva: Beth A. Keiser / EPA

Inhimillinen ajatteluvirhe tiedustelukoneistossa

Äkkiseltään vuoden 2001 terrori-iskut vertautuvat Hamasin lokakuun iskuihin myös siksi, että kumpikin isku näyttäytyy tiedustelukoneiston epäonnistumisena. Daniel Byman kuitenkin varoittaa liian suoraviivaisista vertauksista.

Al-Qaida onnistui iskemään Yhdysvaltoihin osittain siksi, että eri tiedusteluviranomaiset eivät jakaneet keskenään tiedustelutietoa. Merkittävin syy oli kuitenkin se, että isku oli odottamaton: pientä tiedustelukoneiston sisäpiiriläisten joukkoa lukuun ottamatta kukaan ei ollut edes kuullut al-Qaidasta.

– Jokainen israelilainen on kuullut Hamasista. Se, että järjestö on vihamielinen ja haluaa hyökätä ei siis ole yllätys. Ainoastaan iskujen laajuus oli, Byman sanoo.

Hän selittää Israelin tiedustelukoneiston epäonnistumista ennen kaikkea inhimillisillä tekijöillä.

Bymanin mukaan Israel käyttää ihmislähteitä ja teknologiaa tarkkaillakseen Hamasin toimia. Lähteet eivät kuitenkaan riittäneet siihen, että Israel olisi havainnut Hamasin kouluttavan satoja taistelijoita hyökkäystä varten.

Toinen inhimillinen virhe on hänen mukaansa olemassa olleen tiedustelutiedon analyysi.

Bymanin mukaan Israel näyttää uskoneen, ettei Hamas ole kykenevä tai halukas iskemään Israeliiin. Se on hänen mukaansa johtanut ajatteluvirheeseen, jossa kaikki vallitsevaa näkemystä haastava tiedustelutieto on sivuutettu.

– Merkittävä virhe tässä yhteydessä on myös ollut se, miten poliittiset realiteetit ovat muokanneet tiedustelutietoa. Israelilla on myös muita uhkia, joita poliittiset johtajat ovat pitäneet prioriteetteina. Raporteista on käynyt ilmi, ettei Israelilla ollut tarpeeksi joukkoja suojelemassa rajaa, ja se on ollut poliittinen päätös.

Pelottelu ei enää toimi

Bymanin mukaan lokakuun iskut näyttävät, että Israelin pääasiallinen terrorisminvastainen taktiikka on epäonnistunut.

Bymanin mukaan monet perinteiset keinot terrorismin vastustamiseksi ovat hankalia, koska Hamas ei ole ainoastaan Israelia terrorisoiva järjestö, vaan myös Gazan hallinto. Järjestön rahoituksen estäminen on hankalaa, sillä Hamas saa rahoitusta suoraan siviileiltä esimerkiksi verojen kautta.

Osittain tästä syystä Israel on etenkin viime vuosina käyttänyt ensisijaisena terrorisminvastaisena työkalunaan pelotetta voimakkaista vastaiskuista Gazassa.

– Mutta pelottelu on hankalaa, ja on aika selvää että lokakuun 7:nnen iskut näyttävät sen epäonnistuneen, Byman sanoo.

”Hamasia ei voi tuhota”

Tällä hetkellä Byman on huolissaan myös siitä, miten palestiinalaisille siviileille saataisiin apua. Hänen mukaansa olisi ensiarvoisen tärkeää, että vesi ja sähköt toimisivat, ja että humanitaarinen apu pääsisi perille.

Bymanin mukaan Israelin on tehtävä kaikkensa välttääkseen siviiliuhreja. Sitä kuitenkin vaikeuttaa ennen kaikkea se, että Gazan palestiinalaisilla ei ole paikkaa mihin paeta.

Kun Yhdysvallat taisteli Isisiä vastaan Irakin Mosulissa, kuukausia kestäneen taistelun aikana kuoli noin 10 000 siviiliä. Tähän mennessä Israel on tappanut vain muutamassa viikossa jo lähes saman verran palestiinalaisia.

Avaa kuvien katselu Sadattuhannet siviilit pakenivat taisteluita Mosulista, kun Yhdysvallat ja liittolaiset taistelivat terrorijärjestö Isisiä vastaan. Kuva vuodelta 2017 Mosulista. Kuva: Omar Alhayali / EPA

Bymanin mukaan Mosulissa siviiliuhrien määrään vaikutti se, että monet pääsivät pakenemaan taisteluita, kun kaupunki vapautettiin Isisin hallinnasta. Israel ei evakuoi palestiinalaisia siviilejä.

– Ensinnäkin Israel pelkää, että monet heistä olisivat Hamasin taistelijoita ja he toisivat vihollisen siten omalle maalleen. Mutta toinen syy on se, että iskujen jälkeen on valtavaa vihaa, osin Hamasia vastaan mutta myös palestiinalaisia kohtaan yleisesti.

Hänen mukaansa Israelin sodalle asettama tavoite on epärealistinen.

– En usko, että Hamasin voi tuhota. Israel voi tappaa Hamasin johtajia ja ottaa heitä kiinni, ja voi vahingoittaa organisaatiota syvästi, mutta Hamasille ei ole kunnollista vaihtoehtoa Palestiinassa, Byman sanoo.

Juuri tästä syystä hän näkee, että Yhdysvaltojen tehtävä on nyt kysyä Israelilta vaikeita kysymyksiä. Ne liittyvät osin Yhdysvaltain omiin epäonnistumisiin Lähi-idässä.

– Isoin kysymys on se, kuka hallitsee tulevaisuudessa Gazaa? Jos esitämme hetken, että Israelin operaatio onnistuisi ja Hamas olisi hävitetty, kuka hallitsisi Gazaa?

– Entä miten onnistuminen operaatiossa olisi mahdollinen ilman dramaattisesti korkeampia siviiliuhrilukuja tilanteessa, jossa uhriluvut ovat jo korkeita? Miten Israel voi säilyttää edes osittaisen kansainvälisen tuen, kun kaikki tämä on käynnissä?

– Ja laajemmin: mikä oikein on pitkän aikavälin ratkaisu, Byman pohtii.