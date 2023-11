Tämä työpaikkailmoitus voi saada sosiaalityöntekijän hieraisemaan silmiään – palkka 7 000 euroa

Sosiaalityöntekijöistä on Lapissa niin kova pula, että osa lakisääteisistäkin palvelutakuista jää toteutumatta.

Lapin hyvinvointialue on nostanut palkkoja, mutta tuloksetta. Alueella on edelleen iso pula sosiaalityöntekijöistä. Nyt tulijoille tarjotaan muhkeaa korvausta Lappiin muutosta.

Lapissa on jouduttu turvautumaan rekrytointiyritysten apuun sosiaalityöntekijäpulan paikkaamiseksi.

Rekrytointipalveluita sosiaali- ja terveysalalle tarjoava Sofita Oy houkuttelee nyt sosiaalityöntekijää Lappiin muhkealla korvauksella ja tarjoamalla käytännön apua pohjoiseen muutossa.

Yritys tarjoaa työpaikkailmoituksessaan sosiaalityöntekijälle 5700–7000 euron korvauksen. Jos sosiaalityöntekijä palkataan virkasuhteeseen Sofitan esittämänä, hän saa kuukausittaisen rekrytointipalkkion, joka on tarkoitettu korvaamaan esimerkiksi muutosta aiheutuvia kustannuksia.

Hyvinvointialue on sosiaalityöntekijöiden työnantaja, vaikka heidät olisi rekrytoinut ulkopuolinen yritys. Lapin hyvinvointialueen maksama kuukausipalkka on 3450–4100 euroa.

– Lapha maksaa heille saman palkan kuin kaikille muillekin. Vuokrafirma maksaa erotuksen siitä minkä palkan he ovat työntekijälle luvanneet ja laskuttaa sopimuksen mukaisen kustannuksen hyvinvointialueelta, selventää Lapin hyvinvointialueen sosiaalijohtaja Liisa Niiranen.

Lapin hyvinvointialueen sosiaalityössä on tällä hetkellä viisi työntekijää kahden eri yrityksen kautta.

Niiranen korostaa, että Sofitan hakeman sosiaalityöntekijän rekrytointi ja hurja korvauslupaus ei ollut Lapin hyvinvointialueen tilaama. Yrityksen kanssa tehdään kuitenkin yhteistyötä.

Lapissa on iso pula sosiaalityöntekijöistä

Lapin hyvinvointialueella on tällä hetkellä avoinna 16 sosiaalityöntekijän virkaa. Niistä kuusi on Pohjois-Lapissa ja kuusi lounaisessa Lapissa.

Niirasen mukaan ensisijainen tavoite on saada sosiaalityöntekijöiden virat täytettyä itse. Sosiaalityöntekijöiden palkkoja on korotettu ja rekrytointilisä on tarvittaessa käytössä.

Sosiaalityöntekijän tehtävät edellyttävät virkasuhdetta Lapin hyvinvointialueeseen, Niiranen sanoo.

– Vuokratyöfirman palveluita käytetään vain, jos se on ihan välttämätöntä.

Ulkopuolisen yrityksen kautta tulevat sosiaalityöntekijät ovat määräaikaisissa virkasuhteissa Lapin hyvinvointialueeseen.

Lastensuojelun henkilöstömitoitus ei toteudu työntekijäpulan vuoksi

Sosiaalityöntekijöitä tarvittaisiin lisää sekä lastensuojelussa, perhesosiaalityössä että työikäisten palveluissa.

Työntekijävaje vaikuttaa jo palveluiden ja tukitoimien saatavuuteen, Niiranen harmittelee.

– Lastensuojelussa on lakisääteinen henkilöstömitoitus 35 lasta sosiaalityöntekijää kohti eikä tämä kaikilta osin toteudu. Sosiaalityöntekijäpula vaikuttaa myös siihen, etteivät lakisääteiset palvelutakuut kaikilta osin toteudu, Niiranen sanoo.

Hankaluuksia on ollut myös vammaispalveluissa. Tällä hetkellä vammaispalveluissa virat ovat täytettynä vähintään sijaispätevällä sosiaalityöntekijällä, mutta tilanne on vaihdellut vuoden aikana.

