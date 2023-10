Retkiluistelijan reittiä ei kannata seurata, koska heidän tarkoituksenaan on tutkia myös heikot paikat

Pakkaset ja kylmenevät ilmat tarkoittavat sitä, että innokkaimmat retkiluistelijat ovat jo vetäneet luistimet jalkaansa ja lähteneet luonnonjäille luistelemaan.

Suomen Retkiluistelijat ry:n hallituksen jäsen ja retkenvetäjänä Pohjois-Savossa toimiva Marja Hartikainen kertoo, että esimerkiksi Kuopion seudulla luonnonjäillä on luisteltu jo toista viikkoa. Intohimoisia retkiluistelijoita on tullut Savoon Etelä-Suomesta asti. Luonnonjään luistelukelpoisuus kuitenkin vaihtelee.

– Itsekin kävin sellaisella paikalla, jossa oli 15 senttiä jäätä ja tosi heikkoja alueita vieressä, Hartikainen toteaa.

Samaa sanoo Hartikaisen tavoin Pohjois-Savossa retkenvetäjänä toimiva Niko Hämäläinen, joka kertoo käyneensä tutkimassa Suonenjoen ympäristön pienten lampien ja järvien jäätilanteita.

– Jää on nyt todella mielenkiintoisesti kehittynyt, kun sitä on tullut aikaisessa vaiheessa, mutta kaikki vedet eivät ole ehtinyt jäätymislämpötilaan. Nyt saa olla todella tarkkana, mille jäille on turvallista mennä, Hämäläinen kertoo.

Suomen Retkiluistelijat kerää ympäri Suomea tietoa jäätilanteista ja tekevät jäätiedusteluja. He eivät kuitenkaan kerro muille kuin jäsenille missä jää on luistelukelpoista, turvallisuussyistä.

– Jääolot vaihtelevat. Voi olla, että eilen on jossain luisteltu loistavasti, mutta tänään ei ole jäille menemistä. Älä lähde perään jos näet meitä retkiluistelijoita jäällä, koska meillä on tarkoituksena tutkia myös ne heikot paikat, Marja Hartikainen sanoo.

Yksin ei kannata luistella

Ilman asianmukaista valmistautumista ja varustautumista luonnonjäille ei tule lähteä.

Retkiluistelun varusteisiin kuuluu muun muassa retkiluistimet, sauva jään paksuuden mittaamiseen, naskalit ja reppu, jossa on vesitiiviisti pakattuja vaihtovaatteita. Reppu myös kelluttaa vedessä. Niko Hämäläinen myös sanoo, ettei koskaan lähde luistelemaan yksin.

Retkiluistelijat ry järjestää tulokaskursseja lajiin. Myös jäihin putoamista koulutetaan, vaikka luonnossa luistellessa sitä tapahtuu harvoin.

Marja Hartikainen sanoo, että moni jännittää jäihin putoamista todella paljon sitä harjoitellessa. Jäistä noustua usein tajuaa, ettei se ollutkaan niin paha kokemus, vaikka säällä ja nousuun kuluneella ajalla on myös vaikutusta kokemukseen.

– Minullakin on merinokerrasto alla ja se villahan lämmittää myös märkänä. Ei se ole ollenkaan niin paha juttu, paljon lämpöisempää kuin käydä talvella uikkarit päällä järvessä.