Aleksis Salusjärven kolumni: Ei ole kauaa siitä, kun haaveilimme vielä yhteiskunnasta, joka kuuluu kaikille

Kova markkinatalous tuntuu vakiintuneen ainoaksi yhteiskunnan malliksi, mutta vain osa meistä on kutsuttu sen juhliin mukaan. Syrjäytyvät ovat massaa, jonka näemme enää toivottomana ongelmana.

Tämän päivän kolmikymppisestä voi tuntua uskomattomalta, että vielä vähän ennen hänen syntymäänsä pohdittiin talouskasvun tahallista lopettamista, nollakasvua. Se oli yksi mahdollinen ratkaisu sopeuttaa kulutus maapallon kestokykyyn.

Noina muinaisina aikoina ajateltiin myös, että valtiota voitiin pyörittää erilaisilla talousjärjestelmillä. Paljasta kapitalismia kritisoitiin erityisesti siksi, että se on ahneuteen perustuva systeemi, joka vaatii toimiakseen loputonta kasvua.

Rautaesiripun luhistuttua ja reaalisosialismin konkurssin jälkeen kilpaileviin näkemyksiin ei enää voinut suhtautua vakavasti. Vaihtoehdottomuuden tilan sanoitti Mark Fisher kuuluisassa kirjassaan Capitalist Realism. Hän totesi, että maailmanloppukin on helpompi kuvitella kuin kapitalismin jälkeinen maailma. Siitä huolimatta, että nykyisenkin maailmanjärjestyksen puutteet oli helppo nähdä.

Markkinataloudesta uskottiin, että maailmaa voisi vihdoin johtaa järjellä tunteen sijaan.

Usko kapitalismiin puhtaasti ainoana mahdollisena valtion ja yhteiskunnan muotona on siis vain noin 30-vuotias ilmiö. Se taputeltiin vallitsevaksi totuudeksi julistuksilla historian lopusta ja jälki-ideologisesta ajasta, jossa politiikka nähdään ennemmin käytännöllisenä kuin ideologisena ilmiönä. Uskottiin, että vihdoin maailmaa voisi johtaa järjellä tunteen sijaan.

Mutta kapitalistinen realismi – kuten muuten sosialistinenkin realismi aikoinaan – on maailmankatsomus, joka vain näyttää lopulliselta vastaukselta ihmiskunnan ongelmiin. Usko loputtomaan kasvuun on samalla myös järjestelmän ydinongelma. Osin juuri talouskasvun puutteella nykyinenkin hallitus perustelee talouskuriaan tai työttömyysturvan leikkauksiaan.

Järjestelmä on itsessään epäreilu, sillä kaikkien on pakko osallistua kilpajuoksuun, mutta vain osan annetaan hävitä.

Kapitalistisessa realismissa valtion voi nähdä yrityksenä, ja valtionjohtaja rinnastuu toimitusjohtajaan. Tähän tapaan Juha Sipilä toimi pääministerinä. Vielä kuuluisampi esimerkki on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka käyttäytyi valtiomiehenä kuin suuryrityksen itsevaltainen pomo.

Järjestelmä on itsessään epäreilu, sillä kaikkien on pakko osallistua kilpajuoksuun, mutta vain osan annetaan hävitä. Pääoman mammutit, kuten liikepankit, ovat liian suuria kaatumaan. Ne pelastetaan, vaikka kuinka töppäisivät. Tarpeeksi ahnetta ei odotakaan paskainen loppu.

On mielenkiintoista, että nyt nuoret aikuiset ovat harvinaisen huonovointinen ikäryhmä kaikissa länsimaissa.

Nyt parikymppinen Z-sukupolvi on ensimmäinen aikuisuuteen yltänyt pelkästään kapitalistisen realismin läpikyllästämä joukko. Kuinka sillä menee?

On mielenkiintoista, että nämä ”valmiin” maailman nuoret ovat harvinaisen huonovointinen ikäryhmä kaikissa länsimaissa. He eivät sittenkään tunne elävänsä mahdollisuuksien maailmassa vaan pikemminkin usvassa.

Työelämä koostuu suoritteista ja tuntuu vain kovenevan. Epätyyppilliset ja pätkätyösuhteet ovat yleistyneet, alustataloudessa jokainen on enemmän tai vähemmän itsensä työllistäjä. Idylli vakituisesta vakaasta työpaikasta työsuhde-etuineen on totta harvemmille kuin ennen. Vanhempien tulotaso määrittää taas jälleen lasten tulevaa luokka-asemaa ja koulutustasoa.

Mitä tapahtuu häviäjille maailmassa, joka rakentuu kilpailulle?

Valtioneuvosto on laskenut , että Suomessa on 64 000 syrjäytynyttä nuorta, ja 350 000 on vaarassa syrjäytyä. Nämä nuoret jättäytyvät eri syistä yhteiskunnan ulkopuolelle.

Monelle nuorelle ulkopuolisuus on lähtökohta, eikä päätepiste.

Heidän koulunsa on jäänyt kesken, heillä ei ole työllistymistoiveita, eikä näköpiirissä ole valoisampaa tulevaisuutta. Kyydistä pudonneiden elämänhallintaa heikentävät päihde- ja mielenterveysongelmat, ja alho syvenee entisestään, kun tukea leikataan.

Eriarvoistuvassa arjessa kyytiin kiipeämisen askelmat alkavat vuosi vuodelta yhä ylemmiltä portailta. Siksi monelle nuorelle ulkopuolisuus on lähtökohta, eikä päätepiste.

Jos valtio on vain kasvua tavoitteleva yritys, jonka työvoimaksi synnytään, sen ulkopuolelle jäävä toimii jo lähtökohtaisesti yhteiskuntavastaisesti. Syntyy jako ”hyödyllisiin” ja ”hyödyttömiin” , joka tuntuu luonnostaan lietsovan järjestäytynyttä ja jengiytyvää rikollisuutta.

Ei ole sattumaa, että jengiytyminen ja yhteiskuntavastaisuus lisääntyy vuosi vuodelta. Jos elämässä on valmiiksi tappion maku, nuori suuntaa pyrkimyksensä yhteiskunnan ulkopuolelle.

Jos et löydä polkuasi maan päältä, se löytyy maan alta.

Aleksis Salusjärvi

Kirjoittaja on kirjallisuuden ammattilainen, joka työskentelee yhteiskunnan laidoille ajautuneen Z-sukupolveen kuuluvien nuorten parissa vankiloissa ja erityisnuorisotyön piirissä.