Helsingin Esplanadien kokeilun onnistumisesta ei saatu selkoa vieläkään

Esplanadien katukokeilusta on väännetty kättä koko kesä. Kokeilu on muun muassa haluttu keskeyttää ja kansalaisten tuntoja on aiheesta kyselty useaan otteeseen mediassa. Nyt on valmistunut ensimmäinen Esplanadien kokeilun onnistumista mittaava selvitys, kaupunki tiedottaa.

Yritysten kokemukset vaihtelevat suuresti eri toimialojen välillä. Positiivisin vaikutus kokeilulla on ollut alueen ravintoloihin ja kahviloihin. Negatiiviisin vaikutus kokeilulla oli tavaraa myyviin liikkeisiin.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 37,8 prosenttia kertoi myyneensä saman verran kuin edellisenä vuonna. Vähemmän ilmoitti myyneensä 35,1 prosenttia ja enemmän 24,3 prosenttia vastaajista.

Esplanadien kaksivuotinen kokeilu aloitettiin viime keväänä. Siinä esimerkiksi varataan aiempaa enemmän tilaa kävelylle ja oleilulle sekä lisätään alueelle vehreyttä.

Tähän mennessä saatujen tulosten perusteella ei kaupungin mukaan voida vielä sanoa, että kokeilu olisi lisännyt elinvoimaa alueella.

Esplanadien kokeilun vaikutusta alueen elinvoimaan tutkittiin kyselyllä sekä mobiilidataan perustuvan viipymien seurannan avulla. Viipymissä tapahtui vain hyvin vähäisiä muutoksia.

Kyselyyn vastasi 37 alueen yritystä, alueen suuret kiinteistönomistajat sekä tapahtumia alueella järjestäviä toimijoita.

Kokeilun arvioitiin lisänneen viihtyisyyttä, vaikeuttaneen huoltoa

Sosiaalisia vaikutuksia tutkittiin paikan päällä tehtyjen havainnointien ja haastattelujen avulla. Kokeilun vaikutukset alueen viihtyisyyteen koettiin erittäin positiivisiksi.

Vastanneista 45 prosenttia antoi arvosanan 5 ja vastausten keskiarvo oli 4,1. Viihtyisyyttä ovat parantaneet kauniit istutukset ja vehreys sekä katutilan puistomaisuus.

Haastateltujen suhtautuminen kokeilun vaikutuksiin alueella liikkumiseen kuitenkin jakaantui. Autoilun sujuvuuden osalta vastausten keskiarvo oli 2,2 asteikolla 1–5.

Kävelyn ja pyöräilyn sujuvuuden ja turvallisuuden koettiin parantuneen kokeilun myötä. Vastaajista 78 prosenttia oli saapunut alueelle joukkoliikenteellä tai kävellen.

Kokeilun koetaan vaikuttaneen siihen, että virheellinen liikennöinti ja etenkin huoltoajoneuvojen ajaminen jalkakäytävällä on vähentynyt .

Sen sijaan huolto koetaan vaikeammaksi. Noin puolet kyselyyn vastanneista yrityksistä katsoi huoltoliikenteen vaikeutuneen. Myös huoltoliikkeiden edustajat kokivat, että heille löytyy alueelta paikkoja entistä heikommin.