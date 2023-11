Haikon kartano osaksi Lapland hotels -ketjua

Porvoolainen kylpylähotelli Haikon kartano siirtyy osaksi Lapland hotels -ketjua. Perinteikkään hotellin toiminta jatkuu, ja sen henkilökunta siirtyy Lapland Hotelsiin vanhoina työntekijöinä.

Suomen suurin yksityinen hotelliketju Lapland Hotelsin sekä North european invest ostavat Haikon kartanon liiketoiminnan Vuoristo-yhtiöiltä, sekä kartanokiinteistön.

Haikon kartanohotellin avasivat vuonna 1966 Satu Tiivola (ent. Vuoristo) ja Leo Vuoristo. Hotellissa on yli 200 huonetta, ja se tunnetaan muun muassa kylpylästään.

Yrityskaupasta kertovassa tiedotteessa Vuoristo-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Veikko Vuoristo sanoo, että uuden omistajan luotsauksessa Haikon kartanon tunnettuus voi kasvaa.

– Haikon kartano on erinomaisesti hoidettu perheyritys. Hotellista on kehitetty suomalainen klassikko vuosikymmenten kuluessa. Meille on suuri kunnia saada jatkaa Haikon tarinaa ja viedä eteenpäin Veikko Vuoriston ja hänen perheensä perintöä, Lapland hotelsin pääomistaja Pertti Yliniemi kommentoi tiedotteessa.

Uutena omistajana Lapland hotels pyrkii erityisesti kasvattamaan kansainvälisten asiakkaiden määrää Haikossa. Lapland hotelsin toimitusjohtajan Ari Vuorentaustan mukaan uusi omistaja arvostaa Haikon kartanon perintöä, ja säilyttää sen kartanoilmeen muuttumattomana.

Lapland hotels -ketjuun kuuluu 19 hotellia. Koko konsernissa on noin 1700 työntekijää.

Kauppa vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston virallisen päätöksen.