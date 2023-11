Antisemitistinen toiminta lisääntynyt räjähdysmäisesti Ranskassa: ”Juutalaisyhteisö on nyt hyvin varpaillaan”

Viimeisen kolmen viikon aikana Ranskassa on raportoitu 850 antisemitistä tekoa. Lisäksi islamistiseen ajatteluun viittaavat väkivallanteot ovat nostaneet Ranskan terroriuhkaa.

Antisemitististen tekojen määrä Ranskassa on kasvanut terroristijärjestö Hamasin hyökättyä Israeliin 7. lokakuuta, kertoo Ylen toimittaja Jari Mäkinen. Ranskan juutalaisyhteisö on tällä hetkellä hyvin varpaillaan, Mäkinen sanoo Ylen aamussa.

Ranskan pääministeri Élisabeth Bornen mukaan viimeisen kolmen viikon aikana Ranskassa on tullut ilmi 850 antisemitistiä tekoa ja tehty lähes 6 000 ilmoitusta viranomaisille. Epäillyistä teoista on tehty satoja pidätyksiä ja käynnistetty yli 200 tutkintaa.

– Eilen tiistaina Pariiisin 14. kaupunginosassa maalattiin Davidin ristejä juutalaiskohteiden seiniin. Käytännössähän se tarkoittaa, että toisen maailmansodan ajat tulevat mieleen, kun Saksassa ja muuallakin kirjoitettiin ”juutalainen” talon seinään, Mäkinen sanoo Ylen aamussa.

Määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2022. Ranskan sisäministeriö ja juutalaisjärjestö SPCJ kirjasivat tuolloin yhteensä 436 antisemitistä tekoa.

Myös väkivaltaisia, ääriajatteluun viittaavia hyökkäyksiä on tapahtunut viime aikoina. Ranska nosti terroriuhkaluokituksen korkeimmaksi mahdolliseksi 13. lokakuuta, kun Pohjois-Ranskassa tapahtui mahdollisesti islamistisiin motiiveihin liittynyt puukotus.

Viimeksi tiistaina poliisi ampui Pariisin junassa olleen naisen, joka uhkasi räjäyttää itsensä. Hallituksen tiedottajan mukaan naisella oli päällään muslimien käyttämä abaya-kangasasuste ja hänen esittämänsä uhkaukset olivat ”islamistityyppisiä”.

Eilisten tapahtumien ja Israelin tilanteen vuoksi Pariisin kaduille on määrätty ylimääräisiä poliiseja ja tueksi 7 000 sotilasta, Mäkinen sanoo.

Laitaoikeistolainen, juutalaisvastaiseksi syytetty Kansallinen liittouma -puolue ei ole kommentoinut viimeaikaisia tapahtumia. Tämä koskee myös puolueen entistä puheenjohtajaa ja keulahahmoa Marine Le Peniä.

– Le Pen ei ota tällä hetkellä kantaa minkäänlaisiin päivänpoliittisiin asioihin, koska se söisi hänen mahdollisuuksiaan tulla valituksi seuraavaksi presidentiksi, Mäkinen sanoo.

Ranskan muslimiyhteisö on pysynyt Mäkisen mukaan rauhallisena. Pariisin suuren moskeijan imaami on toivonut, että konflikti ei tulisi Ranskaan ja on tuominnut väkivaltaiset teot.

