Suojatien ylittäjä ei ole täysin suojassa kuolonkolareilta

Suojatiellä kuolee muutamia ihmisiä vuosittain, vaikka nopeusrajoituksia on monella kadulla laskettu.

Jalankulkijoiden kuolemia suojateillä on pystytty vähentämään, muttei kokonaan karsimaan.

Liikenneturvan mukaan viime vuosina kuolonuhreja on ollut keskimäärin viisi vuosittain. Kaksikymmentä vuotta sitten vastaava luku oli vähintään kaksinkertainen. Luvuista on poistettu tapaukset, joissa ajoneuvon kuljettaja on ollut päihtynyt tai ajanut kovaa ylinopeutta.

– Ajonopeuksia suojateiden ympäristössä on alennettu, sanoo Liikenneturvan johtava asiantuntija Juha Valtonen.

Valtosen mukaan melkein 30 prosentissa kuntien kaduista nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa. Valtaosassa kaduista nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa.

Liikenneturvan mukaan kolmen viime vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 23 ja loukkaantunut 270 jalankulkijaa. Kaikista jalankulkijoiden kuolemantapauksista puolet tapahtui pimeällä tai hämärässä.

Lahdessa päihtynyt mies menetti autonsa hallinnan tiistai-iltana ja törmäsi suojatietä ylittäneeseen naiseen, joka menehtyi törmäyksessä saamiinsa vammoihin.