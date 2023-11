Krista Kosonen näyttelijöiden ja kirjailijoiden tekijänoikeuskiistasta: ”Tuntuu lähtökohtaisesti todella väärältä”

Näyttelijä Krista Kosonen sanoo, että hän puuttuu harvoin keskusteluihin, mutta nyt tuntui siltä. Kosonen on kiistassa Kirjailijaliiton kannalla.

Äänikirjoja työkseen lukeva näyttelijä Jukka Pitkänen kertoo seuranneensa kauhulla sivusta liittojen välistä kiistaa.

– Kirjailijoiden saamat korvaukset ovat hirveän huonot. Heidän tilanteensa ääni- ja e-kirjojen suhteen on aivan älytön. En ymmärrä, miten sitä rahaa voisi olla jakamassa, Pitkänen sanoo.

Hallitus esittää lakimuutosta, joka toteutuessaan kerryttäisi näyttelijöille korvauksia heidän lukemiensa e-äänikirjojen kirjastokäytöstä. Erimielisyyttä Kirjailijaliiton ja Näyttelijäliiton välillä aiheuttaa se, että rahat otettaisiin kirjailijoiden tekijänoikeuskorvauksista.

Kirjailijat ovat tänä vuonna saamassa ensimmäistä kertaa tekijänoikeuskorvauksia e-aineiston käytöstä kirjastossa. Korvaus on 0,31 euroa per laina.

Jos hallituksen esittämä lakimuutos menee läpi, tätä summaa jakaisivat e-äänikirjojen kohdalla kirjailija ja lukija.

Pitkänen pitää kysymystä vaikeana. Hän muistuttaa, ettei äänikirjaa toisaalta olisi ilman lukijaa.

– Kuten ei olisi käännöskirjallisuutta ilman suomentajaa. Ja kääntäjällä on tekijänoikeus työhönsä. Sillä perusteella sellaisen voisi ajatella kuuluvan myös äänikirjan lukijalle.

Kääntäjät saavat kirjailijoiden tavoin tekijänoikeuskorvauksia painettujen kirjojen kirjastolainauksista.

Avaa kuvien katselu Jukka Pitkänen kuuluu Suomen suosituimpiin äänikirjalukijoihin. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Pitkänen ottaisi mallia muusikoista

Äänikirjoja lukevat näyttelijät saavat työstään palkkaa noin 90 euroa valmiista tunnista.

Pitkäsen mielestä olisi paikallaan, että lukijat saisivat sen lisäksi korvauksia myös aina silloin, kun aineistoa kuunnellaan.

Pitkänen ajattelee, että mallia voisi ottaa siitä, miten Gramex tilittää muusikoille korvauksia esimerkiksi radiosoitosta aina, kun heidän esittämäänsä tallennettua musiikkia esitetään. Nämä korvaukset perustuvat lähioikeuteen, eivätkä ole pois tekijöiden eli säveltäjien rahoista.

– Yleensä tekijöiksi on käsitetty vain säveltäjä ja kirjailija, ei teoksen esittäjää. Jos Katri-Helena esittää musiikkia, ei häntä sen perusteella pidetä musiikin tekijänä, Pitkänen perustelee.

Lähioikeus on eri asia kuin tekijänoikeus. Esittävien taiteilijoiden oikeuksia tallennettuun materiaaliin kutsutaan lähioikeuksiksi.

”Lukemisesta saatavat palkkiot eivät ole hyviä”

Pitkänen saa suurimman osan tuloistaan äänikirjoista, joita hän arvelee tehneensä pari–kolme sataa. Hän on Suomen kuunnelluimpia lukijoita: hänen äänikirjojaan oli jo pari vuotta sitten kuunneltu pelkästään Bookbeat-palvelussa yli 10 miljoonaa kertaa.

Kuuntelukerrat eivät kuitenkaan vaikuta hänen tuloihinsa, sillä kaupallisissa suoratoistopalveluissa lukijoille ei korvata kuuntelun perusteella. Eikä uusi lakikaan koskisi kuin vain kirjastoja.

Pitkänen soisi, että hänellä säilyisi jonkinlainen oikeus tekemäänsä työhön, sellainen, joka huomioisi kaikki alustat.

– Suomessa äänikirjojen lukemisesta saatavat palkkiot eivät ole hyviä. Näkisin sen kuitenkin niin, että korvauksia kuuntelusta maksettaisiin kaupallisista suoratoistopalveluista, joissa voi striimata kirjoja.

Avaa kuvien katselu Näyttelijä Krista Kosonen luki muun muassa Uuden Testamentin äänikirjaksi pari vuotta sitten. Kuva: Piplia

Kosonen: Lukija ei ole tekijä

Näyttelijä Krista Kosonen on osittain samoilla linjoilla.

– Olen ehdottomasti sitä vastaan, että lukijat saisivat korvauksen, joka lähtisi kirjailijoiden osuudesta. Vaikka Näyttelijäliitto sanoo, että lukija on myös tekijä, en allekirjoita sitä yhtään.

Kosonen sanoo, että äänikirjan lukeminen on vaativaa työtä, joka hänen mielestään edellyttää koulutettua näyttelijää, mutta lukemisesta maksetaan korvaus.

– Minulla se vertautuu – ei toki sisällöllisesti – esimerkiksi mainosspiikkiin. Työstä saadaan korvaus ja palkka esittäjänä. Sen jälkeen teos elelee omaa elämäänsä.

Myös Kosonen kääntäisi katseensa jonnekin muualle kuin kirjailijoille alun perin hallituksen talousarvioon budjetoituun määrärahaan.

– Pitäisi mennä sinne, missä sitä rahaa on, jos sitä on missään kirja-alalla. Olisiko oikeampi osoite kustantamo tai äänikirjapalvelu, Kosonen pohtii.

Hän vertaa tilannetta elokuvien tekemiseen. Niissä neuvottelukumppani on elokuvan tuottaja.

– Se, että korvaus lähtisi kirjailijoiden potista, tuntuu lähtökohtaisesti todella väärältä.

”Kohta robotit lukevat kaikki kirjat”

Kososen mielestä kaksi liittoa keskittyy nyt taistelemaan toisiaan vastaan ja aivan väärästä asiasta.

– Tässä pitäisi olla yhdessä sitä vastaan, että robotit eivät kohta lue kaikkia kirjoja. Se on paljon akuutimpi juttu. Kohta kukaan ei saa mitään tuloja, kun tekoäly tulee. Pienet taiteilijaliitot tappelevat nyt keskenään ja tuntuu, että jossain myhäillään, että siellähän tappelevat.

Kosonen on lukenut omien laskujensa mukaan yli 50 äänikirjaa. Hänelle äänikirjatyöt ovat kuitenkin vain pieni osuus tuloista.

Hän sanoo, ettei ole sitä vastaan, etteikö hyvä lukija voisi saada provisioita tai tekijänoikeuskorvauksia. Ne pitäisi kuitenkin neuvotella tuottajien kanssa tai päätyä gramex-tyyppiseen korvaukseen.

– Se, kenen kanssa tapellaan, on väärä, samoin kuin se, keneltä ollaan ottamassa. Ei tämä näin voi mennä, Kosonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Putkonen-Örnin mielestä syntynyt tilanne on surullinen. Hän on kuitenkin asiassa samalla kannalla kuin Näyttelijäliitto. Kuva on vuodelta 2020. Kuva: Tuulia Thynell / Yle

Putkonen-Örn: Nyt ainakin keskustellaan

Krista Putkonen-Örn kuuluu Pitkäsen ohella Suomen kuunnelluimpiin lukijoihin, jonka tuloista suuri osa on viime vuosina tullut äänikirjojen tekemisestä.

Hän pitää tilannetta vaikeana ja muistuttaa, että lukijalle syntyy äänikirjaan lähioikeus, jonka perusteella korvauksia pitäisi hänen mielestään maksaa. Tähän mennessä niin ei ole tapahtunut.

– Me saamme työn tekemisestä palkan, mutta kun työ lähtee maailmalle, sillä saa kuka tahansa rahastaaa. Lukijalla on lähioikeus työhön, mutta me emme saa mitään, vaikka lukemiamme kirjoja kuunneltaisiin sata miljoonaa tuntia millä tahansa alustalla.

Sitä Putkonen-Örn pitää syntyneessä polemiikissa hyvänä, että nyt asiasta toden teolla keskustellaan.

”Meidät on asetettu kohtuuttomasti vastakkain”

Putkonen-Örn ei ota kantaa siihen, pitäisikö näyttelijöiden saada oma korvauksensa samoista tekijänoikeusrahoista kuin kirjailijat, vai jostain muualta.

Hän toivoo kuitenkin, että jokainen saisi työstään kohtuullisen korvauksen.

– Jokainen meistä arvostaa kirjailijoita ja me haluamme, että he saavat sen, mikä heille kuuluu. Meidät on asetettu kohtuuttomasti vastakkain, eikä ole meidän lukijoiden syy, että kirjailijat saavat työnsä tekemisestä niin vähän.

Putkonen-Örn kokee olevansa lukijana kirjallisuuden palveluksessa. Siksi syntynyt polemiikki on tuntunut hänestä loukkaavalta omaa ammattitaitoa kohtaan.

– Somekeskusteluissa on ollut sävyjä, jotka ovat tuntuneet todella pahalta. Ei ole ymmärretty, mitä työ vaatii. Kirjoja ei lueta posottamalla pisteestä pisteeseen. On lukijan luovan työn tulosta, että kuulija saa sen kokemuksen, jonka kirjailija on antanut siihen pohjaksi, hän sanoo.

Putkonen-Örn on kuulunut aiemmin Näyttelijäliiton hallitukseen ja toiminut liiton varapuheenjohtajana. Nykyisin hän on rivijäsen. Haastatteluista Jukka Pitkänen kuuluu myös Näyttelijäliiton, Kosonen ei kuulu.

