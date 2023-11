KKV selvittää Meri-Lapin sote-ulkoistuksen laillisuutta nopeutetulla aikataululla

Meri-Lapissa on tehty suuri sote-palvelujen ulkoistus palvelujen säilymisen turvaamiseksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt Lapin hyvinvointialueelle selvityspyynnön Meri-Lapin sote-ulkoistuksesta. Vastausaika on normaalia lyhyempi eikä KKV myönnä vastaamiselle lisäaikaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on pyytänyt Lapin hyvinvointialueelta selvitystä Meri-Lapin sote-palvelujen ulkoistuksen jatkamisesta. Lapin aluevaltuusto päätti viime viikon maanantaina, että ulkoistusta jatketaan muutetulla sopimuksella. KKV selvittää, onko päätös hankintalain vastainen.

KKV pyytää vastausta nopeutetulla aikataululla. Vastaus on annettava ensi viikon tiistaihin mennessä. KKV:n mukaan määräaika on muutaman päivän normaalia lyhyempi. KKV on päättänyt jo tässä vaiheessa, että vastauksen laatimiseen ei myönnetä lisäaikaa.

– Sopimuksen arvo on suuri ja kokousaineiston perusteella kyseessä on mahdollisesti hankintalain vastainen päätös, perustelee nopeaa aikataulua johtava asiantuntija Johanna Kirveskoski.

KKV haluaa selvityksen mahdollisimman nopeasti myös siksi, että muutettua sopimusta ei ehdittäisi allekirjoittaa.

– Puuttumisvaihtoehdot ovat rajallisemmat, jos sopimus on allekirjoitettu, Kirveskoski sanoo.

Kirveskosken mukaan KKV:n esittämät kysymykset ovat laadultaan sellaisia, että niihin voi vastata annetussa määräajassa.

KKV voi viedä sopimuksen markkinaoikeuteen

Jos aluevaltuuston päätös todetaan hankintalain vastaiseksi, KKV voi ryhtyä toimenpiteisiin.

Kirveskoski kertoo, että jos sopimus on jo tehty, KKV voi tehdä siitä seuraamusesityksen markkinaoikeuteen.

Hankintalain mukaan seuraamuksia voivat olla esimerkiksi seuraamusmaksu, sopimuskauden lyhentäminen tai hankintapäätöksen kumoaminen.

– Jos sopimusta ei ole tehty, KKV voi kieltää sen täytäntöönpanon. Tästä päätöksestä voi tosin valittaa markkinaoikeuteen.

KKV voi päätyä myös hallinnolliseen ohjaukseen.

– Se ei tarkoita neuvontaa. Se tarkoittaa, että KKV toteaa sen, miten tehty sopimusmuutos olisi hankintalain vastainen, Kirveskoski sanoo.

KKV selvittää omasta aloitteestaan

KKV:n selvityspyyntöön on kirjoitettu, että KKV selvittää Lapin hyvinvointialueen menettelyä omasta aloitteestaan.

– Toimenpidepyyntöä ei ole tehty, Kirveskoski sanoo.

KKV:lle voi jättää myös vihjeitä.

– Niitä ei kommentoida koskaan, Kirveskoski toteaa.

Aluehallitus päättää selvityksen valmistelijoista

Lapin aluehallitus päättää lausunnon valmistelusta keskiviikkona.

Hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela esittää, että hän ja hänen nimeämänsä viranhaltijat valmistelevat esityksen, jonka hyväksyy aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto.

Aluehallitukselle selvitys tuotaisiin tiedoksi.

Ulkoistussopimuksen aiemmassa käsittelyssä Jokela esitti aluehallitukselle ulkoistussopimuksen irtisanomista. Melaluoto on aiemmin kannattanut sopimuksen irtisanomista sekä aluehallituksessa että aluevaltuustossa.

Alun perin Meri-Lapissa ulkoistettiin sote-palveluita palveluiden säilymisen turvaamiseksi. Sote-uudistuksen yhteydessä säädettiin jälkikäteen laki, joka teki ulkoistussopimuksesta osittain laittoman.