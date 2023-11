Kenialaisten tyly viesti kuningas Charlesille: ”Haluamme anteeksipyynnön ja varastetut maamme takaisin”

NAIROBI Pienen toimistotilan pöydän ympärillä voi aistia päättäväisyyden ja periksiantamattomuuden. Ehkä jonkinlaisen Kenian itsenäisyystaistelun ajalta periytyvän maumau-taistelijoiden hengen.

– Meidän piti järjestää kuninkaan vierailua vastustava mielenosoitus Nairobin keskustassa. Mutta se kiellettiin ja poliisit kävivät takavarikoimassa kylttimme, kertoo Nairobin Matharen slummissa toimivan MSJC-ihmisoikeusjärjestön koordinaattori Wanjira Wanjiru.

Avaa kuvien katselu Ihmisoikeusaktivisti Wanjira Wanjiru ei toivota kuningas Charlesia tervetulleeksi Keniaan. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Mutta Matharen aktivistit eivät anna periksi. Poliisin viemien mielenosoituskylttien tilalle askarrellaan uusia pahvinpaloista ja paperilapuista. Tusseilla niihin kirjoitetaan viestejä, jotka eivät jätä tulkinnalle varaa:

”Kuningas Charles, et ole tervetullut Keniaan”.

”Britannian sotilaiden on poistuttava Keniasta”

”Oikeutta Agnes Wanjirulle”

Agnes Wanjiru oli 21-vuotias yksinhuoltaja, joka murhattiin vuonna 2012 Nanyukin kaupungissa. Wanjirun ruumis löytyi hotellin septitankista. Murhasta epäillään brittisotilasta, mutta Britannia ei ole luovuttanut häntä oikeudenkäyntiä varten Keniaan.

Agnes Wanjiru ja tässä jutussa haastateltu Wanjira Wanjiru eivät ole sukulaisia.

Britannian sotilailla on tukikohta ja harjoittelumaastot Kenia-vuoren rinteillä. Sotilaat eivät ole suoraan Kenian lainsäädännön alaisia. Monet ajattelevat, että juuri siksi Agnes Wanjirun murha on vielä selvittämättä, yli vuosikymmenen jälkeen.

– Brittijoukot on toivotettu tervetulleeksi Keniaan, he saavat harjoitella ainutlaatuisen hienossa ympäristössä. Mutta he eivät arvosta saamaansa lämmintä vastaanottoa, vaan jatkavat kenialaisten alistamista ja kaltoinkohtelua, Wanjira Wanjiru sanoo.

Ihmisoikeusaktivisti Wanjira Wanjiru vaatii brittijoukkoja poistumaan Keniasta.

”Meidät on tungettu slummeihin”

Nairobin mielenosoitukseen kansallissankari Dedan Kimathin muistomerkille odotettiin maanantaina yli 7000 osallistujaa. Nyt Matharen sosiaalikeskuksen ovesta marssii pahvijulisteita kantaen ja iskulauseita huutaen vain noin parinkymmenen ihmisen joukko. Se kulkee peltihökkeleiden välisiä kapeita kujia alamäkeen Matharen slummin pääkadulle, Mau Mau Streetille.

– Meitä ei haluttu päästää Kimathin muistomerkille, mutta myös tämä katu on Kenian vapautumisen symboli. Mathare oli itsenäisyystaistelun aikaan yksi maumau-soturien tukialue, kertoo Wanjira Wanjiru.

Wanjiru on itse vasta 28-vuotias, mutta tuntee silti siirtomaavallan painolastin.

Raskain asia kolonialismin perinnössä on hänen mukaansa maanomistuksen epäoikeudenmukainen jakautuminen.

Avaa kuvien katselu Kuningas Charles tarkastamassa kunniakomppaniaa Nairobin presidentinpalatsilla tiistaina. Kenian poliisi esti maanantaina ja tiistaina kaikki kuninkaan vierailua vastustavat mielenosoitukset Nairobin keskustassa. Kuva: Daniel Irungu / EPA

– Maan omistaminen on tärkeää, koska se antaa itsenäisyyden. Jos omistaa talon ja maata, voi viljellä ruokansa, ei ole kenenkään armoilla eikä tarvitse kerjätä keneltäkään.

Brittien siirtomaavallan aikana Kenian heimoja siirrettiin syrjään maan hedelmällisimmiltä seuduita ja tilalle perustetiin brittien kahvi- ja teeplantaaseja. Kun Kenia 60 vuotta sitten itsenäistyi, ei ensimmäinen presidentti Jomo Kenyatta halunnut häätää brittiviljelijöitä mailtaan.

– Kenyatta päinvastoin vakuutti, että kahvin- ja teenviljelijät voivat jatkaa bisneksiään, eikä heidän tarvitse edes pelätä niiden puolesta vaikka muuttaisivat Britanniaan, muistelee Wanjira Wanjiru.

Matharen slummissa asuu ihmisiä tiheämmässä kuin missään muualla Keniassa.

– Meidät on tungettu Matharen ja Kiberan kaltaisiin slummehin, samaan aikaan kun yli kuusi miljoonaa eekkeriä Kenian parhaita viljelymaita on brittiläisten viljelijöiden ja yritysten hallinnassa, Wanjira Wanjiru sanoo.

Wanjira Wanjiru uskoo, että itsenäisyystaistelun sankarit häpeäisivät Kenian nykyjohtajien asennoitumista entiseen siirtomaavallan kuninkaaseen.

Kadonnut ruumis ja museoitu pääkallo

Mielenosoittajien kylteissä toistuu kaksi nimeä: Dedan Kimathi ja Koitale Samoei.

Kimathi oli maumau-johtaja, jonka britit vangitsivat 1956 ja teloittivat vuotta myöhemmin. Wanjira Wanjiru kertoo, että Kimathin viime vuonna kuollut leski yritti viimeiseen asti selvittää, mihin britit hautasivat hänen miehensä ruumiin.

– Hän olisi halunnut lepäämään miehensä vierelle. Emme vieläkään tiedä, missä Kimathin jäännökset ovat. Mutta sen tiedämme, että hän ei kuollut polvillaan vaan jaloillaan seisten. Siksi hänen esimerkkinsä inspiroi meitä.

Nandi-heimon johtajan Koitale Samoein maallisten jäännösten sijainti tiedetään, mutta silti hänenkin tarinansa hiertää kenialaisten suhdetta britteihin.

Avaa kuvien katselu Maumau-sotilaiden leskiä oli mukana Matharen mielenosoituksessa. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Samoei oli länsikenialaisen heimon päällikkö 1900-luvun alussa. Britit olivat silloin rakentamassa rautatietä Keniasta Ugandaan nandien maiden halki. Samoei ei tätä hyväksynyt ja johdatti sotilaansa brittejä vastaan.

Brittien tiedustelu-upseeri Richard Meinertzhagen kutsui Koitale Samoein rauhanneuvotteluun, mutta se oli ansa. Meinertzhagen murhasi nandien johtajan neuvottelupaikalla vuonna 1905.

Samoein päällikön varusteet palautettiin lontoolaisesta sotilasmuseosta Keniaan vuonna 2006, mutta hänen pääkallonsa on edelleen Britanniassa. Nandi-heimon edustajat ovat vaatineet sen palauttamista, jotta he voisivat järjestää johtajalleen perinteiden mukaiset hautajaiset. Tähän Britannia ei ole toistaiseksi suostunut.

”Kuninkaan on pyydettävä meiltä anteeksi!”

Mielenosoituskulkue kasvaa sitä mukaa, kun Mau Mau Streetin toinen pää lähestyy. Matharen lapsia liittyy joukkoon, he tanssivat ja laulavat maumau-sotureiden leskien kanssa.

Viimeisessä kadunkulmassa HAKI-kansalaisjärjestön nopean toiminnan vastaava Frederic Ojiro lukee vielä mielenosoittajien vaatimukset Britannian kuninkaalle. Ensimmäinen ja tärkein niistä on virallinen anteeksipyyntö.

Britannia on tähän mennessä pahoitellut siirtomaavallan aikaisia tapahtumia, mutta anteeksipyyntöä ei sen paremmin maan hallitus kuin kuninkaallinen hovikaan ole esittänyt.

Avaa kuvien katselu Yksi mielenosoittajien vaatimuksista oli brittien vuonna 1957 teloittaman kansallissankarin Dedan Kimathin jäännösten palauttaminen. Kuva: Pasi Toivonen / Yle

Englannin hovin tiedotteessa todettiin lokakuun alussa, että kuningas Charles aikoo tämän viikon vierailunsa aikana tunnustaa myös Britannian ja Kenian yhteisen historian tuskallisemmat puolet ja ”syventää ymmärrystään” kenialaisten kärsimyksistä siirtomaavallan ja vuosien 1952-1960 poikkeustilan aikana.

Kuningas laski tiistaina seppeleen tuntemattoman sotilaan haudalle Nairobin Uhuru Parkissa, mutta ei puhunut aiheesta mitään.

Näyttää siltä, että sanallista anteeksipyyntöä kenialaiset saavat odottaa vielä tämän vierailun jälkeenkin.

