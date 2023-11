Vientiyritysten tilauskirjat ohentuivat rajusti – ”En julista kriisiä, mutta jotain vakavaa voi olla edessä”, sanoo pääekonomisti

Uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen määrä on pudonnut nopeasti. Teknologiateollisuuden mukaan osa Suomen vientiyrityksistä on jo vaikeuksissa. Jos uusia tilauksia ei pian ala kertyä, ensi vuonna halleissa on työt vähissä.

Avaa kuvien katselu Teknologiakonserni Andritz juhli äskettäin uuden konepajayksikkönsä avajaisia Varkaudessa. Andritz valmistaa hallissa sooda- ja voimakattiloiden paineenalaisia osia teollisuudelle. Kuvassa osia hitsaa Antti Kosunen. Kuva: Jukka Eskanen / Yle