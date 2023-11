Tietokirjailijoiden ansiot romahtivat – ”Ajatellaan, että tietokirjailijat tekevät työtään omaksi ilokseen”, kirjailija Jari Hanski tokaisee

Jos kirjallisuuden arvonlisäveroa nostetaan, valtion osuus myydystä kirjasta on jo suurempi kuin se, jonka kirjailija saa.

Suomalaiset lukevat ahkerasti tietokirjoja ja niitä myös ostetaan. Vuonna 2022 tietokirjoja myytiin reilun 75 miljoonan euron arvosta. Luvussa eivät ole mukana oppikirjat, jotka usein luetaan mukaan tietokirjoihin. Samana vuonna kaunokirjallisuutta myytiin huomattavasti vähemmän eli 52 miljoonan edestä. Vaikka kaikkien kirjojen myynti onkin laskenut huippuvuosista, Suomessa on edelleen rikas ja monipuolinen kirjallisuustarjonta.

Tätä tietoa vasten voisi ajatella, että myös tietokirjailijoilla menisi hyvin. Totuus on kuitenkin toinen. Heidän ansionsa ovat pudonneet viimeisen viiden vuoden aikana puoleen entisestä.

– Suurin syy tulojen romahdukseen on kirjallisuuden jakelun muutos. Painetuista kirjoista on siirrytty nopeasti äänikirjojen kuuntelemisen puolelle, sanoo Suomen tietokirjailijat ry:n puheenjohtaja Timo Tossavainen.

Kirjailijoille jo entuudestaan pienten korvausten kutistuminen on ollut järkytys.

– Muutos tuli niin äkkiä, että tekijänoikeudet jäivät siinä jalkoihin. Tämä systeemi on aivan keskeneräinen. Olisi kohtuullista, että kirjailijatkin saisivat myynnistä muutakin kuin pennosia, tietokirjailija Johanna Frondelius sanoo.

Frondeliuksen kirjoittama tietoteos Feminismiä ihan kaikille ilmestyi tänä vuonna Minerva kustannuksen julkaisemana. Kirjasta on tehty painettu versio sekä ääni- ja e-kirja. Parhaillaan Frondelius kirjoittaa tietokirjaa ruotsinsuomalaisista naisista.

Siirtyminen ääni- ja e-kirjoihin tapahtui niin nopeasti, etteivät tekijäoikeuskorvaukset ehtineet liikahtaa perässä

Moni lukija varmaankin arvelee, että kustantaja maksaa kirjailijalle sievoisen summan, minkä jälkeen rahaa tuloutetaan myös myydyistä kirjoista.

Kustannussopimuksesta maksettava summa vaihtelee, mutta se on keskimäärin hyvin pieni.

Myyntituloillakaan eivät juhli kuin bestseller-kirjailijat. Tietokirjailijan osuus myydystä kirjasta on keskimäärin kolme euroa. Äänikirjan kohdalla kirjailijan osuus putoaa alle euroon.

Tietokirjailijan myynnistä ja tekijänoikeuskorvauksista saama mediaanitulo oli vuonna 2022 koko vuoden ajalta vain 606 euroa. Tämä käy ilmi Suomen Kirjailijaliiton ja Suomen tietokirjailijat ry:n syksyllä 2023 yhdessä teettämästä tutkimuksesta.

Leijonanosa kirjallisuuden valtionavusta menee kaunokirjailijoille

Koska tekijänoikeuskorvaukset myydyistä kirjoista ovat niin alhaiset, tietokirjailijoiden pääasiallinen tulonlähde ovat apurahat. Tietoteoksen kirjoittamiseen voi anoa apurahoja useilta eri säätiöiltä. Myös Suomen tietokirjailijat ry jakaa apurahoja Kopioston kopiontikorvauksista.

Timo Tossavainen on luotsannut tietokirjailijoiden yhdistystä kohta kolmen vuoden ajan. Hän on taustaltaan matemaatikko.

Tärkein kirjailijoiden apurahoista on Taiteen edistämiskeskuksen jakama kirjastoapuraha. Se maksetaan valtion varoista. Tietokirjailijoiden mielestä kirjastoapurahan jakamista pitäisi uudistaa. Nyt jaettavasta potista 90 prosenttia menee kaunokirjallisuudelle.

– Tietokirjallisuudelta puuttuvat kokonaan isommat vuoden ja kolmen vuoden apurahat, joita kaunokirjailijat voivat saada. Tähän kaivattaisiin valtiovallalta muutosta, tietokirjailijoiden puheenjohtaja Timo Tossavainen sanoo.

Tossavainen ei halua, että tietokirjailijat haukkaavat palasen kaunokirjailijoiden kakusta. Hän toivoo sen sijaan, että kakkua kasvatettaisiin niin, että molemmat saisivat yhtä paljon kuin kaunokirjailijat nyt. Toistaiseksi rahaa uudistukseen ei ole löytynyt.

Tietokirjailijat haluaisivat elää kirjoittamalla

Lyhyet apurahat ovat ongelma esimerkiksi historiateoksia kirjoittaville.

Tietokirjailija Jari Hanski kertoo, että historia-aiheen kanssa puolet ajasta menee aineiston keräämiseen. Vasta sen jälkeen pääsee kirjoittamaan.

Jari Hanski on historiantutkija ja kirjailija. Viimeisin tietokirja käsittelee kieltolain aikaa Suomessa. Nyt hän työstää kirjaa pandemioista.

Tänä vuonna Into-kustantamon julkaisemaa teostaan Ihan vaan lääkkeeksi - Alkoholin salakuljettajat kieltolain aikaan hän päätyi työstämään peräti kahdeksan vuotta. Aluksi Hanski keräsi aineistoa kahden lyhyen apurahan turvin. Vasta kolmannen aikana kirjoittaminen pääsi toden teolla käyntiin.

Apurahojen väleissä tietokirjailijat tekevät muita töitä, usein opetusta tai tutkimusta, mutta myös kirjailijuuteen täysin liittymättömiä pätkiä eri aloilla. Useimmat tietokirjailijat haluaisivat kuitenkin elää kirjoittamalla.

– Jotenkin ajatellaan, että tietokirjailijat tekevät työtään vain omaksi ilokseen. Ja ovat sitten kirjan julkaistuaan ihan onnesta soikeina, Jari Hanski tokaisee.

Leivän syrjässä pysyäkseen Hanski kirjoittaa muun muassa yrityksien ja yhdistyksien historioita. Työttömyysjaksotkin ovat tuttuja.

– Työttömänähän ei voi tehdä mitään tuottavaa eli ei voi kirjoittaa kirjaa. Se on sellaista odottelua, Jari Hanski kertoo.

Hallituksen arvonlisäveron korotusehdotus on saanut koko kirja-alan varpailleen

Jari Hanskin mukaan Kirjastoapurahojen korottamisesta tietokirjallisuuden kohdalla on väännetty peistä valtiovallan kanssa niin kauan kuin hän on ollut alalla.

Timo Tossavainen kertoo, että asiaa yritettiin kovasti korjata lainsäädännön keinoin muutama vuosi sitten.

– Kun kerromme tästä kansanedustajille, ministereille ja opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehille, kaikki tuntuvat ymmärtävän, mistä on kyse ja myöntävät epäsuhdan apurahoissa. Lisärahoitusta ei kuitenkaan tahdo löytyä, Tossavainen huokaa.

Nyt koko kirja-ala jännittää, miten käy hallituksen esityksen nostaa kirjojen arvonlisäveroa kymmenestä neljääntoista.

– Se voi tuntua pieneltä, mutta kun on kyse jo ennestäänkin pienistä summista, nousu on merkittävä, Tossavainen toteaa.

Veronkorotuksen jälkeen valtion nappaama osuus myytyä kirjaa kohden olisi suurempi kuin se, minkä kirjailijat saavat.

Tietokirjallisuuden arvostuksen pitäisi näkyä rahassa

Äänikirjat ovat nostaneet esiin myös erikoisen kiistan siitä, onko näyttelijöillä oikeus äänikirjan tekijänoikeuskorvauksiin. Keskustelu on kuumentanut tunteita puolin ja toisin.

Tietokirjailijat peräävät Suomeen arvokeskustelua. Jos hyvää lukutaitoa halutaan ylläpitää, olisi tarpeen panostaa monipuoliseen kirjalliseen tietoon ja sen saatavuuteen.

– Toivoisin että apurahoja olis enemmän jaossa. Ja, että Suomessa osattaisiin arvostaa sitä, että laadukasta kirjallisuutta on tarjolla, sanoo Johanna Frondelius.

Johanna Frondelius avaa tuoreimmassa kirjassaan feminismin käsitettä helposti lähestyttävällä tavalla.

Vaikka leipä on tiukassa, moni haluaa silti kirjoittaa tietoteoksia. Timo Tossavaisen mielestä on etuoikeus olla tietokirjailijayhdistyksen puheenjohtaja ja kuulla jännittäviä havaintoja eri elämänalueilta. Kertomisen tarve on suuri.

– Jos tätä tehtäisiin rahan vuoksi niin useimmat meistä vaihtaisivat alaa, Tossavainen sanoo.