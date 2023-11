Ensiasunnon ostajien määrä rajussa kasvussa – Emma Raappana, 29: ”Nyt en ainakaan enää mieti, ostanko oman asunnon”

Varainsiirtoverovapauden poistuminen ensi vuoden alussa on lisännyt ensiasunnon ostajien määrää asuntokaupoilla.

29-vuotiaan Emma Raappanan haave omistusasunnosta on vihdoin toteutumassa. Alun perin ensiasunto oli tarkoitus ostaa aikaisintaan ensi keväänä, mutta tieto verovapauden poistumisesta vauhditti ostopäätöstä.

– Nyt en ainakaan enää mieti sitä, että ostanko oman asunnon. Ajattelin, että nyt täytyy vaan toimia nopeammin, että kerkeän tähän verovapauden piiriin.

Ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden poistuminen ensi vuoden alusta on saanut Raappanan tavoin myös monet muut ensiasunnon ostajat liikkeelle. Osuuspankin asuntorahoituksesta vastaava johtaja Satu Nurmi kertoo, että ensiasunnon ostajien määrä on kasvanut vauhdilla sen jälkeen, kun hallitus ilmoitti muutoksesta.

– Ilmoituksen jälkeen on tullut päivätasolla 60 prosenttia enemmän lainahakemuksia eli selvä kiinnostuksen kasvu siellä ensiasunnon ostajissa on nähtävissä.

Verovapauden poistuminen laittoi suunnitelmat uusiksi

Raappana oli suunnitellut ostavansa ensiasunnon aikaisintaan ensi keväänä, kun säästössä olisi riittävästi puskuria mahdollisten yllätysten varalle. Nykyisen asunnon vuoden määräaikainen vuokrasopimuskin on päättymässä vasta helmikuussa.

Raappana aikoo kuitenkin määräaikaisesta vuokrasopimuksesta huolimatta ostaa asunnon jo tänä vuonna. Hän laskee säästävänsä tuhansia euroja ostaessaan asunnon ennen verovapauden poistumista.

– Mielestäni hallituksen päätös verovapauden poistumisesta astuu voimaan turhan nopealla aikataululla. Tämä tilanne vauhditti ostopäätöstä – silläkin uhalla, että otan takuuvuokran tai jopa kahden kuukauden vuokran verran takkiin. Laskin, että minun kannattaa ottaa tämä oma henkilökohtainen tappio, koska voitan sen kuitenkin siinä varainsiirtoverossa.

"Joillekin omistusasunnosta haaveileville verovapauden hyödyntäminen voi olla määräaikaisesta vuokrasuhteesta johtuen mahdotonta", Raappana pohtii.

Ensiasunnon ostajien määrän kasvu näkyy asuntonäytöillä

Pääkaupunkiseudun asuntokauppa on saanut pitkään kaipaamansa piristysruiskeen ensiasunnon ostajista Kiinteistömaailman yrittäjä ja kiinteistönvälittäjä Riikka Wirta kertoo.

– Nyt on nähtävissä ihan selvää kiinnostuksen lisääntymistä ensiasuntoihin, ja kauppojakin olemme jo tehneet. Juuri oli semmoinen tilanne, että yksiö myytiin ensinäytöllä täyteen hintaan. Siitä oli useampia ostajia tekemässä tarjousta.

Huoneistokeskuksen myyntijohtaja Pirkko Paatelon mukaan sama ilmiö on nähtävissä myös Turussa ja Tampereella. Pienempien asuinhuoneistojen lisäksi ensiasunnon ostajien kiinnostus on kasvanut myös omakotitaloja ja rivitalohuoneistoja kohtaan.

Omakotitalojen kiinnostusta selittää Paatelon mukaan osaltaan se, että kiinteistöjen varainsiirtovero on korkeampi ja siksi verovapauden tuoma hyöty on asunto-osakkeita suurempi.

– Ensiasunnon ostajien keskuudessa kiinnostusta on herättänyt erityisesti kohtuuhintaiset, uudehkot ja hyväkuntoiset omakotitalot, Paatelo kertoo.

Paatelon mukaan osa ensiasunnon ostajista on tällä hetkellä jopa valmiita tinkimään vaatimuksistaan ehtiäkseen hyödyntämään varainsiirtoverovapauden. Omakotitalon kaupantekoprosessi on usein asuinhuoneiston ostamista hitaampi, joka on johtanut siihen, että myös suurempien rivitalo- ja kerrostalohuoneistojen kauppa käy kuumana.

– Osa ostajista on päätynyt siihen, että tinkivät isommasta unelmasta ja ostavat rivitalo- tai kerrostalohuoneiston, jotta ehtivät hyödyntämään verovapauden.

Varainsiirtoveroa ollaan kuitenkin kaikkien asunnon ostajien helpotukseksi alentamassa ensi vuoden alusta siten, että asunto-osakkeiden osalta varainsiirtovero alenee kahdesta prosentista 1,5 prosenttiin.

Kiinteistöihin kohdistuva vero alenee neljästä prosentista kolmeen prosenttiin.

Korkopäätöskin luo uskoa tulevaan

Emma Raappana on säästänyt ASP-tililleen omaa asuntoa varten jo 18-vuotiaasta alkaen. Aluksi säästöön kertyi rahaa lähinnä opintojen ohella tehdyistä kesätöistä. Valmistuttuaan korkeakouluopinnoista työelämään muutama vuosi sitten hän on laittanut asuntosäästötililleen suurempia summia.

Tällä hetkellä Raappana asuu vuokralla 33 neliöisessä kerrostaloyksiössä Oulussa. Yksiöasuminen on Raappanan mukaan ollut järkivalinta, jotta omistusasuntoa varten on saanut säästettyä mahdollisimman paljon rahaa.

– Tällä hetkellä minulla on sauna varastona, koska en ole raaskinut maksaa isommasta asunnosta vuokraa.

Emma Raappana nauttii käsitöiden tekemisestä kotona.

Raappana löysi ensiasunnon onnellisten sattumusten kautta vain kilometrin päästä nykyisestä vuokra-asunnostaan.

– Ostan ensiasunnon ystävältä, joka oli juuri laittamassa myyntiin asuntonsa. Siinä oli täydellinen kohde tarpeisiini. Olen seurannut markkinoita tältä alueelta, mistä olen asuntoa ostamassa ja tämä asunto on tosi hyvä.

Omistusasunto mahdollistaa Raappanalle kauan odotetut lisäneliöt ja varastotilaakin löytyy uudesta kodista aiempaa enemmän. 52 neliöisestä luhtitalokaksiosta on tarkoitus tehdä kaupat viimeistään joulukuussa.

– On tämä tietynlainen elintason nosto. Nyt kun ostan oman asunnon, se mahdollistaa samalla asunnon päivittämisen isompaan.

Ensiasunnon verovapauden poistumisen lisäksi myös Euroopan keskuspankin ilmoituksella koronnostojen lopettamisesta oli vaikutusta Raappanan päätökseen ostaa ensiasunto.

– Uutinen oli lupaava. Otan yksin lainaa, niin on turvallisempi olo myös tulevaisuuden kannalta, kun euribor ei nykytiedon valossa tule nousemaan.