Markus käy oikeustaistelua, jotta Mirvan toive ei toteudu – kysymys yhden eläimen tappamisesta jakaa nyt suomalaisia kahtia

Nilsiäläinen Mirva Lukkarinen toivoo, että hän pääsee metsästysporukkansa kanssa heti joulukuun alussa ilvesjahtiin. Pohjois-Savoon myönnettiin eniten poikkeuslupia rauhoitetun ilveksen metsästykseen koko Suomessa, sillä alueen ilveskanta on tiheä.

Rautalampilainen Markus Sjöberg puolestaan aikoo toimia, ettei Lukkarisen suunnitelma toteutuisi.

Sjöberg kuuluu Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Savon piirin hallitukseen. Piiri haluaa estää ilvesjahdin, koska se pitää lupia lainvaistaisina ja aikoo valittaa hallinto-oikeuteen kaikista Pohjois-Savoon myönnetyistä 42 luvasta. Lukkarinen taas on Suomen metsästäjäliiton Pohjois-Savon piirin toiminnanjohtaja.

Kerromme tässä jutussa, miten ilveksestä on tänä syksynä tullut periaatekysymys, joka voi muuttaa ratkaisevasti suurpetojen metsästystä ja suojelua Suomessa.

Kokosimme viisi tärkeintä pointtia ilveskysymyksestä.

1. Tästä on kyse

Suomen riistakeskus myönsi lokakuussa poikkeusluvan 300 ilveksen metsästämiselle. Riistakeskuksen linja ei poikennut aiemmista vuosista, mutta tänä syksynä päätös käynnisti kiivaan polemiikin ilvesjahdista.

Luonnonsuojelujärjestöt aikovat valittaa ilvesluvista hallinto-oikeuteen laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Valitusaika päättyy ensi viikon alussa, ja ilvesjahdin pitäisi alkaa joulukuun alussa.

Avaa kuvien katselu Ilveksen näkee vain harvoin luonnossa. Tämä eläin on kuvattu Ranuan eläinpuistossa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

2. Mikä arvo on metsästyskulttuurilla?

Kun Mirva Lukkarinen lähtee ilvesjahtiin, kokoontuu porukka yhteen useamman metsästysseuran alueelta. Ilves on arvostettu riistaeläin, koska se on ovela ja sen saalistaminen on haastavaa.

Jos kaato onnistuu, ilves asetellaan metsässä arvokkaasti havupedille. Laukauksen ampuja saa eläimen. Ilveksen lihaa ei yleensä syödä.

Mirva Lukkarinen kertoo, mitä ilvekselle tapahtuu kaadon jälkeen. Video: Sami Takkinen / Yle

Mutta onko metsästysperinteen vaaliminen riittävä peruste ilveksen kaatoluville? Markus Sjöbergin mielestä se ei ole ainakaan nykyisen lain mukainen peruste.

Kyse on eläinten oikeuksista ja siitä, omistaako ihminen villieläimet.

Markus Sjöberg kertoo, että ilveksen suojelu on osa pitkää jatkumoa. Video: Sami Takkinen / Yle

3. Ilveskanta kestää metsästyksen, kyse on periaatteesta

Mirva Lukkarinen ja Markus Sjöberg ovat samaa mieltä faktoista: Suomen ilveskanta on vahva. Nykyinen metsästäminen ei uhkaa rauhoitettua lajia, vaikka 300 poikkeuslupaa tarkoittaa yli kymmentä prosenttia Suomen ilveksistä. Kannan kasvun vahvistavat myös Luonnonvarakeskus ja luvat myöntävä Suomen riistakeskus.

Ilvestä metsästetään ihmisen, ei kannan koon tai sen voinnin vuoksi. Riistakeskuksen mukaan ilveksiä mahtuisi metsiin enemmänkin, eikä ilves vaikuta mihinkään muuhun saalislajiiin haitallisesti.

– Poikkeuslupia myöntämällä halutaan sitouttaa paikalliset yhteisöt ilveksen suotuisaan suojelutasoon. Metsästysseura on monilla seuduilla ainoa yhteisö, joka kokoaa ihmisiä yhteen, sanoo julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen riistakeskuksesta.

Asian voisi ilmaista myös niin, että lupia myöntämällä metsästäjät halutaan pitää tyytyväisenä ja mukana esimerkiksi riistanlaskentatyössä.

Tämä peruste ei enää kelpaa luonnonsuojelujärjestöille.

– Kyllä täällä maaseudulla paikallisyhteisöihin kuuluu muitakin kuin metsästäjiä. Ilves ei aiheuta samalla tavalla ristiriitoja kuin vaikkapa karhu tai susi, koska siitä ei ole harmia tai uhkaa, Markus Sjöberg sanoo.

Mirva Lukkarisen mielestä ilveksen metsästys on paikallaan, ettei harmia tulisi jatkossakaan.

– Metsästys opettaa ilvekset varomaan ihmistä. Jos kanta kasvaa runsaasti, on vaarana, että eläimet alkavat pyöriä pihoissa.

Hänen mukaansa Suomen kannanhoidollinen metsästys on ollut EU-tasolla tähän asti malliesimerkki siitä, että metsästystä voidaan toteuttaa kestävästi, ja samaan aikaan ilveskanta on jatkanut kasvuaan

4. Miksi ilves ja miksi juuri nyt?

Mirva Lukkarinen on yllättynyt tämän syksyn ilveskeskustelusta. Häntä hämmästyttää, että luonnonsuojelujärjestöt aikovat valittaa kaatoluvista niin laajasti, vaikka ilvestä on metsästetty vuosikymmeniä.

Mirva Lukkarinen kyseenalaistaa, miksi kaikista poikkeusluvista ollaan tekemässä valituksia. Video: Sami Takkinen / Yle

Tänä syksynä ilveksestä näyttää tulevan periaatekysymys muutenkin kuin vain metsästäjien ja luonnonsuojelijoiden piireissä.

Suomen luonnonsuojeluliitto kerää erityisellä kampanjalla varoja mahdollisiin oikeudenkäyntikuluihin, kun liiton piirit ja yhdistykset valittavat kaatoluvista hallinto-oikeuteen. Keräystavoite täyttyi ennätysajassa, ja järjestö sai kasaan kymmeniä tuhansia euroja.

– Ilves on saanut ihmiset liikkeelle. En muista, mistä asiasta olisimme saaneet yhtä paljon palautetta kuin tästä, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola sanoo.

Selvitysten mukaan ilves on Suomen suosituin suurpeto. Se ei aiheuta tuhoja tai pelota ihmisiä samalla tavalla kuin susi ja karhu. Sen vuoksi ilveksen metsästystä on helpompi vastustaa.

5. Miten käy suurpetojen metsästyksen Suomessa?

Mirva Lukkarinen näkee luonnossa liikkuessaan ilveksen jälkiä usein. Itse eläimen pääsee näkemään vain harvoin, mutta koira haistaa kyllä, jos jäljet ovat tuoreet. Markus Sjöberg ei ole koskaan nähnyt ilvestä luonnossa. Hän kuvailee suhdettaan ilvekseen tutkijasuhteeksi. Sjöberg viimeistelee väitöskirjaa digitalisaation vaikutuksesta luontosuhteeseen.

Molemmat kokevat olevansa ilveksen asialla.

Pohjimmiltaan ilveskiistassa on kyse siitä, kenen mielipiteitä kuunnellaan, kun riistahallinto määrittelee haluttua ilveskannan kokoa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Tapani Veistolan mielestä yhteiskunta on moniarvoistunut, eikä riistahallinto ole kuullut tarpeeksi muita kuin metsästäjiä. Riistakeskuksen Sauli Härkönen myöntää ilmapiirin muutoksen.

– Voi olla, että metsästyspuolella ei ole ihan vielä oltu ajan hermolla siitä, miten nopeasti yhteiskunta on muuttunut, Härkönen sanoo.

Kukaan ei vielä tiedä, mitä jatkossa tapahtuu suurpetojen metsästykselle. Todennäköistä on, että poikkeusluvat metsästykseen ovat entistä tiukemmassa. Korkein hallinto-oikeus linjasi tällä viikolla, että vuodelle 2022 myönnetyt karhunkaatoluvat olivat valtaosin lainvastaisia. Oikeus päätyi siis eri näkemyksen kuin luvat myöntänyt riistakeskus.

– Oikeuskäytäntö on tiukentunut selvästi. Päätös vaikuttaa kaikkien suurpetojen metsästykseen jatkossa, Sauli Härkönen riistakeskuksesta sanoo.

