Analyysi: Hallituksen suosio laskee edeltäjäänsä nopeammin – SDP:n pomppu tuli yllättävästä suunnasta

Petteri Orpon hallituksen kannatus on tippunut nopeammin kuin lyhytikäiseksi jääneen Antti Rinteen hallituksen tai Jyrki Kataisen vaivalla synnytetyn sixpackin, kirjoittaa politiikan toimittaja Antti Pilke.

Ylen tuore kannatusmittaus kertoo huonoja uutisia Petteri Orpon (kok.) hallitukselle.

Lokakuun mittauksen perusteella hallituspuolueita kannattaa selvästi alle puolet suomalaisista, rapian yli 45 prosenttia. Se on huonoin lukema, joka Orpon hallituksen yhteiselle suosiolle on mitattu.

Kevään eduskuntavaaleista hallituspuolueiden suosio on laskenut runsaat neljä prosenttiyksikköä.

Kannatus on rapautunut nopeammin kuin lyhytikäiseksi jääneen Antti Rinteen (sd.) hallituksen, jonka puolueviisikko keräsi vielä vuoden 2019 lokakuussa 53,2 prosentin kannatuksen. Laskua kevään eduskuntavaaleista oli tuossa vaiheessa 2,5 prosenttiyksikköä.

Edellinen kokoomusjohtoinen hallitus, Jyrki Kataisen vaivalla synnytetty sixpack, porskutti lokakuussa 2011 vielä pää pinnan yläpuolella. Hallituspuolueiden yhteiskannatus oli runsaan prosenttiyksikön eduskuntavaalitulosta parempi.

Sen sijaan Orpon hallitus pärjää huomattavasti paremmin kuin Juha Sipilän (kesk.) hallitus, jonka suosio romahti vaalikevään 2015 jälkeisenä syksynä jo yli seitsemän prosenttiyksikköä vaalitulosta alemmas. Syynä oli perussuomalaisten kannatuksen romahdus.

Aivan kuten vuonna 2015, perussuomalaisten kannatus on nytkin laskenut toukokuusta asti. Vuoden 2015 syöksyyn verrattuna lasku on kuitenkin loiva, ja lokakuussa kannatuksen pudotus tasaantui. Viime kevään eduskuntavaaleista perussuomalaisten kannatus on pudonnut vajaat kolme prosenttiyksikköä.

Hallituspuolueista eniten tippui lokakuussa päähallituspuolue kokoomuksen suosio. Hienoista laskua taas jatkoi hallituksen pienimmän puolueen kristillisdemokraattien kannatus. Vain RKP:n käyrässä oli värähdys ylöspäin.

SDP:n pomppu kalpenee aiemmille

Pääoppositiopuolue SDP:n kannatuksessa sen sijaan oli selvä, 2,7 prosenttiyksikön pomppu.

Se on tuntuva nousu, mutta ei Taloustutkimuksen Ylelle tekemissä mittauksissa mitenkään poikkeuksellinen.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kevättalvella 2022, Nato-puolue kokoomuksen kannatus nousi kuukaudessa yli kolmella prosenttiyksiköllä.

Myös SDP:n kannatuksessa oli tätä lokakuuta suurempia hyppäyksiä pian sen jälkeen, kun pääministeri oli vaihtunut joulukuussa 2019 Antti Rinteestä Sanna Mariniin.

Vielä suurempia muutoksia oli perussuomalaisten suosiossa vuonna 2015, mutta toiseen suuntaan. Perussuomalaisten kannatus romahti yhden mittauksen aikana 4,3 prosenttiyksikköä syys-lokakuussa 2015, kun hallituksen päätökset karkottivat puolueen kannattajia.

Suosiota rokottivat maahanmuuttopolitiikan pettymykset sekä hallituksen päättämät julkisten menojen leikkaukset ja työehtojen heikennykset.

Kun perussuomalaisten kannatus romahti, SDP:n suosio loikkasi samaan aikaan kuukaudessa ylöspäin lähes neljä prosenttiyksikköä palkansaajajärjestöjen joukkomielenosoituksen siivittämänä.

Marinin aikana liike kokoomuksesta oli vähäisempää

SDP:n tämänkertainen kannatuspomppu ei siis vedä vertoja aiemmille, mutta se tulee osin yllättävästä suunnasta.

Mittauksen tehneen Taloustutkimuksen tausta-aineisto kertoo, että SDP saa taakseen myös kokoomusta viime vaaleissa äänestäneitä. Marinin aikana liike kokoomuksesta demareihin oli vähäisempää kuin nyt.

SDP:n puheenjohtajaksi nousi syyskuussa Antti Lindtman, joka saattaa siis olla kokoomuksen ja demarien välillä arpoville pienempi este kuin Marin.

SDP keräsi kannatusta myös tavallisesta suunnasta eli muilta niin sanotuilta punavihreiltä puolueilta. Vasemmistoliiton suosio tipahti kyselyssä edellisestä kuukaudesta.

Kuten vuonna 2015, myös tänä syksynä hallitus leikkaa julkisia menoja ja ay-liike vastustaa hallituksen ajamia työelämän ja sosiaaliturvan kiristyksiä esimerkiksi ulosmarsseilla.

Säästötoimista huolimatta valtion velkaantuminen jatkuu, vaikka kokoomus lupaili vaaleissa sen pysäyttämistä.

Tyytymättömyys näyttää nyt satavan pääoppositiopuolue SDP:n laariin.

Ylen kyselyn kärkipaikka on vaihtunut kuitenkin viime kuukausina sen verran usein, että yhden mittauksen perusteella ei kannata julistaa SDP:n karistaneen kokoomusta. Lähikuukausina nähdään, jatkuuko sahaaminen.