Tässä ovat Suomen turvattomimmat kaupungit

Poliisi on huolissaan turvallisuustilanteesta, joka on huonontunut merkittävästi viime vuosina suurissa kaupungeissa.

– Koronavuosien jälkeen turvallisuus on lähtenyt huonompaan suuntaan, sanoo poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta.

Poliisi seuraa eri paikkakuntien turvallisuustilannetta niin sanotulla häiriöindeksillä. Se koostuu julkisilla paikoilla kirjatuista tietyistä rikosepäilyistä ja poliisin hoitamista hälytystehtävistä.

Jutun lopussa olevassa faktalaatikossa kerrotaan, miten häiriöindeksi lasketaan.

Näin turvallisuustilanne muuttui suurissa kaupungeissa

Poliisi on kerännyt häiriöindeksiä kymmenen vuoden ajan.

Yle sai poliisin lukemat häiriöindeksistä tuolta ajalta.

Grafiikka kertoo, miten turvallisuustilanne on muuttunut Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa kymmenen viime vuoden aikana.

Miksi Tampereella on turvatonta?

Tampereen turvallisuustilanne on huonontunut kymmenen viime vuoden aikana enemmän kuin Helsingissä.

Tampereen kaupungin riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajan Jouni Perttulan mukaan tilanteeseen on monta syytä.

– Kyllä suurin asia on ihmisten pahoinvointi. Mielenterveysongelmat ja päihdeongelma.

– Päihdeongelma aiheuttaa muita ongelmia kuten häiriökäyttäytymistä ja omaisuusrikoksia. Ja nämä näkyvät katukuvassa.

Perttulan mukaan myös kaupungissa järjestettävät suuret tapahtumat ja uudet kaupunkilaiset aiheuttavat häiriöitä.

– Meille tulee hurja määrä väkeä muualta täällä järjestettäviin suuriin tapahtumiin.

– Ehkä yhtenä syynä on myös kaupungin nopea kasvu. Tänä vuonna on tullut yli viisi tuhatta uutta tamperelaista, viime vuonna tuli yli neljä tuhatta.

Tampereen kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä poliisin ja monen järjestön kanssa, jotta turvallisuustilanne parantuisi.

– Tampereella on edelleen turvallista. On tärkeää, että me jokainen huolehdimme turvallisuudesta.

– Jos epäkohtia havaitaan, niistä annetaan palautetta. Tarpeen mukaan tietysti soitetaan hätäkeskukseen, turvallisuusjohtaja Perttula muistuttaa.

Suunta on huono myös Espoossa, Helsingissä ja Jyväskylässä

Tampereen lisäksi turvallisuustilanne huononi kymmenen viime vuoden aikana eniten Espoossa, Helsingissä ja Jyväskylässä.

Kaikilla niillä paikkakunnilla yleisellä paikalla tapahtuvien rikosepäilyjen ja häiriöiden määrä on lisääntynyt hyvin selkeästi viime vuosina.

Turvallisuustilanne on vaihdellut eniten Kuopiossa

Suomen suurimmista kaupungeista turvallisuustilanne on vaihdellut kymmenen viime vuoden aikana eniten Kuopiossa.

Tämä kuva myös näyttää, miten turvallisuustilanne on kehittynyt Vantaalla, Turussa ja Lahdessa.

Nämä kaupungit ovat turvallisuustilanteen ”keskikastia” suurista kaupungeista.

Oulussa ja Porissa tilanne näyttää melko hyvälle

Poliisin häiriöindeksin mukaan Oulun ja Porin turvallisuustilanne näyttää melko samalle kuin kymmenen vuotta sitten.

Tuntuuko Pori turvalliselta paikalta?

Häiriöindeksi Poliisi laskee asukaslukuun suhteutettuun häiriöindeksiin julkisilla paikoilla kirjatut henkirikokset, pahoinpitely- ja seksuaalirikokset, ilkivaltarikokset ja näiden yritykset.

Rikosilmoituksia painotetaan häiriöindeksissä niiden vakavuuden mukaan.

Indeksiin lasketaan myös julkisilla paikoilla hoidetut hälytystehtävät. Avaa

Poliisi yrittää parantaa ensi vuonna turvallisuustilannetta

Poliisihallitus haluaa puuttua kaupunkien turvallisuuteen tiukasti ensi vuonna.

– Kaikille poliisilaitoksille asetetaan tulostavoitteet häiriöindeksin osalta, jotta sitä pystyttäisiin madaltamaan ja turvallisuustilannetta parantamaan, kertoo poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki.

Poliisi aikoo lisätä myös kohdennettua ja ennalta suunniteltua valvontaa häiriökohteisiin.

– Uskon vahvasti, että sillä on rikoksia ja häiriöitä ennalta estävä vaikutus. Pyrimme tähän panostamaan resurssien puitteissa mahdollisimman paljon.