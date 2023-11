Katso listat: Näissä ammateissa naiset ovat palkkajohtajia – erikoishammaslääkäri, kaupungingeodeetti, kirvesmies

Naisen euro on vähemmän kuin miehen euro, tavataan sanoa. Miehet tienaavat keskimäärin 600–800 euroa enemmän kuussa kuin naiset.

Suomesta löytyy silti kolmatta sataa ammattia, joissa naisen tilipussi on selvästi paksumpi kuin miehen. Näitä ammatteja on yrityksissä, valtiolla ja varsinkin kuntasektorilla.

Aloittakaamme siis kunnista. Oheisesta taulukosta löydät 20 ammattinimikettä, joissa tuloero naisten hyväksi ovat suurimmat.

Tilastokeskuksen ammattinimikkeittäin tehdystä ansiovertailusta selviää, että naiset ansaitsevat miehiä enemmän noin 200 kunta-ammatissa.

– Kunta-ala on hyvin naisvaltainen, 80 prosenttia kunta-alan palkansaajista on naisia. Alalla on paljon ammatteja, joissa naiset saavat enemmän. Näkisin, että se on kiinni myös niistä tehtävänimikkeistä ja hierarkiatasoista, joilla naiset työskentelevät. Naisten osuus johtotehtävissä ja asiantuntijatehtävissä on noussut. Näillä voi olla merkitystä, huomauttaa työntutkija Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen.

Kokonaisuutena tilanne on toki yhä vinoutunut miesten hyväksi.

Miehet tienaavat kunnissa naisia enemmän lähemmäs 300 ammatissa ja kuukausiansioiden erot ovat miesten hyväksi enimmillään yli kaksi tuhatta euroa. Esimerkiksi miesylilääkärin kokonaisansio oli viime vuonna keskimäärin 2 149 euroa enemmän kuukaudessa kuin naisylilääkärin.

Kokonaisansioissa ovat peruspalkan lisäksi mukana erilaiset lisät ja ylityöt.

– Voi olla, että ylityöt ja muut tämmöiset ovat yleisempiä miehille. Ne lasketaan mukaan, ja voivat tuoda eroa kokonaisansioihin, Kauhanen sanoo.

Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen.

Valtiolla palkkakärki harvemmin naisilla

Valtion leivissä naiset saavat palkkaa miehiä enemmän vain 40 ammattinimikkeessä. Ero on korkeimmillaan osastopäällikön tehtävässä, lähes 2 700 euroa kuussa. Muuten erot ovat selvästi pienempiä, kuten oheisesta taulukosta näkee.

Miehet taas nettoavat naisia enemmän vajaassa sadassa ammattinimikkeessä ja ansioero on korkeimmillaan reilut tuhat euroa.

– Miehet saavat kaikilla aloilla keskimääräisesti enemmän palkkaa kuin naiset, mutta ero naisten ja miesten keskimääräisissä palkoissa on pienin valtiolla, Kauhanen sanoo.

Yksityisaloilla isot erot johtotehtävissä

Yksityisaloilta ei vastaavaa vertailua voi tehdä, koska niitä Tilastokeskus ei saa ammattinimikkeittäin vaan ammattiluokittain. Ne ovat laajempia ammattien nippuja, monta ammattia yhden ammattiluokan sisällä.

Oheiseen taulukkoon on koostettu ammattiluokat, joissa naisten ja miesten ansioero on suurimmillaan naisten eduksi. Esimerkiksi vähittäis- ja tukkukaupan johtajien tienesteissä on eroa lähes 1 400 euroa.

Miehet ovat kuitenkin aivan ylivoimaisia palkkajohtajia ammattiluokkien määrissä. Kun naisilla on palkkajohtajuus kymmenissä ammattiluokissa, miehissä niitä on satoja. Myös ansioerot ovat keskimäärin suurempia.

Yksityiseen sektoriin kuuluvat yritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Kannattaa huomata, että luvut ovat säännöllisen työajan ansioita, ei kokonaisansioita, kuten yllä olevissa valtion ja kuntien ansiotaulukoissa.

Perinteiset ”miesten” ja ”naisten” ammatit puuttuvat

Kaikkiaan Suomessa on tuhansia ammatteja, mutta palkkaerojen vertailuun tilastollisesti kelpaavia ammatteja on vain noin tuhat. Oheiset taulukot on koostettu vain niistä ammateista, joissa on tilastollisesti riittävästi sekä miehiä ja naisia.

Valtaosa ammateista on Suomessa eriytynyt niin tiukasti miesten ja naisten tehtäviin, ettei niitä voitu ottaa tähän vertailuun, koska toista sukupuolta oli liian vähän uskottavaan vertailuun. Näitä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi miesvaltaiset huolto-, asennus- ja kuljetustehtävät. Naisia taas on paljon erilaisina hoitajina ja sihteereinä.

Lisäksi Kauhanen huomauttaa, että oheisissa taulukoissa on esitetty vain kokoaikaisten palkansaajien palkkaeroja.

– Vertailu ei huomioi ollenkaan sitä, että Suomessa naiset tekevät paljon osa-aikatyötä. 70 prosenttia osa-aikatyötä tekevistä palkansaajista on naisia. Työajan erot tuovat oikeasti eroa miesten ja naisten palkkoihin ja se pitäisi huomioida.

Pitäisikö sitten verratakin tuntipalkkoja?

– Voitaisiin verrata tuntipalkkoja, joissa on pystytty huomioimaan kokoaikaiset ja osa-aikaiset palkansaajat.