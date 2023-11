Gazassa onkin 12 suomalaista – pois ei ole vielä päässyt heistä kukaan

Rajanylityspaikka Gazasta Egyptiin on avattu ulkomaalaisille. Suomalaiset joutuvat vielä odottamaan.

Israel ilmoitti tänään keskiviikkona avanneensa Rafahin rajanylityspaikan Egyptin ja Gazan rajalla. Ensimmäinen ulkomaiden kansalaisten ryhmät on päästetty lähtemään sodan runtelemasta Gazasta Egyptiin.

Suomalaiset eivät kuitenkaan pääse ainakaan tänään poistumaan Gazasta, kertoo Länsirannalla sijaitsevan Suomen Ramallahin-edustuston päällikkö Päivi Peltokoski.

Hän ei osaa sanoa, milloin suomalaisten vuoro koittaisi.

– Tässä mennään päivä kerrallaan. Mitään pitkäaikaista ylityslistaa eivät viranomaiset ole antaneet. Tarkoitus on, että tätä hoidetaan useampana päivänä tai viikkona, jolloin joka päivä tiettyinä kellonaikoina päästetään tiettyjä ryhmiä yli kerrallaan.

Keskiviikkona tuli myös yllättävä tieto suomalaisista.

– Tänään ilmeni, että suomalaisia onkin enemmän, mitä luultiin. Nyt on kaksitoista suomalaista, jotka haluavat poistua Gazasta.

Saman lukumäärän vahvisti ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Oslossa, Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa.

Tulo rajalle ja rajanylitys on riskialtista

Peltokoski ei osaa kertoa, miksi osa suomalaisista on ottanut yhteyttä ulkoministeriöön vasta nyt.

Suomalaiset ovat Peltokosken mukaan joutuneet tositilanteisiin, mutta ovat kunnossa.

– He ovat kertoneet olleensa pommitusten ja raketti-iskujen alla. Raketti-iskuja on ollut kaikkialla. En osaa sanoa, kuinka ”läheltä piti”-tilanteita on ollut.

Peltokoski kertoo, että poistuminen Gazasta on kaikkea muuta kuin helppoa saatikka turvallista.

– Gazassa ei ole turvallisia reittejä tai humanitäärisiä käytäviä. Ne ihmiset, joilla on lupa ylittää raja, eivät ole läheskään kaikki onnistuneet pääsemään etelään.

Avaa kuvien katselu Evakuoinnin oletettu reitti Gazasta Kairon lentokentälle. Matkaa Ramallahin rajalta on noin 200 kilometriä. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Lisäksi poistumista vaikeuttaa polttoainepula. Alueelta on vaikea löytää autoa, jossa on vielä bensaa. Suurin este rajalle pääsylle on kuitenkin turvallisuus.

Poistuminen ei onnistu suomalaisilta ilman, että he itse ensin ottaneet yhteyttä Suomen ulkoministeriöön. Egyptin rajalle ei siis voi vain mennä Suomen passi kourassa.

Evakuoinnin ehtona että, ulkomaalaiset matkustavat suoraan kotimaihinsa

Evakuointi järjestetään yhdessä Egyptin ja Israelin viranomaisten kanssa. Kummallekin maalle annetaan lista nimistä hyväksyttäväksi ennen rajan ylitystä. Peltokoski sanoo, että kaikki suomalaishenkilöt on hyväksytty.

– Olisi todella toivottavaa, että suomalaiset Gazassa ottaisivat meihin yhteyttä, Peltokoski sanoo.

Evakuointiprosessi on erityislaatuinen, koska Siinain niemimaa on sotilasaluetta ja alueen ylitys vaatii erityisluvan. Suomalaisia ja muita ulkomaalaisia ovat rajalla vastassa ulkoministeriöiden autot tai bussit. Matka vie suoraan lentokentälle.

– Egypti on asettanut evakuoinnin edellytykseksi, että kaikki viedään suoraan Kairon lentokentälle. Ulkomaalaiset poistuvat suoraan kotimaihinsa, Peltokoski sanoo.