Venäläisoligarkki Igor Kesaevin omistamalla saarella Puumalassa käynnissä viranomaisoperaatio

Poliisilla on Puumalan Kotasaaressa virka-aputehtävä. Virka-avun pyytäjä on Ulosottolaitos. Kotasaari oli vuonna 2022 ainoa venäläisoligarkkien omistama kohde, jota puolustusministeriö oli julkisesti kertonut seuraavansa.

Venäläisoligarkki Igor Kesaevin omistamalla saarella Puumalassa on käynnissä viranomaisoperaatio.

Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta vahvistetaan Ylelle, että poliisilla on Puumalan Kotasaaressa virka-aputehtävä. Virka-avun pyytäjä on Ulosottolaitos. Poliisin mukaan Ulosottolaitos on asiassa tiedotusvastuussa.

Poliisi on suorittanut virka-apua Kotasaaressa tämän päivän aikana. Poliisi ei täsmennä Ylelle, millaisesta virka-avusta on kyse.

Ulosottolaitos ei ole vielä vastannut Ylen tiedusteluihin asiasta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

Kesaev joutui EU:n Venäjän vastaiselle pakotelistalle viime vuoden huhtikuussa Ukrainan-vastaisten liiketoimiensa vuoksi.

Kesaev osti Saimaan syväväylän lähellä sijaitsevan Kotasaaren vuonna 2020. Kesaevilla on väitetty olevan yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalveluun FSB:hen ja aseteollisuuteen. Puolusministeriö kertoi vuonna 2022 seuraavansa Kasaevin toimia Kotasaarella.

Puumalan kunta antoi Kotasaareen poikkeusluvan yksityishuvilalle, jossa on 420 neliömetriä. Vierastalo sai olla 530-neliöinen ja henkilökunnan torppa 150 neliömetriä. Sen sijaan saareen ilmestynyt helikopterikenttä tuli kunnalle yllätyksenä. Ranta-asemakaavassa kenttää ei mainita lainkaan.

Ulosottolaitos kertoi aiemmin tänään takavarikoineensa ANO TV-Novostin kaikki Suomeen rekisteröidyt tavaramerkit ja logot. ANO TV-Novosti pyörittää venäläistä Russia Today -televisiokanavaa. Saman kohtelun ovat saaneet venäläispankki Sberbank ja asekonserni Kalashnikov.

Tavaramerkkien haltijat ovat EU:n talouspakotteiden piirissä.

Vuosi sitten Ulosottolaitos takavarikoi kolme venäläistä lentokonetta.

Juttu päivittyy.