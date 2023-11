Virvoitusjuomajätin kampanja toi Rovaniemelle mediaryntäyksen – ”Upea juttu”, iloitaan kaupungin matkailumarkkinoinnissa

Maailman suurin virvoitusjuomavalmistaja Coca-Cola avasi joulukampanjansa tänä vuonna Rovaniemeltä. Kampanjan keskeisenä osana on Joulurekka, joka on vieraillut 26 vuoden ajan eri puolilla maailmaa.

Coca-Cola on ollut vuosikymmeniä yksi maailman arvokkaimmista brändeistä, joten sen päämainoskampanjan näyttämöksi pääseminen on pienelle kaupungille ja sen matkailumarkkinointiyhtiölle iso asia.

– Onhan se aivan valtavan upea juttu, että olemme oikeasti päänäyttämö legendaarisen Coca-Colan joulukampanjassa, iloitsee Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen.

Lappi ei itse kampanjassa näy mitenkään, mutta jo kampanjan julkistus Lapissa on iso asia matkailumarkkinoinnille.

Rovaniemelle on saapunut markkinointitempauksen vuoksi yli 120 kansainvälistä vaikuttajaa, median edustajaa ja virvoitusjuomajätin johdon edustajaa. Vaikuttajilla on yhteensä jopa yli miljardi seuraajaa, joten Rovaniemi ja Lappi saavat mittavasti somenäkyvyyttä ja siten buustia matkailumarkkinointiinsa.

Yhtiön mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kampanjan avaus järjestetään Pohjoismaissa.

Coca-Colan joulukampanjan avaustilaisuus oli Napapiirillä keskiviikkona. Tilaisuudessa esitettiin juomajätin lanseeraama joulufilmi sekä eri puolille maailmaa kohdistettuja joulukampanjaan liittyviä elementtejä.

Rovaniemen markkinoinnissa menee muutenkin nyt hyvin. Rovaniemi äänestettiin vuoden joulukohteeksi World Luxury Travel Awards -kilpailussa viime viikonloppuna. Tapahtumaa järjestettiin Kreikassa. Rovaniemellä talvimatkailukausi on jo käynnistymässä, ja siitä odotetaan historiallisen vilkasta.

Avaa kuvien katselu Somevaikuttajat sekä mediaväki kokivat Lapissa muun muassa perinteisen Napapiiriin ylityksen. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Bränditutkija: Rovaniemi tarjoaa jättibrändille autenttisen ympäristön

Bränditutkija Kirsti Lindberg-Repo uskoo, että Coca-Colan kaltainen jätti hakee Rovaniemen kampanjalla erottuvuutta mainontaansa.

– Yritys valitsee kiehtovan, autenttisen kontekstin, jolloin mainoksen uskottavuuskin on parempi, Lindberg-Repo uskoo.

Lindberg-Repo on tutkinut Coca-Colan historiaa ja brändiä ja myös luennoinut aiheesta. Hänen mukaansa yhtiö on satsannut paljon erottuvuuteen ja brändinsä asemointiin muihin merkkeihin nähden. Sille on tärkeää osoittaa olevansa se aito kolajuoma ja muut ovat kopioita.

Tutkijan mukaan Coca-Colan brändi on edelleen vahva. Siihen ei voi kuitenkaan tuudittautua, minkä vuoksi yhtiö etsii jatkuvasti uutta.

– Pitää uusiutua ja tuoreuttaa jatkuvasti pitääkseen positionsa. Kun on maailman johtava brändi, täytyy tehdä johtavaa brändäystäkin, Lindberg-Repo toteaa.

Tutkija on vakuuttunut, että Rovaniemen kytkös jouluun ja joulupukkiin on vaikuttanut juomayhtiön kampanjointiin kaupungissa.

– Joulu on ihan mahtava brändi ja tähän Coca-Cola osaa tarttua. Kyllä tämä vahvistaa myös Rovaniemeä joulukaupunkina, Lindberg-Repo uskoo.