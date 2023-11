Shippaus trendaa nyt, mutta sitä on tehty jo vuosikymmenet – tässä 4 pointtia, joita et ehkä tiennyt ilmiöstä

Myös kouluille on perustettu omia shippaustilejä Tiktokiin. Kuvituskuva.

Shippaus on ollut viime aikoina esillä Tiktokissa, mutta pareja on yhdistelty fanikulttuureissa jo kauan. Tosielämän parisuhteilla spekuloiminen voidaan kuitenkin helposti kokea loukkaavana.

Tiesitkö, että shippauksen taustalla voi olla ajatus sen oikean löytämisestä? Entä tiesitkö, että shippaus on itseasiassa todella vanha juttu?

Tämä juttu tarjoaa sinulle shippauksesta neljä pointtia, joita et välttämättä aiemmin tiennyt.

Shippauksessa kahden henkilön kuvat yhdistetään pariksi, ja kyse on romanttisten ihmissuhteiden spekuloimisesta. Viime aikoina somen shippaamistilit ovat olleet kovassa nousussa myös koulumaailmassa.

Ilmiöstä kertovat Keiju Vihreäsalo ja Meniina Wik. Vihreäsalo on Helsingin yliopiston tutkija. Lisäksi hän on tehnyt rakkausaiheisen tietokirjan sekä väitöskirjan ydinperheymmärryksen muotoutumisesta. Wik taas on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija ja väitellyt Vaasan yliopistossa audiovisuaalisesta shippaustuotannosta.

1. Shippaus ei ole uusi ilmiö

Vuonna 1993 ensiesityksensä saanut Salaiset kansiot oli yksi ensimmäisistä sarjoista, jotka saavuttivat internetissä laajaa suosiota. Shippaus-termin sanotaan syntyneen tässä faniyhteisössä, mutta toimintana sitä on ollut jo aikaisemmin.

Esimerkiksi 60–70-lukujen taitteessa käynnistyneeseen Star Trek-sarjaan liittyi voimakas shippausilmiö, Meniina Wik kertoo.

Yleensä ilmiö on liittynyt viihdeteollisuuteen ja julkkisten parisuhteiden pyörittelyyn. Uusi juttu on se, että se on rantautunut myös tavallisten koululaisten keskuuteen.

Wik kertoo yllättyneensä siitä, että termi on ollut viime aikoina uutisotsikoissa, sillä hän on joutunut usein selittämään muille sanan merkitystä.

– Tuntuu tietysti kurjalta, että shippaaminen on saanut tällaisen kiusaamiskontekstin. Toivon kuitenkin, ettei sitä muisteta vain tämän hetkisestä trendistä.

2. Taustalla syvään juurtuneet ajatukset siitä oikeasta

Vaikka avioliittoinstituutio ei kahlitse meitä enää samalla tavalla kuin takavuosikymmeninä, ihanne ja toive yhdestä ja oikeasta elää sitkeästi, sanoo Keiju Vihreäsalo.

Shippaamisessa kyseessä voikin olla moderni versio tällaisesta se oikea -ajattelusta. Vihreäsalon mielestä onkin kiinnostavaa, kuinka ajatus siitä oikeasta jalostuu aina uuteen muotoon, uudenlaisilla alustoilla: nyt se on jalostunut Tiktok-trendiksi.

– Elämme vapauden aikaa, jossa puhutaan avoimista suhteista ja avioerotilastot ovat mitä ovat. Silti ajatus siitä oikeasta tuntuu aina puskevan jostain uudessa muodossa.

3. Shippaus herättää tunteita ja siksi kiinnostaa

Wikin mukaan ihmissuhteilla spekulointi ja leikittely on meille sisäsyntyistä. Siihen liittyy usein myös voimakas tunne: se herättää ihmisissä erilaisia reaktioita ja sitä kautta somepostaukset lähtevät leviämään.

– Meillä on sisäsyntyinen tarve pohdiskella suhdeasioita. Ja etenkin, jos videoissa näkyy oman ikäistä porukkaa ja mahdollisesti tuttuja, kynnys tarttua teemaan on matala.

Tällaiset videot vievät helposti mennessään, vaikka sisällön kokisi häiritseväksi.

– Vaikka et edes kannattaisi sisältöä, saatat unohtua katselemaan sitä.

Siksi shippaus myös jakaa mielipiteitä – mikä on Wikin mielestä ymmärrettävää ja aiheellistakin.

Fanikulttuureissa on puhuttu jopa shippaussodista, kun ihmisillä on ollut voimakkaita näkemyksiä siitä, kuka kuuluu kenellekin. Tällaiset näkemyseroista aiheutuvat konfliktit ovat varsin yleisiä mediafaniyhteisöissä, kertoo Wik.

– Esimerkiksi Sherlock Holmes -shipperiyhteisössä tunnetuin shippi eli hahmojen muodostama pari on Holmes ja tohtori Watson, mutta on muitakin, kuten Holmes ja Irene Adler. Näkemyserot voivat aiheuttaa kärkästä ja kiivasta keskustelua.

Tiktokissa kuitenkin tunteiden kuumeneminen on hyvin harvinaista. Wikin mukaan tämä voi johtua siitä, että asiat ovat usein pinnalla vain hetken aikaa. Jo seuraavassa minuutissa henkilöt saattavat olla osana toista shippiä.

– Tiktokin aikakäsitys on niin erilainen, etteivät kannanotot ehdi nousta yhtä rajusti esiin.

4. Ulkopuolisten puuttuminen parisuhteisiin voi olla haitallista

Nykyisessä valinnanvapautta ja henkilökohtaista tilaa korostavassa kulttuurissa parisuhteisiin puuttuminen voi olla hyvin loukkaavaa, sanoo tutkija Keiju Vihreäsalo.

Siinä mennään herkästi alueelle, joka saatetaan kokea rikkovana.

– Olen ymmärtänyt, että esimerkiksi shippausta ei koettu vain kivana ja kevyenä hassutteluna. Painokkuutta tuo myös se, että se tapahtuu julkisella foorumilla, eikä välttämättä poistu sieltä ikinä.

Tällaisessa toiminnassa on Vihreäsalon mukaan myös häpäisyn ulottuvuus.