Tampereen taivas peittyi keskiviikkona vaaleanviolettiin sävyyn – näin meteorologi selittää erikoista näkyä

Tampereen taivas peittyi keskiviikkoiltapäivänä väriin, jota harvemmin näkee.

Vaaleanvioletti sävy sai katsojan ihmettelemään, mistä on oikein kysymys.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Jylhä-Ollila sanoo, että kysymys oli usean sääolosuhteen yhteisvaikutuksesta.

– Olettaisin, että iltapäivällä on ollut ohuempi pilvipeite, aurinko on paistanut ja samaan aikaan on alkanut tulla hämärä. Näiden asioiden yhteisvaikutuksesta on syntynyt tuo vaaleanvioletti väri, hän kommentoi.

Tampereella on satanut viimeisen kahden päivän aikana runsaasti lunta. Jylhä-Ollilan mukaan vaaleanviolettia vaikutelmaa on varmasti tehostanut sekin, että lunta on maassa.

– Lumi voimistaa osaltaan kontrasteja, hän sanoo.