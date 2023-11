Putkilukkovarkauksista suuri osa uhkaa jäädä selvittämättä – varkailla oli pääsy jopa kaikkiin Turun kerrostaloihin

Turussa valtaosa niin sanotuista putkilukkovarkauksista jäänee selvittämättä.

Turun seutua kuohutti viime vuoden syksyllä tieto, että taloyhtiöiden putkilukkojen avaimia oli kadoksissa jopa yli sata. Varkailla oli käytännössä pääsy kaikkiin turkulaisiin kerrostaloihin.

Poliisi on keskeyttänyt putkilukkovarkauksien tutkintoja, koska tekijöitä ei ole saatu selville.

Lounais-Suomen poliisin mukaan Turussa tapahtuneisiin putkilukkovarkauksiin liittyen on kirjattu yhdeksän rikosilmoitusta, joista yksi on edennyt syyttäjälle ja kahden osalta esitutkinta on edelleen käynnissä. Muiden osalta tutkinta on keskeytetty.

Poliisi kertoo, että syyttäjälle edenneessä asiassa yhtä henkilöä epäillään varkaudesta ja toisessa kesken olevassa esitukinnassa varkaudesta epäiltynä on kaksi henkilöä.

Varastetun omaisuuden arvo on ollut vähäinen.

Taloyhtiöt ovat jo uusineet viime syksyn ja tämän vuoden aikana putkilukkoja sähköisiin. Rikosilmoituksen kadonneista avaimista tehnyt Turku Energia Sähköverkot tuli taloyhtiöitä vastaan kohun aikana ja maksoi lukkojen tyhjennyksiä.