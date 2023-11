Väylävirastolta uusi ohjeistus: moottoritiet voidaan aurata niin, ettei kahden aura-auton välistä pääse ohittamaan

Väylävirasto on yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa päivittänyt aurausohjetta, joka koskee väyliä, joissa on neljä ajorataa. Kuvituskuva.

Väylävirasto päivitti moottoritien aurausohjeen pilotoituaan ensin kahden sivuaurallisen aura-auton käyttöä Mäntsälässä viime talvena. Toive kokeilusta tuli urakoitsijoilta. Mäntsälästä saadut kokemukset olivat hyvät.

Uuden ohjeen perusteella moottoriteitä voidaan jatkossa aurata kahdella peräkkäin kulkevalla sivuaurallisella aura-autolla. Autot ajavat pääsääntöisesti niin lähekkäin, että ohittaminen niiden välistä ei lähtökohtaisesti ole mahdollista.

– Kehitystyössä olivat mukana kaikki maanteiden hoitourakoitsijat, vaikka pilotointi tehtiin yhdellä alueella, kertoo Väyläviraston maanteiden kunnossapidon hankinnan asiantuntija Mika Terhelä.

Avaa kuvien katselu Kuva havainnollistaa kuinka lähellä aura-autot uuden ohjeen myötä ajavat, jos kaksi sivuaurallista yksikköä ajaa peräkkäin. Aiemmassa menetelmässä aura-autojen väliin jäi 100–200 metriä väliä ja vain toisella aurausparista oli sivuaura. Seuraavassa audiossa Mika Terhelä selittää asian tarkemmin. Kuva: Väylävirasto

Maltti on valttia

Väyläviraston mukaan ohitusmahdollisuuden poistaminen parantaa liikenneturvallisuutta sekä autoilijan että aura-auton kuljettajan näkökulmasta. Aura-auton ohitustilanteissa on sattunut ulosajoja, auraan osumisia tai muita läheltä piti -tilanteita.

Auraparin nopeus on tavallisesti noin 60 kilometriä tunnissa.

Terhelä myöntää, että auraparin taakse saattaa syntyä jonoa.

– On aina muistettava, että vaikka vanhassa menetelmässä välistä pääsikin ohittamaan, niin aura-autojen edellä on aina keli huomattavan paljon huonompi. Kulku vääjäämättä etupuolellakin hidastuu ja ennen kaikkea on vaarallisempaa.

– Nyt kun malttaa mielensä ja aurausyksiköiden perässä ajaa, saa ajaa paremmin hoidettua tietä ja nopeuskin on turvallinen.

Moottoriteiden kunnossapito nopeutuu

Mika Terhelä sanoo, että aura-autot päästävät toki välillä autoja ohi poiketen esimerkiksi rampille. Ohitusmahdollisuus aura-autojen välistä voidaan harkiten antaa myös silloin, kun auraparin etummaisessa aurausyksikössä ei käytetä sivuauraa.

Väyläviraston mukaan kahden sivuaurallisen yksikön käyttö myös nopeuttaa kunnossapitotyön tekemistä moottoriteillä. Jatkossa kahden sivuaurallisen aura-auton käyttö sallitaan moottoriteiden lisäksi muiden kaksiajorataisten teiden aurauksessa.

Toiveena on, että urakoitsijat noudattaisivat ohjetta heti, joskin kaikilla ei ole heti valmiina tarvittavaa kalustoa.