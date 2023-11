The Beatles julkaisee tänään uuden kappaleen – Now and then on tekoälyn parantelema vanha demo

Legendaarinen The Beatles -yhtye noussee tänään taas listojen kärkeen. Bändi julkaisee uuden kappaleen nimeltä Now and then, joka on peräisin vuodelta 1978.

Biisin on säveltänyt laulaja John Lennon, joka myös esittää sen. Sen julkaisua on yritetty jo vuonna 1995, mutta kappale piti hylätä demolla olevan taustamelun vuoksi.

Now and then julkaistaan kello 16 Suomen aikaan BBC:n radiokanavilla 2 ja 6. Se ilmestyy samaan aikaan myös Spotifyhin, Apple musiciin ja Amazon prime musiciin.

Lennonin ääni kuuluu kristallinkirkkaana

Lennonin bändikaveri Paul McCartney kertoi kesäkuussa, että kappale saatiin julkaisuvalmiiksi tekoälyn avulla. Tekoäly oli onnistunut erottamaan laulaja John Lennonin äänen ja hänen pianonsoittonsa ”surkealta kasetinpahaselta”.

– Siinä se oli. Johnin ääni kristallinkirkkaana, McCartney sanoo.

Biisin viimeistelyssä olivat mukana myös McCartney ja bändin toinen elossa oleva jäsen eli Ringo Starr, jotka soittavat raidalla. Mukaan on lisätty myös edesmenneen George Harrisonin kitaransoittoa vuodelta 1995.

Now and then oli mukana demonauhalla, jolta julkaistiin vuonna 1995 kappaleet Free as a bird ja Real love. Lennonin leski Yoko Ono antoi nauhoitteet McCartneylle vuonna 1994.

The Beatles hajosi vuonna 1970, ja sen jäsenet jatkoivat soolourilla palaamatta enää koskaan yhteen. John Lennon ammuttiin New Yorkissa vuonna 1980 ja George Harrison kuoli keuhkosyöpään vuonna 2001.

Lähteet: AFP, BBC