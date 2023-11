Tuleeko armeijaan pian suuri muutos? Puolustusvoimat aikoo kuin aikookin muuttaa sukupuolten ulkonäkövaatimuksia tasa-arvoisemmiksi

Puolustusvoimien ulkonäkövaatimukset saattavat pian muuttua.

Puolustusvoimien pääesikunta ei näe estettä sille, että miesten pukeutumista ja siisteyttä koskevia määräyksiä muutettaisiin asepalveluksessa ja sotilasviroissa yhdenmukaisemmaksi naisten ohjeistuksen kanssa.

Asia selviää pääesikunnan tasa-arvovaltuutetulle antamasta lausunnosta.

– Miesten ja naisten pukeutumista ja siisteyttä koskevien määräysten yhdenmukaistamisella olisi positiivisia vaikutuksia miesten palvelusmotivaatioon. Yhdenmukaistaminen niin ikään parantaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa, pääesikunta toteaa.

Tällä hetkellä Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien sotilasviroissa työskentelevien miesten ulkonäköön liittyvä ohjeistus eroaa merkittävästi naisia koskevista säännöksistä.

Yleisen palvelusohjesäännön mukaan miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siistiksi leikatut sekä kammatut. Parta ja viikset on kielletty ja kasvojen alueen on oltava sileäksi ajeltu.

Naisten hiusten pituutta ei rajoiteta. Palveluksessa pitkät hiukset eivät kuitenkaan saa olla vapaana.

Puolustusvoimien mukaan määräysten yhdenmukaistamiselle ei ole koulutuksellisia tai palvelusturvallisuuteen liittyviä esteitä.

Yleisen palvelusohjesäännön päivitystarpeita on Puolustusvoimissa tunnistettu. Niitä koskeva päivitys käynnistetään vuonna 2024, ja mahdolliset muutokset tehtäisiin tässä yhteydessä. Työn arvioidaan kestävän kaksi vuotta.

Rajavartiolaitos huomauttaa lausunnossaan, että Puolustusvoimat vastaa Yleisen palvelusohjesäännön kehittämisestä. Sen mukaan on kuitenkin lainmukaista ja perusteltua, että sotilaat ovat keskenään samassa asemassa riippumatta siitä, palvelevatko he Puolustusvoimissa vai Rajavartiolaitoksessa.

Sotilasjärjestöt: Parta ja viikset sallittava

Yle käsitteli ristiriitoja viime elokuussa. Jo tuolloin tasa-arvovaltuutettu kertoi pyytävänsä Puolustusvoimilta uutta selvitystä. Asia on ollut monta kertaa tasa-arvovaltuutetun ja oikeusasiamiehen käsittelyssä, mutta nyt muutos näyttää aiempaa todennäköisemmältä.

Sotilasjärjestöt Aliupseeriliitto, Päällystöliitto, Rajaturvallisuusunioni ja Upseeriliitto esittävätkin nyt Ylen elokuisen jutun innoittamana Puolustusvoimien pääesikunnalle ja Rajavartiolaitokselle, että parta ja viikset sallitaan Puolustusvoimissa sekä Rajavartiolaitoksessa työskenteleville sotilaille.

Muutos edistäisi niiden mukaan tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua.

Esityksen tekijät muistuttavat myös, ettei parrakkuus estä sotilaan palvelusta, ja vain harvoissa rauhan ajan tehtävissä parralla ja viiksillä on tosiasiallista vaaraa tai haittaa.

Myös kansainvälinen käytäntö puoltaa muutosta.

– Useat muut Nato-maat sallivat siistit ja huolitellut parrat ja viikset ilman, että se on vaikuttanut heidän taistelukykyynsä tai ammattitaitoonsa, järjestöt kirjoittavat kannanotossaan.

Useissa Nato-maissa sallitaan partojen ja viiksien pitäminen, kunhan ne eivät vaaranna turvallisuutta tai ammatillista toimintakykyä, esityksessä muistutetaan.

Tasa-arvovaltuutettu ei näe nykysääntöjä perusteltuina

Tasa-arvovaltuutettu Rainer Hiltunen arvioi omassa lokakuussa valmistuneessa lausunnossaan, ettei näe enää perustetta naisten ja miesten erilaisille ulkonäkövaatimuksille Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa.

Hiltunen pitää tervetulleena sitä, että pääesikunta on tunnistanut säännösten muutostarpeen ja ryhtyy päivittämään ohjeistusta tasa-arvoisemmaksi.

Valtuutettu otti asian selvittääkseen omasta aloitteestaan, sillä hän pitää tärkeänä, että asiaa arvioidaan uudelleen säännöllisin väliajoin yhteiskunnan kehittyessä.

Tasa-arvovaltuutetulta on pyydetty asiasta näkemystä säännöllisin väliajoin. Edellisen kerran asiaa selvitettiin vuonna 2006.

Tasa-arvovaltuutettu on aiemmin katsonut, etteivät Yleisen palvelusohjesäännön määräykset aseta miehiä niin epäedulliseen asemaan naisiin verrattuna, että kyseessä olisi tasa-arvolaissa kielletty syrjintä.

Nyt yleinen käsitys sukupuolten että sotilaiden ulkonäöstä suomalaisessa yhteiskunnassa on Hiltusen mukaan kuitenkin muuttunut. Hän pitääkin perusteltuna mahdollisuutta ottaa sotilaiden ulkoasuvaatimuksia määritettäessä huomioon kunkin tehtävän ulkoasulle asettamat vaatimukset.

Valtuutetun tehtävänä on valvoa tasa-arvolain sukupuolisyrjinnän kieltojen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä koskevien säännösten noudattamista.