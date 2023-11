Espanjan suomalaiset kehuvat maan terveydenhuoltoa – lähes 35 vuotta Málagassa asunutta Jirkka Jurvasta hoitaa aina sama lääkäri

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö on ehdottanut omalääkärijärjestelmää ratkaisuksi julkisen terveydenhuollon kriisiin.

MÁLAGA Etelä-Espanjan Málagassa asuvan Jirkka Jurvasen kädessä näkyvät edelleen arvet.

– Hoitokoira otti yhteen koirani kanssa ja minä menin väliin, Jurvanen kertoo arpien alkuperästä.

Tuloksena oli lääkärireissu ja tikkejä vaativa haava.

– Ensin menin päivystykseen ja sitten sain ajan omalääkärilleni terveyskeskukseen samalle päivälle.

Ensimmäisen käynnin jälkeen Jurvasen lääkäri tarkasti haavan kunnon päivittäin neljän päivän ajan. Vuodesta 1989 Espanjassa asunut Jurvanen ylistää maan julkista terveydenhuoltoa.

– Parasta on, että minua hoitaa aina sama lääkäri. Lisäksi se on täysin ilmaista. Täällä ei ole terveyskeskusmaksuja.

Espanjan julkisessa terveydenhoidossa jokaiselle potilaalle osoitetaan omalääkäri. Jurvanen sai valita omansa listalta.

– Lääkärin lisäksi paikalla on yleensä hoitaja. Vastaanotolla ehditään vaihtaa myös kuulumiset.

Perhelääkäri tuntee usein koko suvun

Perhelääkärit ovat Espanjan terveydenhuollon perusta. Näin ajattelee Miguel Ángel Rodríguez Alcázar, joka on johtava perhelääkäri Aurinkorannikolla Torremolinosin terveyskeskuksessa.

Avaa kuvien katselu Lääkäri Miguel Ángel Rodríguez Alcázar uskoo, että työ terveyskeskuksessa kiinnostaa nuoria lääkäreitä jatkossakin, koska siinä oppii tuntemaan potilaat. Kuva: Gabriel Bendahan

Rodríguez Alcázarin haastattelu terveyskeskuksen pihalla keskeytyy jatkuvasti, kun hän tervehtii potilaita ja kysyy heidän kuulumisiaan.

Hän on työskennellyt Torremolinosin terveyskeskuksessa 17 vuotta. Siinä ajassa potilaat oppii tuntemaan.

– Minulla on potilaita, joita olen alkanut hoitaa parikymppisinä. Nyt heillä on lapsia, joista on myös tullut potilaitani. Usein tunnen melkein koko suvun, Rodríguez Alcázar sanoo.

Perhelääkärien tehtävä on edustaa potilasta ja varmistaa, että erikoislääkäreiden määräämät toimenpiteet ja lääkitykset sopivat potilaille.

– Potilaat luottavat minuun. Siksi on mahdollista havaita ajoissa myös mahdolliset alkavat sairaudet ja ennaltaehkäistä niitä.

Pulaa lääkäreistä Espanjassakin

Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan kaksi vuotta sitten tekemän selvityksen mukaan suurin osa suomalaisista on pääosin tyytymättömiä julkiseen terveydenhuoltoon.

Viime vuonna julkaistussa selvityksessä todetaan, että omalääkärien nimeäminen potilaille parantaisi hoitotuloksia.

Omalääkärijärjestelmä vaatii onnistuakseen kuitenkin enemmän lääkäreitä. Heistä Suomessa on pulaa erityisesti terveyskeskuksissa.

Margaretha Forsmanin mies sai Alzheimer-diagnoosin kesällä Suomesssa. Hoito Espanjassa on vastatuulessa pitkien erikoislääkäreiden jonojen vuoksi.

Espanjassa pulaa on etenkin erikoislääkäreistä.

Maan lääkäriliitto on varoittanut lääkäripulan pahenevan tulevina vuosina, vaikka lääkäreiden opiskelupaikkoja on lisätty.

Espanjan lääkäriliiton mukaan maassa eläköityy lähivuosina 70 000–80 000 lääkäriä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 20 000 espanjalaislääkäriä on lähtenyt ulkomaille töihin.

Usein lähtijöitä motivoi parempi tulotaso. Espanjassa terveyskeskuslääkärin keskipalkka on noin 3 000 euroa.

Suomessa lääkärien säännöllisen työajan ansiot olivat vuoden 2020 lopulla noin 6 725 euroa kuukaudessa.

Torremolinosin terveyskeskuksen johtavan lääkärin Rodríguez Alcázarin mukaan hänen työpaikallaan lääkäripula ei kuitenkaan näy.

– Kesällä saattaa olla ruuhkaa suuren turistimäärän vuoksi. Yleisesti ottaen meillä on kuitenkin tarpeeksi henkilökuntaa.

Hänen mukaansa työ terveyskeskuksessa kiinnostaa nuoria lääkäreitä.

– Suurin etu on se, että lääkäri oppii tuntemaan potilaat. Se mahdollistaa hyvän hoidon.

Avaa kuvien katselu Jirkka Jurvanen ei ole harkinnut yksityisen terveysvakuutuksen ottamista. Kuva: Gabriel Bendahan

Kelan korvausuudistus näkyy Fuengirolan suomalaisklinikalla

Espanjassakin jonot julkiseen terveydenhuoltoon ovat kasvaneet.

Sen seurauksena espanjalaiset ovat viime vuosina ottaneet aiempaa enemmän yksityisiä terveysvakuutuksia.

Suurimman osan elämästään Espanjassa asunut Jirkka Jurvanen ei ole harkinnut yksityistä vakuutusta.

– Ainakaan toistaiseksi en näe sille mitään tarvetta.

Kuitenkin myös entistä useampi suomalainen käyttää Espanjassa yksityisiä terveyspalveluja. Näin tekevät niin maassa asuvat suomalaiset kuin sinne terveysturisteina matkaavatkin.

Niiden suosiota kasvattaa myös toukokuussa Suomessa voimaan astunut Kela-korvausuudistus.

Costaklinikan klinikkamanageri Axel Wiklund kertoo, että kysyntä on lisääntynyt Kela-korvausuudistuksen jälkeen.

Käytännössä se tarkoittaa, että Suomen sosiaaliturvaan kuuluva voi hakeutua yksityiseen hoitoon toisessa EU-maassa ja saada hoidosta aiempaa suurempaa korvausta Kelalta.

Uusi Kelan korvausmalli Lakimuutos astui voimaan toukokuussa, mutta sitä sovelletaan takautuvasti ulkomailla 1.1.2023 jälkeen annetusta hoidetusta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Hoidon pitää vastata samaa hoitoa kuin potilas saisi asioidessaan terveydenhuollossa Suomessa.

Potilaalla pitää olla lähete erikoislääkäriltä, joko Suomesta tai siitä maasta, missä hoitoon hakeutuu.

Korvausta voi hakea jälkeenpäin. Aluksi potilas maksaa itse hoidon.

Uudistuksen vaikutukset näkyvät jo Fuengirolan suomalaiskaupunginosana tunnetussa Los Bolicesissa sijaitsevalla Costaklinikalla.

– Ihmiset saapuvat tänne entistä enemmän hoitamaan kroonisia sairauksia, kertoo klinikkamanageri Axel Wiklund.

Niissä korostuvat suomalaisten yleisimmät kansantaudit.

– Sydän- ja verisuonitauteihin liittyviä vastaanottoja on paljon. Myös erilaiset tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin sekä diabeteksen, eturauhasen ja kilpirauhasen sairauksiin liittyvät vastaanotot ovat yleisiä.

Espanjan Aurinkorannikolla toimii nykyään useita suomeksi palveluja tarjoavia terveydenhoitoalan yrityksiä.

Wiklundin mukaan klinikan potilaista suurin osa potilaista on talvikaudella Aurinkorannikolla asuvia suomalaisia, jotka kuuluvat Suomen sosiaaliturvan piiriin.

– Potilaat pystyvät hoidattamaan yksityisellä puolella nyt entistä helpommin sellaisia sairauksia, joita matkavakuutus ei kata.

