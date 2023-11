Tappaako byrokratia suomalaisen luomun? Vuodessa sadat luomutilat lopettaneet toimintansa

Ruokaviraston ennakkotietojen mukaan luomutiloja on tänä vuonna satoja vähemmän kuin viime vuonna. Luomutilojen määrä on vähentynyt erityisesti Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri näkee suuntaukseen useampia syitä. Pääsyy on ollut tukiehtojen muuttuminen, joka johti niin sanottujen sekatilojen toimintamahdollisuuksien kapenemiseen.

Sekatilalla kotieläimet ovat olleet tavanomaisessa tuotannossa ja pellot luomussa.

– Kun tukiehtoja alettiin tarkentaa, ensimmäinen ehdotus oli, että sekatilat kielletään kokonaan. Tämä saatiin torpattua, mutta tuen yksityiskohdat tehtiin sekatiloille liian haastaviksi, Rännäri sanoo.

Avaa kuvien katselu Markkinatilanne on ajanut tilalliset ahtaalle. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Markkinatilanne on Rännärin mukaan toinen syy luomutilojen määrän vähentymiseen.

Se on ajanut ahtaalle erityisesti maitotilalliset.

Luomumaidon ja tavallisen maidon tuottajahinnan erotus on kaventunut, tukiehdot muuttuneet ja tuen määrä pienentynyt. Tuotantoehtojen vaatimukset ovat myös kiristyneet.

– Näiden asioiden summa on muodostunut liian isoksi, ja on päätetty siirtyä pois luomusta. Tukimuutos on periaatteessa aikaikkuna, jossa tällaisia päätöksiä on mahdollista tehdä ilman sanktioita, Rännäri kertoo.

Luomupeltoalan kasvattaminen haasteellista

Suomen kansallisen luomuohjelman, Luomu 2.0:n, tavoitteena on muun muassa luomuviljellyn peltoalan osuuden kasvattaminen 25 prosenttiin ja luomutuotteiden markkinaosuuden kasvattaminen viiteen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Viime vuonna luomupeltoalan osuus oli 15 prosenttia ja luomutuotteiden markkinaosuus 2,2 prosenttia.

Rännärin mielestä tavoitteen toteutuminen näyttää haastavalta ja ristiriitaiselta.

Avaa kuvien katselu Susann Rännäri toimii Luomuliiton toiminnanjohtajana. Valtakunnallisilla Luomupäivillä Mikkelissä puhuttivat ruuan hinnan nousu ja luomutilojen siirtyminen tavanomaiseen tuotantoon. Kuva: Sari Ursin / Yle

Hallinnon tekemien tukiehtojen vaikutus on hänen mukaansa päinvastainen kuin luomutuotannon kasvuohjelman.

– Tukiehtoihin pystytään vaikuttamaan ja saamaan muutoksia aikaiseksi. Jos haluamme sopia toisin, se on mahdollista. Mutta onko siihen halua, se on toinen asia, Rännäri sanoo.

Haastavat luomumarkkinat

Luomutuottajat ovat pohtineet, minkälaisin poliittisin keinoin markkinaan voisi vaikuttaa.

Ilmaan on heitetty ehdotus arvonlisäveron poistamisesta luomutuotteilta.

Rännärin mukaan kulutuksen ohjaaminen verotuksella on normaalia politiikassa.

– Tämä voisi mahdollistaa sen, että luomutuotteet olisivat piirun verran halvempia kaupassa, eikä sitä halpuutusta vedettäisi tuottajan selkänahasta.

Avaa kuvien katselu Luonnonmukaisen tuotannon turvaaminen on Luomuliiton mukaan tärkeää huoltovarmuuden näkökulmasta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Luomuliiton toiminnanjohtaja näkee luomun tulevaisuuden hyvänä, mutta ilmassa on myös pelkoja.

Ilmastonmuutos ja luontokato etenevät hurjaa vauhtia. Myös sodat aiheuttavat globaalia epävarmuutta. Rännäri muistuttaa, että luonnonmukaisen tuotannon turvaaminen ja osaamisen säilyttäminen ovat tärkeässä roolissa omavaraisuuden ja huoltovarmuuden kannalta.

– Jos rajat menevät jossain vaiheessa kiinni, ainakin osa tietää, miten tuottaa ruokaa ilman ulkopuolisia panoksia.