Steve Lindforsin vanhin poika kuoli palvellessaan Uudenmaan prikaatissa – nyt isä kyseenalaistaa asepalveluksessa olevien turvallisuuden

Steve Lindfors ei unohda koskaan lokakuun 26. päivää vuonna 2017.

Hän söi lounasta työpäivän lomassa kotonaan ja katsoi samalla televisiosta viranomaisten tiedotustilaisuutta.

Uudenmaan prikaatissa, jossa hänen poikansa suoritti varusmiespalvelustaan, oli sattunut vakava onnettomuus. Juna oli törmännyt Puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvoon vartioimattomassa tasoristeyksessä Raaseporissa.

– Tiedotustilaisuudessa sanottiin, että kaikkiin loukkaantuneiden ja kuolleiden omaisiin oli oltu yhteydessä. Poikani ei kuitenkaan vastannut, kun yritin soittaa hänelle.

Siksi Lindfors soitti prikaatiin. Hetken päästä hänelle soitettiin takaisin. Prikaatin komentaja kertoi pojan kuolleen.

– Kaikki romahti, Lindfors muistelee.

Avaa kuvien katselu Kiskobussin vasen etukulma törmäsi maastokuorma-autoon oikean takapyörän kohdalle. Kuva rekonstruktiosta onnettomuuspaikalla. Kuva: Olycksutredningscentralen.

Edessä oli useita tuskallisia vuosia, Lindfors kertoo Svenska Ylen haastattelussa. Syksy on edelleen vaikeaa aikaa hänelle, hänen vaimolleen ja kolmelle nuoremmalle lapselle.

Asiaa vaikeuttaa se, että Lindforsin mielestä kukaan ei ole ottanut vastuuta kolmen varusmiehen hengen vaatineesta onnettomuudesta.

Puolustusvoimia ei koskaan epäilty turvallisuuden vaarantamisesta. Sen sijaan poliisitutkinta keskittyi yksinomaan varusmieheen, joka ajoi kuorma-autoa, jonka kyydissä Lindforsinkin poika oli.

Lopulta kuljettaja vapautettiin kokonaan syytteistä.

Sekä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus että Helsingin hovioikeus totesivat Skogbyn tasoristeyksen sellaiseksi, että kuorma-auton kuljettajana toiminut varusmies ei ollut voinut huomata lähestynyttä kiskobussia ajoissa.

Avaa kuvien katselu Kuva: Eetu-Mikko Pietarinen / Yle

Steve Lindfors viittaa useisiin Onnettomuustutkintakeskuksen löytämiin puutteisiin.

Onnettomuustutkinnassa selvisi, että lavalla istuneet varusmiehet eivät olleet käyttäneet turvavöitä, koska ne oli hankala pukea päälle.

Lisäksi vaarallista tasoristeystä ei otettu huomioon harjoituksen valmistelussa.

Tältä Raaseporin turmaristeys näytti onnettomuuden aikaan. Se ei ole enää käytössä.

Luottamus Puolustusvoimiin on mennyt

Tämän vuoden lokakuussa yhdeksän Uudenmaan prikaatin varusmiestä oli hukkumisvaarassa. Heidän oli tarkoitus tehdä maihinnousu veneestä.

Yhtä veden alle vajonnutta varusmiestä jouduttiin elvyttämään, ja hänet vietiin hoitoon Meilahden sairaalaan Helsinkiin.

Lindfors toivoo, että tällä kertaa Puolustusvoimat ottaisi vastuun onnettomuudesta.

– Meidän on voitava luottaa ihmisiin, joiden luo lähetämme nuoriamme.

Uudenmaan prikaatin esikuntapäällikkö ja komentaja Pekka Snellman kertoi Ylelle aiemmin, että varusmiehet joutuivat maihinnousussa liian syvään veteen. Komentajan mukaan siinä tapahtui virhe.

Avaa kuvien katselu Muutaman vuoden kuluttua on Steve Lindforsin kuolleen pojan pikkuveljen vuoro osallistua kutsuntoihin. Kuva: Marcus Lillkvist / Yle

Lindfors ei säästele sanojaan, kun hän kritisoi Puolustusvoimien toimintaa.

– Heidän on muistettava, että he käsittelevät ihmishenkiä. Tällaista riskin ottamista on mahdotonta hyväksyä.

Veden varaan joutunut varusmies loukkaantui vakavasti tapauksessa 10. lokakuuta, mutta on toipumassa. Poliisi tutkii tapahtunutta palvelusrikoksena, törkeänä vamman tuottamuksena sekä vaaran aiheuttamisena.

Lindforsin mielestä on selvä, että vastuu on käskyn antajalla. Hänestä tällaisesta onnettomuuteen johtaneesta teosta pitäisi olla seuraamuksia.

Oman poikansa menettänyt Lindfors antaa neuvon onnettomuuteen joutuneiden varusmiesten omaisille.

– Teidän tulee pitää puolenne, painostaa armeijaa ja vaatia vastuuta. Myös Puolustusvoimien sisällä on oltava tietoisia siitä, että laiminlyönnistä tulee seurauksia, jos ei hoida tehtäviään.

Muutaman vuoden kuluttua on Lindforsin kuolleen pojan pikkuveljen vuoro osallistua kutsuntoihin. Isän mukaan täysi-ikäinen poika saa itse päättää haluaako mennä armeijaan, mutta isä toivoo poikansa valitsevan jotain muuta kuin asepalveluksen.

