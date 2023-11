Vihreiden nuorten julkaisussa kehotetaan tunkemaan leikkaukset ministerin peräaukkoon – puoluesihteeri pitää nuorisojärjestön meemiä mauttomana

Vihreiden nuorisojärjestön puheenjohtaja Jami Haaviston mukaan taustalla on lentävä lausahdus. Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring pitää julkaisun tyylilajia epäonnistuneena ja mauttomana.

Vihreät nuoret julkaisivat Instagram-tilillään usean meemikuvan sarjan, joissa naureskellaan hallituksen politiikalle. Tosiasiassa julkaisussa mainostetaan korkeakoulujen edustajistovaalien vihreitä ehdokkaita.

Kuvasarjassa ensimmäisenä on meemikuva yksityiskohtaisin ohjein siitä, mitä leikkauksille tulisi tehdä. Meemi on pyörinyt netissä ennenkin monin erilaisin tekstein.

– Rutista leikkaukset pieneksi mytyksi. Kostuta leikkauksia hieman lämpimällä vedellä. Aseta ministeri kyljelleen. Tunge leikkaukset niin syvälle ministerin peräaukkoon, että et enää näe leikkauksia, kuvassa neuvotaan.

Nuorisojärjestön puheenjohtaja sanoo, että meemiä on tulkittu väärin. Emopuolueen Vihreiden puoluesihteerin mukaan kyseessä on ylilyönti.

Nuorisojärjestö viittaa ”lentävään lausahdukseen”

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavisto kertoo, että taustalla oli vanha opiskelijaliikkeiden lentävä lausahdus.

– Tämän taustallahan ei ollut yhtään mitään sen kummempaa kuin vuosikymmeniä opiskelijaliikkeissä elänyt lentävä lausahdus: ”tunkekaa leikkaukset perseeseen” ja sille vanhalle lentävälle lausahdukselle tässä haluttiin meemillä antaa kunniaa, Haavisto sanoo.

Hän kuitenkin harmittelee, ettei lentävä lause ole selkeästi ollut kaikille tuttu, eikä meemien vitsi auennut kaikille katsojille.

– Selvästikään tässä tapauksessa ei ollut avautunut tarpeeksi hyvin.

– Kyseisen lauseen käytöstä on tänä syksynä esimerkiksi opiskelijavaltauden yhteydessä uutisoitu, kun kylteissä ja banderolleissa tämä sama lause on lukenut. Siitä ovat ihmiset myöskin saaneet mielipahaa, Haavisto selvittää.

Avaa kuvien katselu Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haaviston mukaan meemillä on viitattu ainoastaan opiskelijaliikkeessä liikkuneeseen lentävään lausahdukseen. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Haavisto sanoo, että nuorisojärjestö on kokenut meemit mieleiseksi tavaksi tehdä poliittista viestintää, vaikka ne herättävätkin tunteita puolesta ja vastaan.

– Tässä ei ole haettu tällä meemillä yhtään mitään muuta kuin sitä opiskelijaliikkeessä elänyttä lentävää lausetta. Olen lukenut ihmisten tekemistä hyvinkin synkistä tulkinnoista tästä meemistä ja voin täysin vakuuttaa, että tässä ei ole läheskään tuollaista tulkintaa tarkoitettu tehtäväksi tästä meemistä ja harmittelen tulkintaa, jota ihmiset on tästä tehnyt. Se tulkinta on tässä tapauksessa väärä.

Puoluesihteeri Moring: ”Tyylilaji epäonnistunut ja mauton”

Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring painottaa nuorisojärjestön autonomiaa. Hän kuitenkin toteaa, että asiassa on tapahtunut ylilyönti.

– Nuorisojärjestö on itsenäinen toimija, joka vastaa itse omasta viestinnästään. Nuorisojärjestöillä on pitkät perinteet siihen, että he tuovat asioita esiin melko räväkällä tavalla, sanoo Moring.

Avaa kuvien katselu Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring sanoo, että nuorisojärjestö vastaa itse omasta viestinnästään. Hän kuitenkin mieltää tapauksen ylilyönniksi. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Pitkät perinteet on myöskin hänen mukaansa sille, että välillä saattaa mennä ylikin. Moring arvelee, että asiasta tullaan jollain tavalla keskustelemaan nuorisojärjestön kanssa.

– Vaikka leikkausten kritisointi on sinänsä tärkeä viesti, niin tämä valittu tyylilaji on kyllä meidän näkökulmasta epäonnistunut ja mauton, sanoo Moring.

Moring ei lähde arvioimaan sitä, onko julkaisulla jonkinlaista mainehaittaa puolueelle.

Kysyimme kommenttia aiheeseen vihreiden puheenjohtaja Sofia Virralta. Virta ohjasi pyyntömme vihreiden puoluesihteeri Anna Moringille.