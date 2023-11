Tampereelle on syntynyt useita sakkorysiä, joissa pysäköidään jatkuvasti väärin – nyt kaupunki haluaa niistä eroon

Tampereen kaupunki laatii pysäköinninvalvonnalle uusia linjauksia, joissa se aikoo muun muassa selkeyttää maastopysäköinnin sääntöjä. Valmista on tarkoitus tulla vuonna 2024.

Tampereella kiivaana käynyt keskustelu pysäköinninvalvonnasta on johtanut siihen, että valvonnalle aletaan laatia nyt uusia linjauksia.

Syksyn aikana sanan säilä on heilunut pysäköinnin tiimoilta sekä pormestaritasolla että Tampereen kaupungin pysäköinninvalvonnan johdossa.

Tampereen pormestari Kalervo Kummola (kok.) totesi hyvän maun rajan ylittyneen, kun ruokatauolla ollut poliisi sai pysäköintivirhemaksun.

Edellisen kerran pysäköintiohjeistusta on päivitetty vuonna 2016. Tuolloin asiakirja keskittyi lähinnä uusien rakennuskaavojen pysäköintikapasiteetin määrään, mutta esimerkiksi pysäköinninvalvontaa se ei huomioinut juuri lainkaan.

Nyt asiat pyritään kirjaamaan selkeämmin yhteistyössä pysäköinninvalvonnan henkilöstön ja poliittisten päättäjien kanssa.

– Moni pysäköinnintarkastajakin näkee työnsä palveluammattina, enkä usko uusien linjausten laatimisessa olevan sinänsä mitään isoa vastakkainasettelua, kertoo apulaispormestari Pekka Salmi (sd.).

Sakkorysistä halutaan eroon

Aivan omanlaisiaan linjauksia kaupunki ei voi lähteä tekemään, sillä toimintaa säätelee laki. Salmi näkee, että laki antaa myös liikkumatilaa kaupungin omille ajatuksille.

Esimerkkinä hän ottaa sen, että lyhyellä aikavälillä eri puolille kaupunkia on muodostunut selkeitä ”sakkorysiä”, joissa ihmiset pysäköivät toistuvasti väärin.

Esimerkkeinä hän mainitsee Pyynikintorin, jossa 80 autoilijaa sai sakot, kun he pysäköivät ajoneuvonsa ennestään tuttuihin mutta silloin jo haalentuneisiin pysäköintiruutuihin. Pysäköintimerkki oli siirretty autoilijoiden huomaamatta uuteen paikkaan.

Äitienpäivän tienoilla taas kymmenet autoilijat saivat juhlapäivän lahjaksi pysäköintivirhemaksun Uittotunnelin tienoilla, jossa autot oli parkkeerattu kääntöpaikalle.

Nämä esimerkit on korjattu, mutta muitakin on.

Avaa kuvien katselu Apulaispormestari Pekka Salmi (sd.) peräänkuuluttaa maastopysäköinnin selkeyttämistä Tampereella. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Salmen mielestä asiaan pitäisi reagoida sekä pysäköinninvalvonnan että liikennesuunnittelun osalta paremmalla opastuksella.

– Uskon, etteivät ihmiset tahallaan pysäköi väärin, vaan jotain vikaa täytyy olla myös katuympäristön liikennemerkeissä.

Maastopysäköintiin selvät säännöt

Pekka Salmi peräänkuuluttaa myös maastopysäköinnin selkeyttämistä. Tampereella on voinut saada kerkeästi sakot maastopysäköinnistä, jos auton renkaat ovat parkkeerauksessa menneet pientareen puolelle.

Sakkoja maastoon väärin pysäköidyistä autoista on Tampereella tullut esimerkiksi Pyynikin näkötornin liepeillä ja Uittotunnelin kahvilan kulmilla.

Asiasta on keskusteltu taajaan pysäköinninvalvojan ja -tarkastajien kanssa.

Yhteisiä pelisääntöjä luotaessa tulisi käydä selväksi niin viranomaiselle kuin autoilijalle, millä ehdoin maastopysäköinti on sallittua ja milloin ei.

– Kyseessä on tietyllä tavalla harmaa alue. Asiaan on olemassa lainsäädäntö ja nyt kaupunginhallitus haluaa paperille mustaa valkoisella, miten sitä Tampereella tulkitaan. Tämä on yksi asia ratkaistava asia, Salmi sanoo.

Avaa kuvien katselu Uusien pysäköinninvalvonnan linjausten tekeminen on aloitettu ja työtä jatketaan vielä ensi vuoden puolella. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Peistä on väännetty myös siitä, kuka pysäköinninvalvonnasta viestii.

Aamulehti kertoi lokakuussa, kuinka pormestari Kummola on suitsinut julkisuudessa vastaavan pysäköinnintarkastajan aktiivista vastaamista tiedotusvälineille ja linjannut, että pysäköinninvalvonnan asioita kommentoi kaupungin pysäköinninvalvoja.

Apulaispormestari Pekka Salmi ei ota suoraa kantaa siihen, linjataanko ensi vuoden puolella valmistuvassa paperissa myös tiedottamisesta.

Hän sanoo, että viestintä on pysäköinninvalvonnan osalta operatiivista työtä ja siinä on kysymys myös esimiestyöskentelystä.

– Siihen asiaan en kuitenkaan tässä kohtaa ota nyt kantaa, Salmi toteaa.