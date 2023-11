Suomessa on yhä satoja vaarallisia tasoristeyksiä, ja hallituksen säästötavoitteet uhkaavat hidastaa niiden korjaamista

Tasoristeysonnettomuuksia on onnistuttu vähentämään poistamalla vaarallisia risteyksiä käytöstä sekä lisäämällä puomeja ja varoituslaitteita.

Pakettiautolla liikenteessä ollut nainen kuoli keskiviikkona Lieksassa törmättyään kahden veturin yhdistelmään. Onnettomuus sattui vartioimattomassa tasoristeyksessä.

Tiistaina autoilija kuoli tasoristeysonnettomuudessa Laihialla.

Synkkä viikko on sattumaa, sillä tasoristeysonnettomuudet ovat vähentyneet Suomessa selvästi. Syynä on se, että tasoristeysten turvallisuuden eteen on tehty paljon töitä.

Tasoristeysten turvallisuus Tasoristeysten parantamisohjelma alkoi vuonna 2017. Tähän mennessä käytöstä on poistettu noin 150 tasoristeystä ja 67 tasoristeystä on saanut turvalaitteet. Lisäksi noin 70 tasoristeyksen olosuhteita on parannettu esimerkiksi lisäämällä näkyvyyttä. Viime vuonna tasoristeysonnettomuuksia oli 13. Vuonna 2015 onnettomuuksia oli peräti 32.

Tasoristeysonnettomuudet ovat usein vakavia

Nyt korjaustyö uhkaa hidastua Orpon hallituksen asettamien säästötavoitteiden takia.

– Tasoristeysohjelma jatkuu, vaikka toki hallituksen säästötavoitteet näkyvät myös ohjelman budjetissa, turvallisuusasiantuntija Kaisa Porras Väylävirastosta kertoo.

Porras muistuttaa, että tasoristeysonnettomuudet ovat usein vakavia eikä onnettomuuksien määrä kerro kuolleiden tai loukkaantuneiden määrästä.

– Esimerkiksi vuonna 2017 onnettomuuksia oli 20 ja niissä kuoli yhdeksän ihmistä. Vuonna 2015 onnettomuuksia oli selvästi enemmän, mutta kuolonuhreja oli kuusi, Porras sanoo.

Kaikista vartioimattomista tasoristeyksistä ei päästä eroon

Korjattavaa Suomen rautatieverkossa riittää.

Alun perin Väyläviraston työlistalla oli 65 parannettavaa tai poistettavaa tasoristeystä, mutta työn edetessä määrä on noussut yli 500 risteykseen. Kohteita voi tarkastella Väyläviraston karttapalvelussa.

Porras kertoo, että ensimmäisenä listalla ovat vaarallisimmiksi luokitellut tasoristeykset.

– Toki myös vähemmän vaarallisia tasoristeyksiä poistetaan, jos ne osuvat jonkin toisen tie- tai ratahankkeen yhteyteen.

Kokonaan tasoristeyksistä ei olla pääsemässä eroon.

Vaikka kaikki Väyläviraston listaamaa 500 kohdetta korjattaisiin, vartioimattomia tasoristeyksiä jäisi yhä useita satoja. Pelkästään Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa on yhteensä yli 500 vartioimatonta tasoristeystä.