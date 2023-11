Uhka yhteispäivystyksen lopettamisesta tyrmistytti Oulaskankaan sairaalassa – väki kuuli asiasta vasta kun se oli jo kerrottu julkisuuteen

Oulaskankaan leikkausosaston ylilääkäri Tuukka Toivio sanoo sen suoraan:

– No v-tuttaa kuin pientä oravaa!

Toivio kuvailee tunnelmiaan sen jälkeen kun hyvinvointialueen johto ehdotti erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen, yli 3 000 leikkausta vuodessa tekevän leikkausosaston ja sen vuodeosaston lakkauttamista Oulaisista.

– Tämä asia tuli puskista meille. Ennen kaikkea se huolestuttaa ja ärsyttää alueen ihmisen ja koko Pohteen ja tämän meidän loistavan leikkaustiimin ja koko sairaalan henkilökunnan puolesta, Toivio sanoo.

Laajan maakunnan haasteena pitkät matkat Lapin hyvinvointialueen jälkeen Pohjois-Pohjanmaa on pinta-alaltaan suurin. Pitkien etäisyyksien takia ympärivuorokautista päivystystä on nykyisin Oulussa, Oulaisissa, Kuusamossa ja Raahessa. Säästöjen takia myös Raahen yöpäivystystä ehdotetaan lopetettavaksi. Avaa

Sairaala toimii laajan maakunnan eteläosassa ja matkaa alueen etelärajalta Ouluun on enimmillään yli 200 kilometriä. Oulaskangas on puolta lähempänä.

– On tilanteita, joissa ensihoito pysähtyy tässä meidän päivystyksessä ja potilas käy sisällä sen verran, että hänen vointiaan voidaan vakauttaa ja antaa lääkkeitä. Esimerkiksi hätäverta voidaan antaa ensihoidon mukaan vuotavalle potilaalle, kertoo Oulaskankaan yhteispäivystyksen vastuuyksikköpäällikkö, ylilääkäri Anu Tuomikoski.

– Jos meillä ei olisi näitä mahdollisuuksia ja yhteispäivystys lakkaa, se voi vaarantaa potilasturvallisuutta, Tuomikoski sanoo.

Myös potilaat tyrmistyivät uusista suunnitelmista

Vaalalainen Hilkka Leinonen jonotti omaa polvileikkaustaan aluksi Ouluun, mutta koska pääsy yliopistolliseen sairaalaan olisi kestänyt puolta kauemmin, hän valitsi hoitopaikaksi Oulaskankaan.

– Helmikuussa kävin Oysissa ja siellä sanottiin, että on 13 kuukauden jonot, mutta Oulaisiin voisi päästä 6-7 kuukaudessa. Vielä pitäisi odottaa melkein puoli vuotta ennen kuin olisi päässyt Oysiin, kertoo Oulaskankaan vuodeosastolla toipuva Leinonen.

Avaa kuvien katselu Hilkka Leinonen pääsi Oulaskankaalle polvileikkaukseen puolta vuotta nopeammin kuin hän olisi päässyt Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Marika Sauranto on yksi osaston sairaanhoitajista. Kuva: Risto Degerman / Yle

Oulaistelainen Eila Martinmäki pääsi kotikaupungin sairaalaan hoitoon sydämen eteisvärinän aiheuttamien oireiden takia. Sydämen rytmin sekoittavan ns. flimmerin hoito onnistuu Oulaskankaalla päivän aikana.

– Kyllä kynnys olisi kymmenen kertaa suurempi, jos joku sanoisi, että pitää lähteä Ouluun ja millä sinne sitten menet? Ambulanssilla tietenkin voisi ajaa ja tulla takaisinkin ambulanssilla tai jollakin kelataksilla. Minusta siinä ei ole mitään järkeä, kun hoidon voi antaa täälläkin, Martinmäki sanoo.

Ison maakunnan tärkeä tukipiste

Oulaskangas vastaa noin 100 000 ihmisen erikoissairaanhoidon päivystyksestä sekä virka-ajan ulkopuolella myös perusterveydenhuollon päivystyksestä. Jatkossa perusterveydenhuollon päivystys säilyisi, mutta ei välttämättä ympärivuorokautisena.

Henkilökunta onkin huolissaan alueen asukkaiden turvallisuudesta, jota nyt uhkaavat pidentyvät kuljetusmatkat.

– Meillä on erikoissairaanhoidon vuodeosastot ja sisä- ja keuhkosairauksien osastolla on nelipaikkainen sydänvalvonta, jossa pystytään hoitamaan todella vakavastikin sairaita ihmisiä, sanoo leikkausosaston sairaanhoitaja Jonna Hietajärvi.

Pohteella tuoreinta tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa tehdään nyt kiireellä, koska se on lainanoton ehto. Jo sitä ennen säästöjä on etsitty kissojen ja koirien kanssa eri puolilta maakuntaa. Vuodeosastoja on suljettu ja muutettu pienemmiksi arviointiosastoiksi. Yhä useampia palveluja hoidetaan myös etä- ja kotipalveluina samalla kun sotepalveluja muutetaan osittain digitaalisiksi.

Avaa kuvien katselu Kaikkein vaativimmat potilaat ohjataan koko Pohjois-Suomen alueelta yliopistolliseen sairaalaan Ouluun. Sairaanhoitaja Jonna Hietajärvi sanoo, että Oulaskankaalla pystytään kuitenkin antamaan myös vaativaa erikoissairaanhoitoa, mikä on tärkeää esimerkiksi sydänkohtauspotilaille. Kuva: Risto Degerman / Yle

Suuntaus on sama myös muilla hyvinvointialueilla. Nykyisten yhteispäivystysten kohtaloa mietitään sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Mietinnässä on, voidaanko yhteispäivystyksiä keskittää nykyistä harvempiin paikkoihin ja miten erityispalvelut ylipäänsä kannattaa organisoida.

– Tärkeimmät syyt ovat henkilökunnan riittävyys ja potilasturvallisuus, joka edellyttää riittävää potilas- ja toimenpidevolyymia, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom, joka johtaa valmistelevan työryhmän ohjausryhmää. Hän korostaa kuitenkin, että työ on vielä kesken.

Pohteella ainakin osa luottamushenkilöistä haluaisi odottaa valtakunnallista linjausta, mutta lista uusista säästöistä silti toimitettava valtiovarainministeriölle jo marraskuun aikana. Ohjelma on toimitettava valtiovarainministeriölle 21.11.2023.

Cantell-Forsbomin mukaan kaikilla hyvinvointialueilla säilyy sairaala ja kaikkein harvaan asutuimmillakin alueilla turvataan riittävän nopea hoitoon pääsy. Hän sanoo kuitenkin, että käytännön ratkaisumalleja vielä mietitään.

Avaa kuvien katselu Leikkausosaston sairaanhoitajat Paula Kamunen ja Minttu Pystö peräänkuuluttavat myös paikallisten päättäjien vastuuta, kun palveluverkkoa karsitaan. Kuva: Risto Degerman / Yle

– Kyllä se taitaa sieltä ylemmältä tasolta lähteä, mutta onhan Pohteen johtajillakin ihan oikeasti siihen vaikutusvaltaa. Että kyllähän se on tahtotila, sanoo sairaanhoitaja Minttu Pystö.

Oulun yliopistolliselle sairaalalle rakennetaan parhaillaan uutta tulevaisuuden sairaalaa, jonne lähivuosina ollaan keskittämässä myös leikkauksia. Tähän saakka Pohteen ongelmana on kuitenkin ollut se, että nykysiinkään käytössä oleviin leikkausaleihin ei ole saatu henkilökuntaa.

Pystön työkaveri Paula Kamunen epäilee, ettei tilanne tässä asiassa tule paranemaan.

– Kun me leikataan se 3 000 potilasta vuodessa ja nämä siirtyisivät sitten Oysiin leikattavaksi niin siellä on oletettu, että Oulaskankaan henkilökunta leikkausosastolta siirtyy sinne töihin. Näinhän ei tule tapahtumaan, Kamunen sanoo.