Koko Pohjois-Suomeen laboratoriopalveluita tarjoava Nordlab aloittaa yt-neuvottelut

Yt-neuvotteluilla tavoitellaan 3,5 miljoonan euron säästöjä ensi vuodelle.

– Meillä on tulossa tänä vuonna 4,5 miljoonan alijäämäinen tulos. Nyt kun ensi vuoden talousarvioita on valmisteltu, niin siellä on vielä lisää tulojen ja menojen eroa. Meillä ei kertakaikkiaan tulorahoitus nyt riitä, kertoo Nordlabin toimitusjohtaja Anne Piikivi.

Nordlab on hyvinvointiyhtymä, jonka omistavat omistavat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun hyvinvointialueet. Hyvinvointialueiden heikentynyt taloustilanne heijastuu suoraan myös Nordlabin toimintaan.

– Hyvinvointialueiden erittäin haastavan taloustilanteen takia ei meilläkään ole mahdollista korottaa hintoja kustannusten nousua vastaavasti, Piikivi sanoo.

Tiukassa taloustilanteessa myös hyvinvointialueden laboratoriopalveluiden tilaaminen vähenee.

Yt-neuvottelut alkavat ensi viikolla ja kestävät kaksi viikkoa.

– Toivotaan tietysti, että löytyisi sellaisia keinoja, ettei tarvitsisi henkilöstöön koskea, mutta pahoin pelkään, että sekin vielä edessä on.

Mahdollisten irtisanomisten määrästä ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa. Säästöjä haetaan ensisijaisesti ostopalveluista ja palveluverkosta.