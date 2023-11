Emon ja sisaren menettänyt ilvespentu liikkuu savolaiskunnan taajamassa – eläimelle järjestetään tukiruokintaa

Pentu on havaittu Leppävirran kirkonkylällä viimeksi torstaina. Pennun emo oli ilmeisesti kuollut syyskuussa liikenteessä.

Pohjois-Savossa Leppävirralla on käynnissä ilvespennun pelastusoperaatio. Pennun emo on ilmeisesti kuollut liikenneonnettomuudessa syyskuussa, ja parisen viikkoa sitten myös pennun sisarus on kuollut liikenteessä.

Tilannetta seuranneen vapaaehtoisen eläinsuojelija Minna Pellisen mukaan vihjeitä on tullut myös mahdollisesta kolmannesta pennusta.

– Siellä on ainakin yksi pentu. Joitain vihjeitä on tullut, että olisi toinenkin, mutta tilanne selviää, kun saadaan kameroita paikalle, Pellinen kertoo.

Yksityishenkilönä mukana tilannetta koordinoimassa olevan Janne Lassilan mukaan maastoon on asetettu jo kolme riistakameraa ja tavoitteena on saada vielä neljäskin. Viimeisin havainto pennusta tuli hänelle eilen torstaina Leppävirran kirkonkylältä.

Asiasta ensin uutisoineen paikallislehti Soisalon seudun mukaan ilveksen kuntoa seurataan ja sen annetaan olla rauhassa.

Ihmiset halukkaita auttamaan

Poliisin ja riistakeskuksen kanssa asiasta neuvotellut Pellinen kertoo, että tässä vaiheessa aloitellaan pienimuotoista tukiruokintaa, jotta ilveksen kuntoa pystytään seuraamaan.

– Jos jossain vaiheessa vaiheessa mennään siihen, että ilves loukutetaan, se on monin verroin helpompaa, jos on kytky ruokintaan. Voi myös olla, että sitä ei oteta kiinni, jos ilves selviää talven tukiruokinnalla.

Toistaiseksi ilvekselle on ollut ruokaa saatavilla luonnossa, mutta paksumman lumikerroksen tullessa pennulla ei välttämättä ole riittäviä taitoja ruoanhankintaan. Tukiruokintaa on järjestetty myös, jotta ilves ei esimerkiksi kääntyisi muun helpon ravinnon puoleen.

Avaa kuvien katselu Ilves kuvattuna Ranuan eläinpuistossa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Janne Lassila kertoo, että ihmiset ovat ottaneet häneen yhteyttä ja kertoneet voivansa auttaa ruokinnassa talven yli.

– Minun mielestäni pitää tehdä kaikki mitä voimme luonnonvaraisen eläimen auttamiseksi tällaisessa tilanteessa, vaikka ottaa pentu hoitoon. Tärkeintä on, että pentu selviää, Lassila sanoo.

Ilves liikkuu Leppävirran keskusta-alueella ja pihoissa, mutta Minna Pellisen mukaan pentu ei liiku niin laajalla alueella kuin se liikkuisi emon kanssa. Pennun siirtäminen metsään ei hänen mukaansa auttaisi myöskään tilannetta, sillä se todennäköisesti menehtyisi sinne ruoan hankintaan kykenemättömänä.

– Pentu näyttää itse, mitä toimenpiteitä tehdään. Jos se on paikallaan pidempiä aikoja ja alkaa heikentyä selkeästi, niin silloin tehdään jatkosuunnitelmat. Kiirettä ei saa pitää, Pellinen toteaa.