Koronalääke Paxlovid uhkaa loppua Suomesta – nelikymppinen riskiryhmäläinen metsästi korkeassa kuumeessa itselleen lääkettä

Koronatapausten määrä on kasvanut Suomessa viime viikkoina räjähdysmäisesti. Perjantaina paljastui, että myös viruslääkkeen kulutus on kasvanut valtavasti.

Nyt Suomen Paxlovid-varasto on loppumassa.

Alun perin tieto ainoan koronalääkkeen nopeasta hupenemisesta tuli Ylelle Lapin infektioylilääkäri Markku Broasilta.

Paxlovidin kulutus moninkertaistui lokakuussa, vahvistaa TAYSin sairaala-apteekkari ja Pirkanmaan hyvinvointialueen Pirhan sairaala-apteekin vastuualuejohtaja Leena Riukka.

– Valtion rahoittamassa varastossa oli pitkään tilanne, että lääkkeet jäävät käsiin. Mutta nyt kun koronatilanne on syksyn myötä pahentunut, kulutusta onkin viime viikkoina ollut aika reippaasti.

Esimerkiksi TAYSin sairaala-apteekissa on jäljellä parisataa kuuria Paxlovid-lääkettä.

Avaa kuvien katselu Suomen yliopistosairaaloiden ympärille on muodostettu viisi hankintarengasta, jotka hankkivat Paxlovid-lääkettä hyvinvointialueille. TAYS pyörittää Hämeen ja Pirkanmaan hankintarengasta. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Riukka vastaa TAYSin ympärille muodostetun hankintarenkaan lääkehankintapäätöksistä. Hän kertoo, että mahdollisuutta tilata Paxlovidia ja sen saatavuustilannetta on kartoitettu lääkevalmistaja Pfizerilta.

Riukan mukaan lääkeyritykseltä on saatu tieto, että tällä hetkellä Paxlovidia ei ole Suomeen saatavilla.

– He arvelevat, että normaali toimitus tulisi vasta joulukuun puolivälissä. Mutta he saisivat ehkä poikkeusluvalla Ruotsista varastoa Suomeen.

Lääkettävä valmistava Pfizer vastasi sähköpostilla Ylen tiedusteluun, että yritys tekee parhaansa turvatakseen Paxlovidin saatavuuden Suomessa. Pfizerin mukaan Suomeen tuodaan Ruotsista lisäerä mahdollisimman pian.

Hinnoista ja saatavuudesta neuvotellaan

HUS neuvottelee parhaillaan kaikkien viiden hankintarenkaan puolesta Pfizerin kanssa tulevista Paxlovid-hankinnoista hyvinvointialueille. Neuvotteluissa sovitaan esimerkiksi hinnasta, jolla lääkettä ostetaan Suomeen.

– Sopimus syntyy kun pääsemme neuvotteluissa eteenpäin. Arvion mukaan tämän vuoden aikana, marras- tai joulukuussa, sanoo toimialajohtaja Kerstin Carlsson HUS Apteekista.

Pfizer vastasi Ylelle sähköpostilla, että tavoitteena on saada Paxlovid-lääke kaupallisesti saataville sairaaloiden ja terveydenhuollon toimipisteiden käyttöön viimeistään tammikuun alussa, kun neuvottelut yliopistosairaaloiden kanssa on saatettu loppuun.

Avaa kuvien katselu Suojavarusteisiin pukeutunut hoitaja keskustelee koronapotilaan kanssa Päijät-Hämeen keskussairaalassa eristyshuoneessa marraskuussa 2021. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Keskustelu koronalääkkeen ympärillä kuohuu. Yle uutisoi, että osa hyvinvointialueista on rajannut Paxlovidin pois hoivakotien iäkkäiden asukkaiden ulottuvilta.

Tämän on sanottu asettavan eri puolilla maata asuvat ihmiset eriarvoiseen asemaan. Kuluttajaliiton mukaan päätös rikkoo useita lakeja. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin kertoi viestipalvelu X:ssä aloittavansa selvityksen koronalääke Paxlovidin käytöstä.

Kuumeinen potilas joutui metsästämään lääkekuuria

Paxlovidin jakelu riskiryhmille on takkuillut joissain tapauksissa. Kanta-Hämeessä Hausjärvellä asuva Kati Salonen kaatui koronan kourissa sänkyyn syysloman jälkeen. Saloselle on tehty kantasolusiirto leukemian takia, joten korona voisi olla hänelle pahimmillaan vaikea.

Häntä hoitanut erikoislääkäri suositteli ottamaan yhteyttä oman alueen päivystykseen. Riskiryhmäläisen on aloitettava lääkekuuri viiden vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta, jotta siitä on hyötyä.

Sitten tapahtui jotain yllättävää.

Salonen sai Riihimäeltä päivystyksestä puhelimitse reseptin lääkkeeseen, jota ei edes ole Suomessa apteekeissa.

– Kerrottiin, että potilaan on maksettava lääke itse, koska korona ei ole enää yleisvaarallinen tartuntatauti. Todettiin myös, että voit yrittää saada sitä apteekista, mutta sitä tuskin löytyy mistään.

Avaa kuvien katselu Paxlovid-lääkkeen saatavuus Suomessa puhuttaa myös somessa. Twiittejä torstaina 2.11.2023. Kuva: Mårten Lampén / Yle Kuvankäsittely / Ville Välimäki

Yli 39 asteen kuumeessa oleva Kati Salonen soitti lähiseudun apteekkeihin, mutta missään ei tietenkään ollut lääkettä.

Salosella oli ollut flunssaoireet jo lähes neljä vuorokautta, eli aika oli käymässä vähiin. Hän soitti uudestaan Riihimäen päivystykseen.

– Minulle kaivettiin lopulta paketti Riihimäen päivystyksen varastosta.

Kati Salonen ihmettelee sekaannusta toiminnassa.

– Olihan se turhauttavaa. Mielellään kovassa kuumeessa makaisi sängyn pohjalla, eikä soittelisi ympäriinsä ja googlaisi lääkettä.

Lääke on yhä ilmainen riskiryhmille

Infektioylilääkäri Janne Mikkola Kanta-Hämeen keskussairaalasta toteaa, että koronalääke kuuluu lainsäädännön mukaan edelleen riskiryhmäläisille veloituksetta.

– Edellä mainitussa tapauksessa joku on jossain käsittänyt jotain väärin. Korona on nyt valvottava tartuntatauti, ei yleisvaarallinen, mutta tämä ei muuta lääkehoidon kustannusvastuuta.

Mikkolan mukaan lääke luovutetaan yhä potilaalle sairaala-apteekista.

Avaa kuvien katselu Kanta-Hämeen keskussairaalan sairaala-apteekissa on jäljellä Paxlovidia noin kuukauden tarpeiksi. Tosin kulutus on kovassa kasvussa, joten lääkettä ei välttämättä riitä Hämeessäkään kuukaudeksi. Kuva: Anne-Maria Niskanen / Yle

Yle ei onnistunut tavoittamaan Riihimäen palvelualueylilääkäriä tai apulaisylilääkäriä Oma Hämeestä perjantaina kommentoimaan päivystyksen toimintaa tapauksessa.

Perusterveydenhuollon avopalvelujen tulosaluejohtaja Tiina Merivuori ei halunnut kommentoida asiaa perehtymättä ensin Oma Hämeen ohjeistukseen lääkkeen jakelusta.

Valtio ei enää ole mukana Paxlovid-hankinnoissa

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Elina Asola terveys- ja turvallisuusosastolta kertoo, että koronalääke Paxlovidin jakelu on edelleen julkisella puolella hyvinvointialueilla.

Ensimmäiset 15 000 lääkekuuria ostettiin Suomeen kesällä 2022 valtion hankintana. Koronalääke jaettiin suoraan käyttöön hyvinvointialueille.

Avaa kuvien katselu Erityisasiantuntija Elina Asola kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan Suomen sairaala-apteekeissa on jäljellä noin 3 600 Paxlovid-lääkekuuria. Mutta myös ministeriössä on huomattu kulutuksen kasvu. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Tilanne muuttui kesällä 2023 ja ministeriö tiedotti, että jatkossa hyvinvointialueet hankkivat viruslääkkeen itse. Yliopistosairaaloiden ympärille muodostetut viisi hankintarengasta hoitavat tilaamisen.

Jokainen hyvinvointialue päättää itsenäisesti, kuinka monta lääkekuuria alueelle tilataan.

– Nyt on aika siirtyä normaaliin käytäntöön Paxlovidin hankinnassa, summaa Elina Asola.

Asolan mukaan lääke on jatkossakin maksuton riskiryhmäläiselle, jos resepti on julkisen terveydenhuollon lääkärin määräämä. Kesällä 2022 kerrottiin, että yhden Paxlovid-kuurin hinta on noin 500 euroa.

Hän uskoo, että viruslääkettä jaetaan riskiryhmille jatkossakin pääasiassa hyvinvointialueiden kautta.

– Ymmärtääkseni se tulee jossain vaiheessa saataville myös apteekeista.