Noro keskeytti Helsingin rakennustyöt uudella alueella toistaiseksi

Kruunuvuorenrannassa on kaadettu vanhoja puita asuntorakentamiseen tarvittavan infran tieltä. Stansvikissä on jo kuukauden ajan vastustettu alueen rakentamista ja puiden kaatamista.

Helsinki on keskeyttänyt uusien katujen rakentamisen Kruunuvuorenrannan Stansvikinkalliolla.

Kaupungin mukaan nyt keskeytyneet katutyöt perustuvat alueen lainvoimaisiin asemakaavoihin ja tänä vuonna hyväksyttyihin katusuunnitelmiin. Katukokonaisuuteen kuuluvat Pitkäluodonkatu, Varisluodonkatu, Kaivoskallionpolku, Stansvikinkallionpolku, Stansvikinkallionkuja sekä osa Stansvikinkallionkadusta ja Stansvikin rantakadusta.

Osa Stansvikinkallion kaava-alueesta on uudelleenarvioitavana. Kaupungin mukaan katutöitä ei ole tehty kaupunginvaltuuston vuonna 2021 uudelleenarvioitavaksi määrittelemällä alueella.

Maastokatselmuksessa työmaa-alueen eteläreunalta on löytynyt noro eli pieni virtavesi tai uoma.

– Arvioimme, kuinka laajat vaikutukset noron löytymisellä on alueen kehittämismahdollisuuksille ennen kuin jatkamme töitä. Meidän tulee saada riittävä varmuus siitä, että kadunrakennustoimenpiteet varmasti ovat alueelle rakentuvien asuntojen ja palvelujen kannalta järkeviä. Noron luonnontila täytyy pystyä suojelemaan niin, että noro säilyy ja vedet ohjautuvat noroon edelleen pintavalunnalla oikealla tavalla, sanoo toimialajohtaja Ville Lehmuskoski Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Luontoarvoja selvitetty 2010-luvulla

Lehmuskosken mukaan kaupunki haluaa varmistua, etteivät suojellut luontotyypit vaarannu missään hankkeessa. Alueella on tehty erilaisia kartoituksia jo 2010-luvulla.

– Oman asiantuntemuksemme lisäksi maan parhaat konsultit, joita käytämme luontoarvioinneissa, ovat tehneet kartoituksia ja arviota tilauksestamme. Silloin on löytynyt paljon luontoarvoja, joita on pystytty ottamaan suunnittelussa huomioon. Noro-asia sieltä on valitettavasti kuitenkin jäänyt, Lehmuskoski sanoo Ylelle.

Nyt tehtävässä selvityksessä käydään läpi luontoarvoja uudelleen.

– Katsotaan, rajoittavatko ne niin paljon, että täytyisi suunnitella toisella tavalla maankäyttöä, vai päästäänkö pienillä muutoksilla ja voidaanko totetuttaa rakennukset jotakuinkin niin kuin ne on suunniteltu.

Selvityksen ajan kaikki työt alueella on keskeytetty. Lehmuskoski uskoo, ettei arviointi veisi kuukausia.

Tavoitteena rakentaa asuntoja 2 000 asukkaalle

Kaupungin lähtökohtana on, että Stansvikin kartanon mukaan nimetylle alueelle tulisi asuntoja noin 2 000 asukkaalle.

– Se ei ole muuttunut. Luulisin, että suunnittelun keinoin löydetään ratkaisu, Lehmuskoski toteaa.

Jos muutoksia tarvitaan, esimerkiksi massoittelua voidaan tehdä eri tavalla. Rakennuksia sijoitetaan tarvittaessa toisin eli eri paikkaan tai erimuotoisina.

– En usko, että asiat muuttuisivat perustavaa laatua olevalla tavalla.