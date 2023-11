Pyhäinpäivän kynttilät hautausmailla tuovat valoa vuoden pimeimpään aikaan – ”Liittävät meidät sukupolvien ketjuun”

Lauantaina vietettävästä pyhäinpäivästä on muodostunut yhä tärkeämpi suomalaisille. Pyhäinpäivä tulee suosiossa heti kolmantena joulun ja pääsiäisen jälkeen.

Tämä näkyy myös hautausmailla, minne kynttilän viemisestä on tullut yhä tärkeämpi perinne. Suosio näkyy myös kynttilöiden määrässä.

– Usein on vuoden pimein aika eikä ole luntakaan. Kynttilän valo kuvastaa rukousta ja taivaan valoa. Pimeässä illassa se liittää ajatukset päivän teemaan ja samalla sukupolvien ketjuun. Siksi ihmiset haluavat tulla muistelemaan edesmenneitä, sanoo rovasti Jukka Tuppurainen Seinäjoen seurakunnasta.

Hautausmaalle halutaan tulla huolimatta siitä, että omaista ei ole sinne haudattu. Kynttilä lasketaan silloin erityiselle muistomerkille.

– Onhan siinä tiettyä yhteisöllisyyttä, kun tulee tänne ja täällä on kynttilämeri, ja saattaa tavata tuttujakin, Tuppurainen arvelee.

Avaa kuvien katselu Rovasti Jukka Tuppurainen pitää kynttilän symboliikkaa tärkeänä erityisesti marraskuussa vietettävänä pyhäinpäivänä. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Sää voi säikäyttää, liukkautta tiedossa

Lauantaista pyhäinpäivää vietetään monin paikoin säätiedotuksen mukaan vaikeassa kelissä.

Sään lauhtuminen plussalle sekä vesisateet aiheuttavat vaikeuksia myös hautausmailla, kun kulkuväylät tamppautuvat liukkaiksi.

Yleistä on, että seurakunnat pystyvät hiekoittamaan vain pääväylät eikä talviaikaista kunnossapitoa väylien ulkopuolella niin sanotuissa hautaosastoissa ole.

– Vaikka hiekoitetaan lauantaiaamuna, pinta tamppaantuu, kun ihmiset kävelevät ja väkeä on tosi paljon. Emme pysty lisäämään hiekkaa, kun väkeä on paljon liikenteessä. Illansuu on haasteellisin ajankohta ja käytävä liukastuu, ennakoi puistopäällikkö Esko Karttunen Seinäjoen seurakunnasta.

Karttunen kehottaakin varustautumaan sään mukaan, jollei tullut vieneeksi kynttilää jo perjantai-iltana.