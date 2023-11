Yli 24 prosenttia palkasta menee eläkkeisiin, ja se on enemmän kuin koskaan ennen

Eläkerahoista vain noin viidennes tulee aiemmin maksetuista ja rahastoihin sijoitetuista rahoista. Nämä ovat rahoja, joita nyt eläkkeellä olevat ovat olleet maksamassa, kertovat Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes sekä Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto Ylen aamussa ja Ykkösaamussa.

– Tänään eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeistä pääosa rahoitetaan tänään työtä tekevien ihmisten ja heidän työnantajiensa työeläkemaksuilla, toteaa Siimes.

Uusilla eläkkeensaajilla keski-eläke on noin 2000 euroa. Tästä 400 euroa tulee aiemmin kerätyistä rahastoista. Jäljelle jäävät 1600 euroa rahoitetaan pääosin maksuilla, joita kerätään työnantajilta, palkansaajilta ja yrittäjiltä. Sen lisäksi valtio osallistuu jonkin verran eläkkeiden maksamiseen. Myös työttömyyskassojen kautta tulee rahoitusta nykyisten eläkkeiden hoitamiseen, kertoo Kautto.

Yli 24 prosenttia palkasta menee eläkkeisiin

Kauton mukaan yksityisellä sektorilla 24,4 prosenttia palkasta menee tällä hetkellä eläkkeisiin. Julkisella puolella määrä on suurempi. Vaikka 17 prosenttia tästä maksaa työnantaja, käytännössä koko summa otetaan työntekijän kokonaispalkkakuluista.

– Meidän järjestelmä on luonteeltaan sellainen, että me luovumme osasta kokonaispalkkaamme, siirrämme sitä elinkaarella tulevaisuuteen, ja saamme sitten eläkettä, Kautto kertoo.

Aina eläkkeeseen ei ole mennyt näin suurta osaa kokonaispalkasta. Työeläkejärjestemän alussa 60-luvulla, ei ollut vielä juurikaan eläkemenoja, ja maksut olivat noin viisi prosenttia palkasta. 1970-luvulla maksu nousi kymmeneen prosenttiin, ja 80-luvulla 15 prosenttiin kokonaispalkasta. Nyt maksu on pysynyt samalla tasolla noin vuosikymmenen.

– Olennainen syy siihen, että eläkemaksu on noussut on suomalaisten ikäluokkien koon pieneneminen, yhä pienempi työssäkäyvien joukko rahoittaa edellisten sukupolvien eläkkeitä, kertoo Siimes.

Ei tukea eläkkeiden nousun jarruttamiselle

Eläkkeet nousevat tällä hetkellä nopeammin kuin palkat. Tämä johtuu siitä, että eläkkeet seuraavat ns. taitettua indeksiä, joka pohjautuu 80-prosenttisesti hintojen nousuun ja 20-prosenttisesti yleiseen palkkakehitykseen. Inflaatio siis nostaa eläkkeitä.

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) ehdotti viime viikolla, että työeläkkeisiin ensi vuonna tulevaa 5,7 prosentin korotusta voisi sukupolvien välisen tasa-arvon nimissä jarruttaa yhden prosenttiyksikön verran.

Siimes ja Kautto eivät laskisi eläkkeitä indeksiä leikkaamalla.

– Indeksisuoja on eläkeläisen kannalta erittäin tärkeä. Eläkkeen ostovoiman säilyttäminen on työeläkejärjestelmässä keskeistä. Nyt meillä on kaksi vuotta nimellisesti isot korotukset eläkkeissä, mutta samaan aikaan palkkasummakin on kasvanut ja eläkemaksutulo noussut ihan hyvin, eli tästä kyllä työeläkejärjestelmä selviää, sanoo Kautto.

